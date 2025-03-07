«В бизнесе главное — не останавливаться в развитии»

— Сегодня женщины очень активны в публичной плоскости, и сложно сказать, стало ли среди них больше тех, кто занимается бизнесом. Но то, что в публичном пространстве представительницы прекрасного пола становятся заметнее, безусловно.

Я также вижу много успешных, активных, состоявшихся и состоятельных женщин среди своих клиентов. При этом у каждой из них есть своя изюминка, невозможно выделить кого-то одного.

Из успешных женщин меня всегда восхищала Наталья Филёва, которой, к сожалению, уже нет с нами. Она смогла создать и управляла огромным бизнесом, который касается, наверное, каждого человека. Наталье удавалось выдерживать конкуренцию с крупными государственными компаниями, строить международный бизнес и заботиться о деталях. Это очень сложно! Считаю, что ее дети, семья успешно продолжают дело после трагического ухода Натальи.

Что касается секрета моего успеха, то он очень простой: надо всегда идти дальше и не останавливаться в развитии, несмотря на внешние препятствия, на эмоциональные и личные сложности. Тогда появится возможность оглянуться назад, посмотреть на свой путь и оценить себя.

Я бы очень хотела пожелать всем женщинам любить то, что они делают, а также делать только то, что тебе нравится. Важно основываться на своих ценностях и принципах, а также собирать вокруг себя команду, которая эти ценности и принципы разделяет.

Фото предоставлено из личного архива. Фотограф: Светлана Большакова