Рабочее движение по четвертому мосту Новосибирска откроют в декабре 2026 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 25 ноября, отвечая на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, назвал сроки открытия движения по четвертому мосту.

Строительство четвертого мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске реализуется по концессионному соглашению, заключенному в декабре 2017 года между Минстроем области и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»).

— Как вы знаете, в этом году суд посчитал обоснованными аргументы концессионера, объясняющие смещение сроков: макроэкономическая ситуация, геополитическая обстановка, санкции, пандемия. И суд установил новую дату — это декабрь 2025 года. Мы верим заверениям концессионера, что в декабре рабочее движение по мостовому переходу, будет открыто. Хотя на развязках и на тоннеле на Станиславского под Транссибом работы продолжатся еще и в следующем году», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Изначально планировалось, что мост будет построен к концу 2022 года. Однако этот срок неоднократно переносился. Сначала окончание работ было перенесено на конец 2023 года, а затем — на 6 декабря 2025 года. За время реализации проекта его стоимость значительно выросла. Первоначально называлась сумма в 26,2 миллиарда рублей. В 2022 году в связи с изменившейся экономической ситуацией концессионеру было выделено дополнительное финансирование в размере почти 7,3 миллиарда рублей. В ноябре 2025 года арбитражный суд Новосибирской области разрешил перечислить концессионеру неиспользованную часть дополнительного финансирования в размере 2,8 миллиарды рублей, что было необходимо для достройки объекта. Таким образом, с учетом постепенного увеличения финансирования общая стоимость строительства объекта достигла почти 39 миллиардов рублей.

После ввода моста в эксплуатацию проезд по нему будет платным. Бесплатный период проезда предусмотрен после открытия движения по основному ходу автодороги и продлится до полного ввода в эксплуатацию всех объектов, строительство которых предусмотрено концессионным соглашением.

