Новосибирский бизнес будут штрафовать на 600 тысяч за продажу детям зажигалок

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов за продажу детям зажигалок, в том числе и для портативных газовых плит, а также баллонов для их заправки. Он стал продолжением одобренного депутатами в ноябре прошлого года закона, запрещающего продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, который вступит в силу уже 1 марта 2025 года.
Оба законопроекта нацелены на борьбу со сниффингом — вдыханием углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения. Помимо этого, депутаты уверены, что использование детьми таких изделий может приводить к случайным возгораниям.
Изменения планируется внести в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).
По новому законопроекту штраф за продажу детям газосодержащего баллона для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.
Напомним, в Госдуму также вынесена инициатива о запрете продажи несовершеннолетним фастфуда, а с продажи на маркетплейсах сняли аромаингаляторы.
Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта 2025 года несовершеннолетним перестанут продавать энергетики. Чтобы получить бодрящий напиток, молодым людям придется предъявлять паспорт.
Фото freepik, автор: freepik
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