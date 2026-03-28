Производство мяса КРС и птицы в Новосибирской области сократилось

Мяса меньше

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных семейства лошадиных, оленины и т.д. в январе-феврале 2026 года сократилось на 13% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Новосибирскстатом. В абсолютных цифрах объем не указан. При этом отмечается, что год назад, по сравнению с январем-февралем 2024-го, производство этого мяса в регионе выросло на 11%.

Опрошенные Infopro54 участники рынка согласились обсуждать ситуацию только на условиях анонимности. Они не исключают, что эта динамика связана с карантином, который был объявлен в регионе в связи с выявлением скота, заболевшего пастереллезом. Напомним, сейчас все очаги заболевания, по данным правительства области, локализованы, животные в карантинных зонах изъяты. С 6 марта новые случаи заболевания не выявляются. При этом количество мяса из новосибирских хозяйств на прилавках сократилось. Продавцы говорят, что завозят его из Кузбасса и Хакасии.

Охлажденного мяса птицы, в том числе для детского питания, в регионе произведено 4285 тонн — также почти на 23% меньше, чем годом ранее. В прошлом году, по сравнению январем-февралем 2024-го, выпуск вырос на 39%.

Полуфабрикатов больше

Интересно, что, несмотря на падение производства мяса, выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, а также охлажденной и замороженной продукции составил 13623,9 тонны, что на 15% больше, чем годом ранее. В 2025-м рост был менее существенным (к 2024-му — на 3%).

Участники рынка с иронией отмечают, что в мясной продукции все меньше мяса и все больше добавок, самых разных ингредиентов и влаги.

— Это общий тренд: люди прежде всего обращают внимание на цену продукции, и дорогое мясо заменяется ингредиентами-аналогами, — заявил один из собеседников редакции.

Колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, за два месяца 2026 года выпущено 6866,4 тонны — на 8% меньше, чем за январь-февраль 2025-го. Производство этой продукции в области падает второй год подряд. Один из участников рынка рассказывал редакции, что из-за падения платежеспособного спроса потребитель стал меньше покупать дорогие колбасные изделия, а качественно сделать более дешевую продукцию удается немногим.

— Некоторым компаниям удается выживать только за счет поставки продукции жестким дискаунтерам, — пояснил собеседник.

ЗОЖ вытягивает

За первые два месяца 2026 года в регионе было произведено 11940,8 тонны молока (кроме сырого) — на 13% меньше, чем в 2025-м. В 2025 года к 2024-му (за январь-февраль) производство упало на 4%.

— В регионе уже несколько лет сокращается поголовье молочного скота. В 2026 году дополнительно сказалась ситуация с карантином, — уверены участники рынка.

Производство такой продукции, как сливочное и топленое масло, молочный жир, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, составило 1104,9 тонны, на 12% меньше, чем в 2025 году — на уровне 2024-го.

Продолжается падение производства сыров; молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра; творога — 1731,8 тонны, на 3% меньше, чем в 2025 году. В 2025-м к 2024-му (январь-февраль) производство упало на 16%.

Что касается кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога), то их производство региональные компании увеличили на 4% — до 6559,2 тонны. В начале 2025 года также наблюдался рост выпуска (+6%). Участники рынка не исключили, что это связано с трендом на здоровый образ жизни и ростом спроса на данную категорию продуктов.

Стоит отметить, что в 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%.

