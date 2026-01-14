Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес

Завод по производству мороженого в Новосибирске меняет владельца

Дата:

Компания намерена инвестировать в увеличение производственных мощностей новосибирского предприятия и создание новых рабочих мест

Российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, компания «Логика молока», сообщает о покупке новосибирского производителя мороженого «Полярис».

Данное предприятие входит в десятку крупнейших в России. В 2025 году завод выпустил свыше 19 тысяч тонн продукции, включая собственные торговые марки сетевых ритейлеров. Также предприятие владеет самым большим за Уралом холодильным складом площадью 35 тысяч квадратных метров. Ассортимент «Поляриса» включает более 80 наименований мороженого различных брендов.

Покупка нового актива является значимым этапом в реализации стратегии развития «Логики молока» до 2030 года. Эта стратегия предусматривает освоение новых рынков, в частности перспективного и быстрорастущего рынка мороженого, а также расширение ассортимента продукции и укрепление лидерства компании в молочной отрасли России.

Компания намерена инвестировать в увеличение производственных мощностей новосибирского предприятия и создание новых рабочих мест. Кроме того, планируется сохранить действующую управленческую команду завода, обладающую экспертными знаниями в сфере производства мороженого, и начать в 2026 году постепенную интеграцию для достижения синергетического эффекта в рамках объединенной группы.

Генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев подчеркнул, что компания находится в процессе активного развития, постоянно анализирует возможности для расширения деятельности и выхода на новые рынки. Приобретение новосибирского завода является закономерным шагом для достижения поставленных амбициозных целей.

Фото: freepik.com, автор: freepik

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : промышленность производство молока молоко

8
0
0
Предыдущая статья
Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали на 4% за год

В Новосибирске завершили снос старой инфекционной больницы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершен основной этап сноса комплекса бывшей городской инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных. 14 января корреспондент Infopro54 побывал на площадке и увидел, что здания демонтированы.

На месте восьми бывших больничных корпусов сейчас остаются кучи строительного мусора. Рабочие говорят, что в ближайшие дни весь мусор вывезут и территория будет полностью зачищена. Нетронутым останется двухэтажный корпус №1 из красного кирпича. Его сносить не будут, так как он является объектом культурного наследия регионального значения. Это здание в стиле «функциональный модерн» было построено в 1912 году и первоначально называлось «Больница заразная». Два года назад государственная инспекция по охране памятников утвердила для него границы охраняемой территории.

Читать полностью

Торговые центры Новосибирска сосредоточились на оптимизации

Автор: Юлия Данилова

Рынок торговых центров в Новосибирске характеризуется крайне сдержанными темпами нового строительства, пояснила в ответ на запрос Infopro54 Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP. По ее словам, за последние четыре года в городе были введены всего два объекта микрорайонного формата:

В целом по России в 2025 году, по данным NF GROUP, объем ввода торговых центров в региональных городах сократился на 71%. За год в регионах открылись всего семь новых торговых центров с суммарной арендопригодной площадью 94,3 тысячи кв. м.

Читать полностью

В Новосибирске резко выросли продажи лекарств от простуды

Автор: Юлия Данилова

Категория «Простуда и грипп» стала безусловным драйвером продаж на аптечном рынке Новосибирской области в декабре. Продажи в рублях выросли почти на 78% к ноябрю, констатировали аналитики сервиса «Индекс Megapteka.ru». Средняя цена покупки составила 415 рублей.

— После слабого ноября рынок вошёл в полноценную зимнюю фазу: декабрь стал пиковым месяцем по спросу на противовирусные, симптоматические и сопутствующие препараты, — отмечает эксперт-провизор Наталья Долгих.

Читать полностью

Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

Автор: Оксана Мочалова

В ближайшие сутки Новосибирскую область ожидает резкое понижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до экстремальных отметок в -30–35℃, а в отдельных районах — до -40℃ и ниже.

По данным синоптиков, столь суровые погодные условия в регионе сохранятся примерно до 20 января. Аналогичное похолодание прогнозируется и в соседних областях — Омской и Кемеровской областях.

Читать полностью

«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в январе 2025 года малый бизнес стал активно возвращаться к наличке. При оплате товаров и услуг в большинстве точек по-прежнему можно выбрать способ оплаты, но просьбы о наличном расчете звучат все чаще, а некоторые предприниматели от безнала решили отказаться совсем. Infopro54 поговорил о происходящем с представителями сектора МСП и их клиентами.

Несмотря на официальные отчеты банков о росте доли безналичных платежей, малый бизнес всегда наличку приветствовал. Наблюдаемый сейчас рост интереса к наличным деньгам связан с изменениями в налогообложении. С 1 января 2026 года в России введен налог на добавленную стоимость (НДС) для ключевых банковских услуг, связанных с приемом безналичных платежей. Ранее, с 2006 года, эти услуги были освобождены от налога. Теперь они будут облагаться стандартной ставкой НДС в 22%. Под налог попадают операции по эквайрингу (приему оплаты картами) и процессингу (обработке этих операций). Это означает, что банки будут обязаны начислять НДС на свою комиссию, которую они взимают с бизнеса за эти услуги. В результате итоговая стоимость комиссии для предпринимателей тоже растет — участники рынка говорят о росте в среднем на 0,5%.

Читать полностью

Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

Автор: Оксана Мочалова

В Новокузнецке начата масштабная проверка после сообщений о гибели новорожденных в городском родильном доме № 1. По данным источников в правоохранительных органах и региональном министерстве здравоохранения, за короткий промежуток времени там скончались девять младенцев.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту возможной халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи изучают причины и обстоятельства произошедшего. Параллельно проверку проводит прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Надзорные ведомства оценивают соблюдение в учреждении законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологических норм и защиты прав несовершеннолетних.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес

Завод по производству мороженого в Новосибирске меняет владельца

Авто Общество

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали на 4% за год

Общество

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году

Общество

Утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки

Общество

Самые популярные направления для отдыха у новосибирцев в 2025 году назвали эксперты

Общество

«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

Власть

Полпредство взяло строительство СКИФа в Новосибирске под жесткий контроль

Бизнес Общество

В Новосибирске завершили снос старой инфекционной больницы

Общество

На Крещение в Новосибирской области оборудуют 25 купелей

Бизнес Недвижимость

Торговые центры Новосибирска сосредоточились на оптимизации

Медицина Общество

В Новосибирске резко выросли продажи лекарств от простуды

Общество

Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

Общество

Из новосибирских магазинов после решения суда исчезли книги писателя Бакмана

Бизнес Общество Финансы

«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

Культура Общество

Два театра Новосибирска ярко закрыли гештальт по Есенину

Культура Общество

«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

Право&Порядок

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Медицина

Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности