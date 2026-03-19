В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

В течение одной недели в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы поступили 11 детей с железодефицитной либо В12-дефицитной анемией. Информация об этом размещена в соцсетях медицинского учреждения.

У всех пациентов показатель гемоглобина составлял от 50 до 66 граммов на литр при норме 100–130 граммов на литр. Причиной болезни во всех случаях стало скудное и однообразное питание, из-за которого организм детей недополучал необходимого объема витаминов группы В либо железа. Все дети из социально благополучных семей.

Заведующий отделением детской онкологии и гематологии, главный онколог Новосибирской области Михаил Пасечко назвал прошедшую неделю одной из самых драматичных для него и коллег. Медики обследовали и лечили детей, а также учили их правильно питаться.

— Вынужден сказать то, что не всем понравится: железодефицитная анемия, как и В12-дефицитная анемия у ребенка, всегда связана с дефицитом родительского внимания. Когда мамы и папы перестают обращать внимание на то, чем питаются их дети, мы видим печальные результаты. При этом самое частое объяснение со стороны взрослых такое: они уже не знают, чем кормить ребенка, потому что он не желает есть ничего, кроме сока с печеньем или чипсов с газировкой. Часть родителей признаются, что не знают, чем их ребенок занимается в свободное время, что он любит и что он ест, когда мама и папа на работе. В течение долгого времени ребенок жил на примитивной диете, то есть с медицинской точки зрения голодал. Но никого в семье это не настораживало. А в один момент у него появились выраженная слабость, головокружение и сонливость, он стал быстро уставать, кожа лица стала бледной, начали выпадать волосы, ломаться ногти, перед глазами стали мелькать мушки. Пошли в поликлинику, сделали общий анализ крови и увидели критически низкий уровень гемоглобина, — рассказал Михаил Пасечко.

Врачи поясняют, что анемия, связанная с погрешностями диеты, не является онкологическим заболеванием. Однако столь заметное снижение гемоглобина может наблюдаться при разных патологиях, включая злокачественные, поэтому для постановки верного диагноза необходимо тщательное обследование, в том числе гастроскопия и колоноскопия. У половины детей, страдающих анемией вследствие неправильного питания, врачи находят атрофический и даже язвенный гастрит — пища, которой они питаются, просто не усваивается желудком. Гастрит является предраковым состоянием.

Проблемы питания детей в России носят системный характер. По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», для значительной части детей характерна множественная микронутриентная недостаточность — дефицит витаминов D, Е, A, группы В, а также железа, йода и цинка. Обеспечены всеми витаминами только 17% детей старше четырех лет. Роспотребнадзор в рамках нацпроекта «Демография» фиксирует такие факторы риска, как избыточное потребление соли и сахара, высокая частота потребления вредных продуктов и дефицит клетчатки. Процент школьников, питающихся реже четырех раз в день, остается высоким.

По данным Минздрава, около 480 тысяч российских школьников страдают ожирением. С 2018 по 2024 год заболеваемость ожирением детей до 15 лет выросла на 36,1%. Ситуацию называют значимой социальной проблемой.

Врачи напоминают, что сбалансированный рацион ребенка должен ежедневно включать мясо, рыбу, крупы, масло, молочные продукты, овощи и фрукты. Газированные напитки, чипсы и кондитерские изделия лучше исключить полностью. Важно не хаотичное питание, а полноценный завтрак, обед, полдник и ужин. Михаил Пасечко обратил внимание родителей на важность общего анализа крови. Если гемоглобин у ребенка ниже нормы, это повод обратиться к педиатру или гематологу.

