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«Успех в бизнесе во многом зависит от дисциплины»

  • 07/03/2025, 16:20

Анастасия Горбулицкая, управляющая, собственник ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции»:

«Успех в бизнесе во многом зависит от дисциплины»— Женщины всегда лидировали в общественных инициативах, а бизнес и политика являлись мужской прерогативой. Но сегодня количество девушек в сообществе предпринимателей растет. Они перестали бояться идти в бизнес, в производство, ставить амбициозные цели. Мало того ― выходят на международные рынки и добиваются там огромных результатов.

На мой взгляд, на решение прекрасной половины заняться бизнесом не может не оказывать влияние экономическая ситуация в стране. Для женщин собственное дело становится неким проявлением борьбы за независимость и устойчивое положение в обществе. Сейчас в принципе развеивается тренд на семейность, люди стремятся к самореализации, карьерному росту, а уже потом ― к созданию семьи.

Среди женщин в бизнесе в плане карьерных достижений и достижения «веса» в обществе мне очень нравится Тина Канделаки. Это настоящая self-made woman — женщина, которая сделала себя сама. Глядя на нее, видишь тот колоссальный вклад в самообразование и развитие компетенций. Она трудяга и образец самодисциплины.

Также мне нравится Ирина Хакамада, которая не боится быть нетипичной, быть не как все. Она попробовала политическую карьеру и ушла из нее с высоким рейтингом. Затем не побоялась кардинально изменить свой путь, став бизнес-тренером и писателем. Мне нравится, что она старается на этом пути что-то отдавать и вкладывать: семинары, встречи с женщинами, книги… Это история про то, чтобы поделиться своими знаниями.

Очень сложно говорить о собственных успехах, хотя я считаю, что больше, чем мы сами, нас никто не обесценит. Я до сих пор до конца себе не ответила на вопрос о том, что такое успех. Он может быть как внутренним (гармония и спокойствие), так и внешним (дорогая машина, одежда, бизнес). Здесь очень тонкая грань, и я между этими понятиями балансирую.

Пожалуй, соглашусь с Тиной Канделаки, которая говорит, что успех зависит от дисциплины. Без нее ничего не будет. Кроме того, важно саморазвитие. Поверьте, крайне сложно, когда ты уже взрослый, состоявшийся человек, снова сесть за парту, сдавать какие-то выпускные работы и быть в ситуации, где тебя оценивают. Необходимо через себя переступить.

А еще, уверена, маленьким ключиком к успеху является доброта. В любых переговорах люди откликаются на искренность, доброту и улыбку. Поэтому всегда стараюсь нести ее в мир, тем более что ее сейчас так не хватает.

Фото предоставлено из личного архива А. Горбулицкой. Фотограф: Ольга Сорокина 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : женщины в бизнесе Анастасия Горбулицкая 8 марта


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