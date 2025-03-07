Рекламодателям

«В бизнесе главное — не останавливаться в развитии»

  • 07/03/2025, 16:20

Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»:

«В бизнесе главное — не останавливаться в развитии»— Сегодня женщины очень активны в публичной плоскости, и сложно сказать, стало ли среди них больше тех, кто занимается бизнесом. Но то, что в публичном пространстве представительницы прекрасного пола становятся заметнее, безусловно.

Я также вижу много успешных, активных, состоявшихся и состоятельных женщин среди своих клиентов. При этом у каждой из них есть своя изюминка, невозможно выделить кого-то одного.

Из успешных женщин меня всегда восхищала Наталья Филёва, которой, к сожалению, уже нет с нами. Она смогла создать и управляла огромным бизнесом, который касается, наверное, каждого человека. Наталье удавалось выдерживать конкуренцию с крупными государственными компаниями, строить международный бизнес и заботиться о деталях. Это очень сложно! Считаю, что ее дети, семья успешно продолжают дело после трагического ухода Натальи.

Что касается секрета моего успеха, то он очень простой: надо всегда идти дальше и не останавливаться в развитии, несмотря на внешние препятствия, на эмоциональные и личные сложности.  Тогда появится возможность оглянуться назад, посмотреть на свой путь и оценить себя.

Я бы очень хотела пожелать всем женщинам любить то, что они делают, а также делать только то, что тебе нравится. Важно основываться на своих ценностях и принципах, а также собирать вокруг себя команду, которая эти ценности и принципы разделяет.

Фото предоставлено из личного архива. Фотограф: Светлана Большакова

325

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Ирина Гребнева женщины в бизнесе 8 марта


1
0

Мнение эксперта

«Лидеры — это прорицатели, у которых плохо развито чувство страха»

«Лидеры — это прорицатели, у которых плохо развито чувство страха»

Наталья Голубева, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске:
«Мудрость женщины — в умении совмещать работу с личной жизнью»

«Мудрость женщины — в умении совмещать работу с личной жизнью»

Анна Терешкова, генеральный директор Новосибирской филармонии:
«Секрет женского успеха кроется в способности видеть целое и нюансы одновременно»

«Секрет женского успеха кроется в способности видеть целое и нюансы одновременно»

Юлия Шевченко, директор по развитию компании «Новый Мир»:
«Женщины поняли, что они могут все и даже немного больше»

«Женщины поняли, что они могут все и даже немного больше»

Регина Дзикавичюте, территориальный директор «Цифра брокер» в Новосибирске:
«В женском бизнесе важно обладать самоотверженностью»

«В женском бизнесе важно обладать самоотверженностью»

Елена Потапова, директор консалтинговой компании «ВИП-Клуб»:
«Мир держится на женских плечах»

«Мир держится на женских плечах»

Ирина Травина, президент ассоциации «СибАкадемСофт»:
«Успех в бизнесе во многом зависит от дисциплины»

«Успех в бизнесе во многом зависит от дисциплины»

Анастасия Горбулицкая, управляющая, собственник ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции»:
«В бизнесе на одной харизме результата не получишь»

«В бизнесе на одной харизме результата не получишь»

Марина Куликова, учредитель и директор компании ООО «Мост»:
«Они сильнее нас»: Новосибирские мужчины-бизнесмены рассказали, какими женщинами восхищаются

«Они сильнее нас»: Новосибирские мужчины-бизнесмены рассказали, какими женщинами восхищаются

Прекрасные дамы могут успешно вписаться в любой бизнес, быть заботливыми мамами и любящими супругами

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска