В новом эпидсезоне пик заболеваемости в Новосибирске ожидается в декабре

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, считает, что пик заболеваемости в эпидемическом сезоне 2025–2026 годов придется на декабрь-январь. Это раньше, чем в прошлом сезоне, но похоже на ситуацию двухлетней давности.

— Я ожидаю, что по этиологии заболеваемости, как и в прошлые два года, грипп и коронавирусная инфекция будут в лидерах. Конечно, есть еще и риновирусы, которых до 100 разновидностей и которые вызывают воспаление пазух носа, но заболевание практически проходит за три-четыре дня. Вот они по количеству заболевших превосходят и грипп, и ковид, но не имеют таких последствий, — сказал он.

Вирусолог, беседуя с ТАСС, сообщил, что в 2024 году пик гриппа пришелся на февраль-март. Это произошло благодаря увеличению числа вакцинированных и удачному подбору штаммов в вакцинах. Летом и осенью 2024 года прививки оказались весьма эффективными. Эксперт подчеркнул важность вакцинации и в новом сезоне.

— Всегда легко посчитать, какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы распространения инфекции не было, — пояснил он.

Ученый ранее отмечал, что аномально теплая зима 2024-2025 годов могла стать причиной смещения пиков заболеваемости. В прошлом эпидемическом сезоне, по его словам, произошло изменение доминирующих вариантов вирусов гриппа типа А. Вместо H3N2, который преобладал в предыдущем сезоне, теперь на первый план вышли варианты подтипа H1N1. Это явление связано с тем, что в прошлом сезоне у населения сформировался сильный иммунитет против H3N2.

Напомним, в августа в Новосибирскую область привезли 374 720 доз российской вакцины от гриппа. По данным Минздрава, в этом году планируется привить около 60% жителей области — более 1,5 миллиона человек. В поликлиники поступили отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей и беременных.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще болеть внебольничной пневмонией. Заболеваемость больше всего выросла среди детей.