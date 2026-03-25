В Новосибирске говядина стала самым дорогим мясом, обогнав в цене баранину

Автор: Мария Гарифуллина

Поставщики объясняют это тем, что в последний месяц мяса стало меньше

В Новосибирске на фоне карантинных ограничений и изъятия скота продолжается рост цен на говядину. За минувшую неделю, по наблюдениям потребителей, килограмм этого вида мяса подорожал в среднем на 50 рублей. Продавцы и поставщики эти наблюдения подтверждают. Официальная статистика также регистрирует подорожание. Infopro54 публикует обзор цен на говядину в новосибирских магазинах и на рынках и рассказывает, откуда мясо поступает на прилавки.

На новосибирских рынках, где традиционно высока доля местной продукции, с середины февраля пустует часть местных рядов. Так, на Октябрьском рынке сейчас действует четыре точки по продаже мяса. До середины февраля здесь ежедневно работало семь точек. Из неработающих уже больше месяца точек можно отметить халяльную лавку. Там висит объявление о том, что мяса нет.

На других крупных рынках примерно такая же картина. Многие продавцы реализовывали мясо от алтайских и новосибирских фермеров, и в феврале им стало нечего продавать. Работу смогли продолжить те, кто нашел новых поставщиков.

— С конца февраля в Новосибирскую область увеличились поставки говядины из Кузбасса. Поставщики из этого региона увеличивают цены, объясняя тем, что мяса мало. Сейчас стали привозить еще говядину из Хакасии. Баранина тоже оттуда идет, — рассказала Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Цены на говядину на крупных продовольственных рынках города сейчас выглядят так: грудинка — 700 рублей, антрекоты — 730 рублей, передняя часть — 850 рублей, задняя часть — 920–950, вырезка от 1100 до 1400 рублей за один килограмм.

В новосибирских магазинах федеральных торговых сетей доля мяса местных производителей ниже, чем на рынках. Туда завозится продукция из других регионов, а также импортное мясо. По наблюдения покупателей, цены на говядину во многих магазинах формата «у дома», супермаркетах, гипермаркетах в марте тоже выросли.

Журналисты Infopro в ходе подготовки материала посетили несколько магазинов. Вот фото, сделанное в одном из магазинов «Ленты». На ценниках указано: грудинка — 760 руб/кг, говядина на кости — 890 руб/кг, мякоть задняя часть — 1200 руб/кг.

В магазине «SPAR» цена говядины (тазобедренная часть) — 1495 руб/кг без карты.

Следующие фотографии сделаны в одном из магазинов сети «Пятерочка». Здесь продают порционные стейки из говядины производителей «Мираторг» и «Мясоделов», а также фасованную говядину для жаркого. Цена стейка из мраморной говядины — 459,99 рубля за 260 граммов (1769 руб/кг). Цена говядины для жаркого — 369,99 рубля за 400 граммов (924,98 руб/кг).

Цены в "Пятерочке"В магазине «Бахетле» цена весовой говядины (тазобедренная часть) — 1640 руб/кг. Говяжья ленивая мышца — 2590 руб/кг. На ценниках указана цена за 100 граммов.

Цены в "Бахетле"По данным еженедельной ценовой сводки Новосибирскстата, в марте говядина впервые за последние десять лет по цене обогнала баранину. Средняя цена говядины (кроме бескостного мяса) по Новосибирской области составляет 771,72 руб/кг, по Новосибирску — 802,10 руб/кг. Цена баранины (кроме бескостного мяса) — 771,62 руб/кг. Разница минимальна, но показательна. В начале прошлого года килограмм баранины был на 60 рублей дороже говядины. Из всех видов мяса, цены на которые отслеживает территориальный орган Росстата, говядина на сегодняшний день стала самым дорогим мясом. На рынке можно найти и более дорогие предложения, например, лосятину или медвежатину, но дичь не входит в зону внимания статистиков.

Ранее редакция рассказывала, что Россельхознадзор перевел деньги монастырю в селе Козиха Новосибирской области, где изъяли скот.

 

Новосибирские приставы взыскали более двух миллиардов рублей алиментов за год

Автор: Оксана Мочалова

Проблема алиментов в России — одна из самых болезненных. Новосибирская область не исключение: количество исполнительных производств по алиментам исчисляется десятками тысяч, а способы уклонения от выплат становятся всё изощрённее.

В 2025 году приставы ГУ ФССП по Новосибирской области помогли взыскать в пользу детей и нуждающихся родителей больше 2 миллиардов рублей. Это на 399 миллионов больше, чем годом ранее. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 рассказали в ведомстве.

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в стартовом матче плей-офф КХЛ. В гостях у магнитогорского «Металлурга» команда уступила со счётом 1:4. В Магнитогорске матч выдался сложным для новосибирской команды.

С первых минут «Металлург» захватил инициативу и успешно реализовал свои моменты. Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев забросили шайбы в ворота соперников. «Сибирь» смогла отыграться лишь однажды, когда Валентин Пьянов сократил отставание.

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Автор: Юлия Данилова

В настоящее время осуществляется проработка дифференциации взноса на капитальный ремонт. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

Предполагается, что тариф будет зависеть от нескольких факторов:

Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения РФ обновило порядок диспансеризации для граждан репродуктивного возраста. Согласно новым методическим рекомендациям ведомства,  одним из поводов для углубленного обследования мужчин стало регулярное посещение мест с высокой температурой.

В список вошли бани, сауны и другие заведения, где окружающая среда предполагает повышенный тепловой режим. Если в ходе первого этапа диспансеризации мужчина в анамнестической анкете ответит утвердительно на вопрос о подобном регулярном отдыхе, его направят на второй этап. Там предусмотрены базовое исследование качества спермы (спермограмма) и последующая консультация уролога.

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Автор: Оксана Мочалова

Для многих жителей многоквартирных домов балкон становится местом, где годами копится старая мебель, стройматериалы и сезонные вещи. Однако такой способ хранения может обернуться не только обрушением конструкции, но и реальными штрафами — до 15 тысяч рублей.

Как поясняют эксперты, основная опасность захламленных балконов заключается в повышенной пожарной опасности. Старые предметы интерьера представляют собой источник повышенной опасности, поскольку достаточно случайно попавшего окурка, чтобы начался пожар. Кроме того, в некоторых домах балконы технически являются частью путей эвакуации — через пожарные люки и лестницы.

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Автор: Артем Рязанов

В числе лидеров по количеству укусов по итогам 2025 года оказались Удмуртия, Красноярский край, Новосибирская, Костромская, Иркутская и Кировская области. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

— От укусов клещей в 2025 году в компании были застрахованы порядка 323 тысяч человек, а за медицинской помощью обратились 6,5 тысячи клиентов, — рассказала заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.

