Завод по производству мороженого в Новосибирске меняет владельца

Российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, компания «Логика молока», сообщает о покупке новосибирского производителя мороженого «Полярис».

Данное предприятие входит в десятку крупнейших в России. В 2025 году завод выпустил свыше 19 тысяч тонн продукции, включая собственные торговые марки сетевых ритейлеров. Также предприятие владеет самым большим за Уралом холодильным складом площадью 35 тысяч квадратных метров. Ассортимент «Поляриса» включает более 80 наименований мороженого различных брендов.

Покупка нового актива является значимым этапом в реализации стратегии развития «Логики молока» до 2030 года. Эта стратегия предусматривает освоение новых рынков, в частности перспективного и быстрорастущего рынка мороженого, а также расширение ассортимента продукции и укрепление лидерства компании в молочной отрасли России.

Компания намерена инвестировать в увеличение производственных мощностей новосибирского предприятия и создание новых рабочих мест. Кроме того, планируется сохранить действующую управленческую команду завода, обладающую экспертными знаниями в сфере производства мороженого, и начать в 2026 году постепенную интеграцию для достижения синергетического эффекта в рамках объединенной группы.

Генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев подчеркнул, что компания находится в процессе активного развития, постоянно анализирует возможности для расширения деятельности и выхода на новые рынки. Приобретение новосибирского завода является закономерным шагом для достижения поставленных амбициозных целей.