Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Новосибирская область признана неблагополучной по пастереллёзу. Об этом сообщило управление ветеринарии Новосибирской области. На основании решения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 6 февраля 2026 года статус «неблагополучного» по данному заболеванию закреплён за Черепановским и Карасукским районами.

В управлении ветеринарии заявили, что ситуация находится под полным контролем.

— Все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия проводятся в соответствии с действующим ветеринарным законодательством. Угрозы для жизни и здоровья населения нет, — говорится в сообщении ведомства.

Параллельно в регионе сохраняется напряжённая эпизоотическая обстановка по бешенству. С начала 2026 года зарегистрировано 22 неблагополучных пункта, при этом 36 остаются в режиме карантина. В ведомстве подчеркнули, что за последние два года «сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных». Для борьбы с болезнью в 2025 году вакцинировано более 300 тысяч животных. Специалисты, анализируя динамику, прогнозируют «снижение заболеваемости бешенством в 2026 году» после резкого роста в предыдущий период.

Пастереллёз (геморрагическая септицемия) — острое инфекционное заболевание бактериальной природы, поражающее сельскохозяйственных животных, диких зверей и птиц. Возбудитель передаётся через выделения больных животных и бактерионосителей. Для человека заболевание представляет опасность при контакте с инфицированными животными или продуктами.

