«Они сильнее нас»: Новосибирские мужчины-бизнесмены рассказали, какими женщинами восхищаются

Множество произведений посвятили писатели и поэты женщинам, которые остаются загадкой для сильной половины человечества. Проза будней такова, что зачастую женщины, наряду с ролью заботливой жены и матери, являются весьма успешными бизнес-леди. Накануне Международного женского дня 8 марта мужчины, представители делового сообщества Новосибирска, рассказали редакции Infopro54, чем их удивляют современные женщины.

Популярность женского предпринимательства

— Лет 10-15 назад понятие «женское предпринимательство» обрело отдельную форму. Стали появляться ассоциации, комитеты по развитию женского бизнеса и разные союзы женщин. Пошло некое разделение на «мужской» и «женский» бизнес. Хотя любое дело нацелено на достижение результата, вне зависимости от методики, подхода и формата. Ключевым отличием женского подхода, на мой взгляд, является большее погружение и вовлеченность в процесс, — считает заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.

Генеральный директор ГК «Поляков» Илья Поляков отмечает, что количество женщин в бизнесе и политике растет.

— Это хорошая тенденция. Как правило, представительницы прекрасного пола очень ответственны, аккуратны и настойчивы, — констатирует он.

О высокой активности женщин говорит и руководитель комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко:

— Женщины сегодня проявляют большую активность, участвуют в бизнесе, в общественной и политической жизни. При этом у многих из них совершенно разные подходы к ведению своего дела. Одни собирают команду воедино и выстраивают добрые отношения в коллективе. Другие — более жесткие в управлении, принципиальные и обладают крепкой хваткой, то есть проявляют, на мой взгляд, мужские качества. Но в любом случае женщины — потрясающие и разнохарактерные, и мне кажется, что они могут успешно вписаться в любой бизнес, — рассуждает он.

Коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников отмечает, что среди партнеров-женщин немало тех, кто не только управляет крупными проектами, но и формирует новые тренды:

— Успех в предпринимательстве, на мой взгляд, зависит не от пола, а от навыков, амбиций и умения принимать решения. Женщины склонны видеть проект не только как бизнес-модель, но и как пространство для жизни, что усиливает эмоциональную связь с клиентами. При этом важно подчеркнуть: эмпатия или умение находить компромиссы, — это не женские черты, а профессиональные навыки, которые могут быть у любого предпринимателя. Главное — не ограничивать себя стереотипами, а фокусироваться на целях.

О том, что пол не является критерием качества менеджера, говорит и директор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан.

Он уверен, что в управлении любой компанией или во власти должны быть как мужчины, так и женщины:

— Они по-разному смотрят на вещи. Женщинам свойственно больше порядка и организованности, они более эмпатичны. А поскольку им нужно выживать в мужской среде, то приходится быть сильнее нас. Мы много работаем с «пищевкой», и могу определено сказать, что лучшие руководители в этой сфере — именно женщины. Не обязательно СЕО, но, например, CFO и CMO. Когда я встречался с представителями новосибирской «ОПОРЫ» или выступал в центре «Мой Бизнес», то женщин было большинство. Они очень любознательны, отзывчивы и упорны в достижении цели. Да, в целом они рискуют меньше, чем мужчины, но это и понятно. Они ― мамы, их глобальная функция ― стабильность.

А девелопер, президент холдинга TS Group Александр Бойко уверен, что большинство женщин-предпринимателей заняты в мелком и среднем бизнесе:

— Чем крупнее масштаб бизнеса, тем все меньше там женщин. Основная масса предпринимательниц заняты в мелком и среднем бизнесе. Дамы редко вырастают до руководства крупным холдингом из-за особенностей подхода к бизнесу. Дело в том, что женщинам по своей природе присуща гиперосторожность, они чаще придерживаются принципа «лучше сохранить, чем потерять», и, надо отметить, абсолютно правы в этом плане. В то же время это и не дает им расти, потому что бизнес зачастую связан с риском, иногда на грани фола. Если женщина идет в бизнес, чтобы заработать деньги, и научилась обеспечивать себя, то, дойдя до определенной ватерлинии непотопляемости, ей становится страшно идти дальше ― и она перестает развиваться.

