Больше протеина: на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции

Тренд на ЗОЖ

На полках новосибирских магазинов растет количество протеиновой еды, а в меню общепита появляются предложения с акцентом на содержание этого белка. Вице-председатель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина отмечает, что это новый тренд, связанный с акцентом на здоровый образ жизни.

— Белок, омега-3, магний, витамин D — все это не появилось вчера. Спортсмены и специалисты по питанию знают десятилетиями, что белок — это базовый строительный материал организма. Ткани, органы, мышцы, кожа, волосы — все формируется из того, что мы регулярно потребляем. Просто сегодня тема здоровья стала массовой. Люди начали осознаннее относиться к рациону — и это, безусловно, позитивный сдвиг.

Директор розницы «Культлаб» Сергей Бесперстов подтвердил, что в компании вырос запрос на производство протеинсодержащих товаров.

— Раньше основными потребителями продукции были спортсмены. Сейчас ее все чаще покупают люди, которые профессионально не занимаются спортом, но заботятся о своем здоровье, о потреблении достаточного количества белка. Этот тренд подхватили ритейлеры, и продукт из специализированных магазинов пошел в сети, а также в общепит, — рассказывает собеседник редакции.

«Поймать хайп»

Сергей Бесперстов отметил, что ассортимент товаров с протеином расширяется. Раньше это были просто батончики. Сейчас появились различные белковые продукты как с сахаром, так и без, йогурты, печенье, суфле и т.д. Кофейни добавляют протеин в свои напитки. Марина Гаранина комментирует, что на любом тренде есть те, кто хочет «поймать хайп». Именно поэтому появляются протеиновый кофе, снеки с громкими надписями, добавки «везде и всюду».

— В этом нет ничего плохого, но важно понимать: единичный продукт не создает результат. Работает не разовая покупка «кофе с протеином», а системность. Когда человек понимает, где белки, где жиры, где углеводы, как складывается рацион — и выстраивает питание регулярно, изо дня в день. Именно тогда есть эффект, — поясняет она.

Гаранина подчеркивает, что не видит в этом тренде негатива. Чем больше тема спортивного и функционального питания выходит в мейнстрим, тем лучше для рынка и для потребителя.

— Появляются действительно качественные продукты, например белковые десерты или йогурты без сахара. Это уже не ниша, это часть повседневного выбора. Да, кто-то на этом заработает больше, кто-то — меньше. Но сам факт того, что люди все чаще задумываются о здоровье, — это правильное направление. А дальше все решает не хайп, а привычка и дисциплина, — добавила эксперт.

Конкуренция ужесточается

В основном ритейл и общепит покупают готовый продукт. Заказов на разработку каких-то новых позиций на российском и сибирском рынке немного. Хотя количество производителей в стране увеличивается.

— В России уже есть несколько крупных компаний, выпускающих продукцию на уровне европейских фабрик. Они постепенно занимают рынок с которого уходит иностранный бизнес. Качество отечественных и зарубежных товаров абсолютно одинаковое, — заявил Сергей Бесперстов.

Собеседник редакции отметил, что ключевое сырье для производства протеиновых продуктов российские компании сейчас закупают внутри страны. Белок, насыщенный аминокислотами, получается после переработки сыворотки — побочного продукта приготовления сыра. Однако часть ингредиентов покупают в Китае. Это экстракты трав, аминокислот, но их в КНР приобретают и европейские производители.

— В Новосибирске производителей сырья для протеиновой продукции пока нет. Витамины мы, например, завозим из Томска, — рассказывает Бесперстов.

Он также констатировал, что конкуренция среди производителей на этом сегменте рынка ужесточается.

— Многие компании выходят сразу на маркетплейсы, минуя офлайн-ритейл. Мы видим, что на онлайн-площадках уже идет очень серьезная борьба за покупателя, наблюдается демпинг по ценам, — резюмировал Сергей Бесперстов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 2025 году выросли продажи альтернативного молока. Рост спроса и объемов продаж на него связывают с популярностью идей здорового образа жизни. Тренд особенно популярен среди поколения Z — так называемых зумеров.