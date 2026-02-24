Поиск здесь...
Больше протеина: на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Спрос разгоняют поклонники здорового образа жизни

Тренд на ЗОЖ

На полках новосибирских магазинов растет количество протеиновой еды, а в меню общепита появляются предложения с акцентом на содержание этого белка. Вице-председатель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина отмечает, что это новый тренд, связанный с акцентом на здоровый образ жизни.

— Белок, омега-3, магний, витамин D — все это не появилось вчера. Спортсмены и специалисты по питанию знают десятилетиями, что белок — это базовый строительный материал организма. Ткани, органы, мышцы, кожа, волосы — все формируется из того, что мы регулярно потребляем. Просто сегодня тема здоровья стала массовой. Люди начали осознаннее относиться к рациону — и это, безусловно, позитивный сдвиг.

Директор розницы «Культлаб» Сергей Бесперстов подтвердил, что в компании вырос запрос на производство протеинсодержащих товаров.

— Раньше основными потребителями продукции были спортсмены. Сейчас ее все чаще покупают люди, которые профессионально не занимаются спортом, но заботятся о своем здоровье, о потреблении достаточного количества белка. Этот тренд подхватили ритейлеры, и продукт из специализированных магазинов пошел в сети, а также в общепит, — рассказывает собеседник редакции.

«Поймать хайп»

Сергей Бесперстов отметил, что ассортимент товаров с протеином расширяется. Раньше это были просто батончики. Сейчас появились различные белковые продукты как с сахаром, так и без, йогурты, печенье, суфле и т.д. Кофейни добавляют протеин в свои напитки. Марина Гаранина комментирует, что на любом тренде есть те, кто хочет «поймать хайп». Именно поэтому появляются протеиновый кофе, снеки с громкими надписями, добавки «везде и всюду».

— В этом нет ничего плохого, но важно понимать: единичный продукт не создает результат. Работает не разовая покупка «кофе с протеином», а системность. Когда человек понимает, где белки, где жиры, где углеводы, как складывается рацион — и выстраивает питание регулярно, изо дня в день. Именно тогда есть эффект, — поясняет она.

Гаранина подчеркивает, что не видит в этом тренде негатива. Чем больше тема спортивного и функционального питания выходит в мейнстрим, тем лучше для рынка и для потребителя.

— Появляются действительно качественные продукты, например белковые десерты или йогурты без сахара. Это уже не ниша, это часть повседневного выбора. Да, кто-то на этом заработает больше, кто-то — меньше. Но сам факт того, что люди все чаще задумываются о здоровье, — это правильное направление. А дальше все решает не хайп, а привычка и дисциплина, — добавила эксперт.

Конкуренция ужесточается

В основном ритейл и общепит покупают готовый продукт. Заказов на разработку каких-то новых позиций на российском и сибирском рынке немного. Хотя количество производителей в стране увеличивается.

— В России уже есть несколько крупных компаний, выпускающих продукцию на уровне европейских фабрик. Они постепенно занимают рынок с которого уходит иностранный бизнес. Качество отечественных и зарубежных товаров абсолютно одинаковое, — заявил Сергей Бесперстов.

Собеседник редакции отметил, что ключевое сырье для производства протеиновых продуктов российские компании сейчас закупают внутри страны. Белок, насыщенный аминокислотами, получается после переработки сыворотки — побочного продукта приготовления сыра. Однако часть ингредиентов покупают в Китае. Это экстракты трав, аминокислот, но их в КНР приобретают и европейские производители.

— В Новосибирске производителей сырья для протеиновой продукции пока нет. Витамины мы, например, завозим из Томска, — рассказывает Бесперстов.

Он также констатировал, что конкуренция среди производителей на этом сегменте рынка ужесточается.

— Многие компании выходят сразу на маркетплейсы, минуя офлайн-ритейл. Мы видим, что на онлайн-площадках уже идет очень серьезная борьба за покупателя, наблюдается демпинг по ценам, — резюмировал Сергей Бесперстов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 2025 году выросли продажи альтернативного молока. Рост спроса и объемов продаж на него связывают с популярностью идей здорового образа жизни. Тренд особенно популярен среди поколения Z — так называемых зумеров.