Бизнес & семья

Бизнес-леди нашего времени — это женщина, которая гармонично успешна во всех сферах: карьера, семья, хобби и отношения с собой. Всегда ли удается ей совмещать эти вещи?

— Я думаю, совмещение работы и семьи является наболевшим вопросом как для женщин, которые работают в найме, так и для бизнес-леди. И успешными здесь, наверное, являются те, кто воспринимает свой бизнес как образ жизни и нацелен на достижение результата, — считает Максим Останин.

По мнению Александра Бойко, женщине удается совмещать работу и семью до тех пор, пока бизнес небольшой:

— На мой взгляд, женщине следует работать только тогда, когда она чувствует в этом потребность. Концепцию, что женщина должна сначала самореализоваться, сделать карьеру, а потом создавать семью, считаю ущербной. Забота о детях, семье — это основное предназначение женщины. Она должна воспитывать детей и мотивировать своего мужчину быть самым лучшим для нее, для страны, для окружающего мира, если хотите. Замотивировать мужчину ― та еще задачка. Женщина берет на себя огромный труд ― рожать, воспитывать детей, содержать дом и одновременно быть интересной своему спутнику. Сегодня повсеместно наличие одного ребенка в семье считается нормальным, хотя ни для кого не секрет, что для воспроизводства населения должны быть как минимум три ребенка. А это уже титанический труд. Работать параллельно женщине, конечно, никто не запрещает, особенно если она получает от этого колоссальное удовольствие. Но женщина не должна работать для того, чтобы обеспечивать семью. Это чисто мужская прерогатива.

Петр Смиренко настроен более оптимистично. Он уверен, что большинству женщин, серьезно занимающихся бизнесом, удается совмещать работу и семью:

— Успешные бизнес-леди способны организовать быт и заботу о близких даже без своего постоянного участия в этом процессе: нанять няню, например, водителя и других помощников. При этом они все равно остаются объединяющим звеном и главным хранителем семейного очага.

Такого же мнения и Илья Поляков, который подчеркивает, что вокруг много успешных примеров, когда работа у женщин складывается очень результативно и не в ущерб семейным приоритетам.

По словам Александра Ладана, универсального рецепта держать внутренний баланс между семьей, работой и социальной жизнью нет:

— Из опыта нашей семьи скажу, что детям нужно не столько абсолютное присутствие родителей в каждый момент времени, сколько уверенность в любви и поддержке. Совместные праздники, отдых, обсуждения, спорт и определенный контроль.

Женщины, вызывающие восхищение

В бизнесе, как правило, принято восхищаться мужчинами: Стивом Джобсом, Сергеем Галицким, Илоном Маском или Павлом Дуровым, например. Женщины-предприниматели на протяжении многих лет также доказывают свою силу и стремятся выделиться в окружении львов и акул бизнеса.

— Меня вообще восхищают женщины, которые занимаются бизнесом. Мне импонирует, когда представительницы прекрасного пола способны объединяться в различные деловые сообщества, под единым флагом и работать в некой синергии. Не конкурировать, а находиться в партнерстве. В нашем регионе за последние несколько лет создано очень много таких сообществ. В них женщины научились договариваться и работать вместе. Они понимают, что от этой синергии можно получить больше результата и прибыли, — говорит Максим Останин.

Александр Бойко уверен, что бизнес-леди должна получать удовольствие от дела, которым она занимается:

— Женщина должна испытывать драйв от того, что она делает, потому что остальное — вторично. Самый яркий пример такого человека в моем окружении ― Наталья Багрова (ректор Новосибирского университета архитектуры и дизайна. — Ред.). Эта умная и красивая женщина добилась уважения и огромных результатов, которые просто восхищают. Для меня она пример женщины, получающей огромное удовольствие от того, что она делает.

Александр Ладан тоже поделился именами успешных женщин, которые смогли реализовать себя в разных сферах:

— Я, как отец троих детей, с огромным уважением отношусь, например, к Татьяне Ким (Ранее ― Бакальчук. — Ред.). Семь детей! Wildberries! Выдающийся пример совмещения материнства и бизнеса. Если говорить о достойных примерах, то вспомню двухтысячные. Читал тогда про Индру Нуйи ― индианку, главного исполнительного директора компании PepsiCo. Она шла наперекор акционерам и аналитикам, предлагала радикальные изменения в продукции и увеличила чистую прибыль компании более чем вдвое.

