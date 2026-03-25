В Новосибирске говядина стала самым дорогим мясом, обогнав в цене баранину

В Новосибирске на фоне карантинных ограничений и изъятия скота продолжается рост цен на говядину. За минувшую неделю, по наблюдениям потребителей, килограмм этого вида мяса подорожал в среднем на 50 рублей. Продавцы и поставщики эти наблюдения подтверждают. Официальная статистика также регистрирует подорожание. Infopro54 публикует обзор цен на говядину в новосибирских магазинах и на рынках и рассказывает, откуда мясо поступает на прилавки.

На новосибирских рынках, где традиционно высока доля местной продукции, с середины февраля пустует часть местных рядов. Так, на Октябрьском рынке сейчас действует четыре точки по продаже мяса. До середины февраля здесь ежедневно работало семь точек. Из неработающих уже больше месяца точек можно отметить халяльную лавку. Там висит объявление о том, что мяса нет.

На других крупных рынках примерно такая же картина. Многие продавцы реализовывали мясо от алтайских и новосибирских фермеров, и в феврале им стало нечего продавать. Работу смогли продолжить те, кто нашел новых поставщиков.

— С конца февраля в Новосибирскую область увеличились поставки говядины из Кузбасса. Поставщики из этого региона увеличивают цены, объясняя тем, что мяса мало. Сейчас стали привозить еще говядину из Хакасии. Баранина тоже оттуда идет, — рассказала Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Цены на говядину на крупных продовольственных рынках города сейчас выглядят так: грудинка — 700 рублей, антрекоты — 730 рублей, передняя часть — 850 рублей, задняя часть — 920–950, вырезка от 1100 до 1400 рублей за один килограмм.

В новосибирских магазинах федеральных торговых сетей доля мяса местных производителей ниже, чем на рынках. Туда завозится продукция из других регионов, а также импортное мясо. По наблюдения покупателей, цены на говядину во многих магазинах формата «у дома», супермаркетах, гипермаркетах в марте тоже выросли.

Журналисты Infopro в ходе подготовки материала посетили несколько магазинов. Вот фото, сделанное в одном из магазинов «Ленты». На ценниках указано: грудинка — 760 руб/кг, говядина на кости — 890 руб/кг, мякоть задняя часть — 1200 руб/кг.

В магазине «SPAR» цена говядины (тазобедренная часть) — 1495 руб/кг без карты.

Следующие фотографии сделаны в одном из магазинов сети «Пятерочка». Здесь продают порционные стейки из говядины производителей «Мираторг» и «Мясоделов», а также фасованную говядину для жаркого. Цена стейка из мраморной говядины — 459,99 рубля за 260 граммов (1769 руб/кг). Цена говядины для жаркого — 369,99 рубля за 400 граммов (924,98 руб/кг).

В магазине «Бахетле» цена весовой говядины (тазобедренная часть) — 1640 руб/кг. Говяжья ленивая мышца — 2590 руб/кг. На ценниках указана цена за 100 граммов.

По данным еженедельной ценовой сводки Новосибирскстата, в марте говядина впервые за последние десять лет по цене обогнала баранину. Средняя цена говядины (кроме бескостного мяса) по Новосибирской области составляет 771,72 руб/кг, по Новосибирску — 802,10 руб/кг. Цена баранины (кроме бескостного мяса) — 771,62 руб/кг. Разница минимальна, но показательна. В начале прошлого года килограмм баранины был на 60 рублей дороже говядины. Из всех видов мяса, цены на которые отслеживает территориальный орган Росстата, говядина на сегодняшний день стала самым дорогим мясом. На рынке можно найти и более дорогие предложения, например, лосятину или медвежатину, но дичь не входит в зону внимания статистиков.