Фото Infopro54. автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Протеин ЗОЖ Здоровое питание

452
0
0
Автор: Юлия Данилова

Комиссия департамента инвестиций мэрии Новосибирска провела очередную проверку соблюдения концессионером —  ООО «Объединение 24» — условий концессионного соглашения в отношении муниципального банного комплекса, расположенного на улице Объединения, 102/1. По данным концессионера, за 2025 год банными услугами воспользовались 27156 человек, в том числе 13 558 человек по льготе. За январь 2026 года — 3251 человек, в том числе 1 425 человек по льготе.

Напомним, это одна из самых первых концессий, заключенная муниципалитетом Новосибирска еще в 2011 году. Группе компаний «Объединение» была передана баня на одноименной улице. Предприниматель должен был реконструировать объект и предоставлять услуги минимум 22440 посетителям в год. При этом 30% от установленного объема, то есть минимум 6732 человека в год должны получать банные услуги на льготных условиях.

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска в конце 2025 года, после проведения общественных обсуждений, предоставила ООО «Левобережное» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для целей «осуществление религиозных обрядов (3.7.1)».

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в компании, на территории Торгового города «Левобережное» осуществляют деятельность арендаторы, значительную часть которых составляют граждане, исповедующие религию ислам. В соответствии с религиозными канонами, мусульмане осуществляют молитвенные обряды ежедневно по несколько раз в день.

С 1 марта 2026 года въездная виза в такую популярную среди новосибирских туристов страну, как Египет, подорожает на пять долларов, с 25-ти американских купюр до 30-ти. Об этом сообщает египетское издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Интересно, что приобретать визу по новой цене придется только путешественникам, прибывающим в аэропорты Каира и Хургады. Для курортов Синайского полуострова, включая Шарм-эль-Шейх, правила не меняются. Туристы, прилетевшие сюда, по-прежнему смогут получить бесплатную синайскую визу-пропуск сроком на 15 дней. Правда при выезде за пределы данного региона оплатить полноценную визу все же придется.

Все более настойчиво внедряется первый национальный мессенджер в общественное цифровое пространство россиян. С сентября 2026 года все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы должны будут наладить официальное взаимодействия с жителями посредством MАХа. За нарушение этого правила компаниям придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Приказ Минстроя не вводит отдельный штраф за отсутствие домового чата или неразмещение информации в MАХ. Но это будет квалифицироваться как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности ук. А это нарушение попадает под статью 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — пояснил парламентарий.

Из-за ненадлежащего содержания одной из школ Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Глава Следственный комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы областного управления Евгения Долгалева представить подробный доклад о ходе его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата Следственного комитета.

Уточняется, что в школе, принявшей своих первых учеников еще в 1988 году, за прошедшие почти четыре десятилетия ни разу не проводился капитальный ремонт. В результате в образовательном учреждении начала протекать крыша, а со стен обвалилась штукатурка. К тому же температура в классах намного ниже всех допустимых норм. При этом школьники продолжают заниматься в сырых, выстывших помещениях.

Задолго до образования Каргатского района на его нынешней территории образовывались довольно крупные поселения. Некоторые из них давно стерты с лица земли, другие сохранились до наших дней. Об одном из старейших сел журналисту Infopro54 рассказала директор МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» Евгения Максименко.

— В музее сохранились записи воспоминаний Истоминой Александры Филипповны 1916 года рождения. Она рассказывала, что Михайловка образовалась в 1760 году, когда заселяли Сибирь люди с Дона. Основным населением были чалдоны, но были и украинцы. Деревня была большая дворов 120, люди в основном жили зажиточно. В деревне было пять мельниц. Жили за счет своего хозяйства, сеяли и пахали сами. В семьях было много детей. Когда стали раскулачивать, сделали школу с одного кулацкого дома. Учились дети не все, кто был постарше, те работали дома, а кто младше отдавали в школу. Пригоняли солдат, много солдат умирало от тифа и население тоже вымирало от тифа. Когда стали образовываться колхозы, кто был против колхозов, тех забирали, уводили и больше они не возвращались. В деревне был свой сепаратор. В избах не было подполов, хранить картофель, жители увозили в поле и закапывали в солому. Избы строили сами. Ездили в Каргат на базар продавали свою продукцию. В колхозе держали овец, коров, уток, —  рассказала директор музея.