И еще один пример, очень личный ― моя жена. Анна ― известный стилист, замечательная трижды мама и просто красивая женщина, которую я люблю. И да, ей удается все это совмещать!

Петр Смиренко тоже восхищается своей половинкой, с которой на протяжении многих лет ведет совместный бизнес:

— Женщина, которой я не перестаю восхищаться и гордиться, — моя жена Светлана. С ней мы вместе в бизнесе уже более 25 лет, и каждый день я поражаюсь ее прозорливости в делах и умению строить коммуникации. Весь сервис, который сегодня есть в клинике и который хвалят наши клиенты, ― целиком ее заслуга.

О своей жене с восхищением говорит и Илья Поляков:

— Ради глубокого понимания специфики бизнеса моя жена, управляющая собственной клиникой, поступила в медуниверситет за профильным образованием. Считаю, такой подход к делу заслуживает восхищения.

Советы начинающим бизнесвумен

По мнению Александра Ладана, представительницам прекрасной половины, решившим начать собственное дело, для успеха необходимы желание и вера в себя:

— Сил и веры в себя. Еще раз повторю, гендер не важен в бизнесе. Важны ум, характер, желание. И понимание, что бизнес — это жестко и трудно. К сожалению, это правда, но есть и драйв, полет и гордость. Так что ищите возможности и поддержку. Они сейчас есть: государство помогает, разнообразные сообщества и объединения, коворкинги. И ― удачи!

Максим Останин считает, что для достижения успеха важно не бояться идти вперед и наращивать свой профессионализм:

— Чтобы добиться результата, необходимы смелось и желание двигаться вперед. Поэтому мой совет — быть смелее, ориентироваться на успешные кейсы и практики, находиться рядом с сильными партнерами на одной линии. Искусство коммуникаций и достижения договоренности не имеет пола, поэтому наращивайте свой профессионализм и повышайте образование в нужных вам сферах.

Не бояться ошибок призывает Вячеслав Мельников:

— Не бойтесь начинать с малого и ошибаться: даже крупные проекты часто стартуют с одной удачной сделки. Учитесь делегировать, окружайте себя сильной командой. И главное — не сравнивайте себя с другими: ваш путь уникален, как и ваши будущие достижения.

А Илья Поляков советует взвесить все риски:

— Нужно прислушиваться к себе и взвешенно решать — ваше это или нет, стоят ли сопряженные риски желаемых целей. Если решение взвешенное, нужно смело идти вперед. А мы, мужчины, обязательно поддержим!

Петр Смиренко считает, что бизнес-леди важно не забывать о себе и уметь находить время для отдыха и близких:

— Желаю успехов и уверенности в том, что все получится. Бизнес-дорога очень трудная, она требует огромных сил. Кроме того, это большая ответственность. Тем не менее я сторонник того, что гендеров два ― и они очень сильно отличаются. Поэтому хотел бы всем бизнес-леди пожелать не терять свое женское обаяние, не забывать себя и о себе, уметь находить время для отдыха и для близких, потому что они тоже нуждаются во внимании и заботе.

А Александр Бойко более категоричен:

— Женщинам, желающим открыть свой бизнес, я бы посоветовал найти мужчину, который это сделает за нее и позволит ей заниматься своим истинным предназначением — делать мир прекрасным, — констатировал он.

Фото предоставлены:

Останин М. ― пресс-службой мэрии Новосибирска

Кудрявцев М. — пресс-службой мэрии Новосибирска, автор фото: П. Комаров

Бойко А. ― пресс-службой TS Group

Поляков И. ― пресс-службой ГК «Поляков», автор фото: А. Лукин

Мельников В. ― пресс-службой One Company, автор фото: А. Сиволапов

Ладан А. ― пресс-службой ООО «Нео-Пак»

Смиренко П. ― из личного архива

Фото базовое: freepik.com/Автор: kamranaydinov