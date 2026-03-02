Поиск здесь...
Очаги пастереллеза локализовали в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Россельхознадзор присвоил Новосибирской области новый статус — «с неопределенным статусом с вакцинацией»

В Новосибирской области приняты меры по локализации очагов пастереллеза. Усилен контроль на территориях, прилегающих к местам их выявления. По информации министерства сельского хозяйства региона, опасности для населения нет.

Россельхознадзор присвоил Новосибирской области статус «с неопределенным статусом с вакцинацией» по пастереллезу. Очаги заболевания зафиксированы в Черепановском и Карасукском районах. В Томской области на ферме «Заречное» обнаружили пастереллез у крупного рогатого скота. Инфицировано более тысячи животных. В Алтайском крае, по данным ведомства, из-за этого заболевания ввели карантин на крупных животноводческих комплексах «Митпром» и «Эконива Алтай».

— Специалисты государственной ветеринарной службы оперативно провели диагностические исследования, приняли меры по локализации очагов, усилили ветеринарный контроль на прилегающих территориях и продолжают постоянный мониторинг эпизоотической обстановки, — сообщили в ведомстве изданию ТАСС.

В Минсельхозе подтвердили: вся продукция животного происхождения, поступающая в магазины, проходит обязательный ветеринарный контроль и признана безопасной.

Пастереллез — это бактериальная инфекция, поражающая сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. У людей заболевание встречается редко.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Казахстан запретил завозить мясо из Новосибирской области и Алтайского края. Ограничения на ввоз продукции животноводства из приграничных районов Российской Федерации введены для недопущения завоза заболеваний на территорию Казахстана, заявили в Минсельхозе республики.

Участники новосибирского рынка воздерживаются от оценок возможных экономических потерь. Но они в целом описывают происходящее в регионе как очень серьезную проблему.

В управлении ветеринарии Новосибирской области запрос редакции Infopro54, направленный 19 февраля, до сих пор не прокомментировали.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынки Новосибирска перестали завозить говядину.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

