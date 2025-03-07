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«Лидеры — это прорицатели, у которых плохо развито чувство страха»

  • 07/03/2025, 16:20

Наталья Голубева, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске:

«Лидеры — это прорицатели, у которых плохо развито чувство страха»— В последние годы количество студенток МВА и бизнес-школ растет, женщины широко представлены в политике, общественных движениях, бизнесе. С чем это связано? Думаю, что с уверенностью в своих силах, знаниях и желании приносить пользу обществу.

Мне очень импонирует генеральный директор «СофтЛаб» Ирина Травина.  Мне хотелось бы также отметить, что есть женщины, которые менее медийны, но в то же время колоссально успешны. Они умело совмещают бизнес, карьеру, материнство.  Например, финансовый директор ЗАО НПК «Катрен» Оксана Кузнецова.

Начинающим бизнес-леди я бы хотела привести слова изобретателя и ученого Роберта Ярвика: «Лидеры — это прорицатели, у которых плохо развито чувство страха и которых нисколько не беспокоят неприятности».

Что касается меня, то я не жду похвалы, строю доверительные отношения с сотрудниками, клиентами, партнерами, гибко перестраиваю процессы и подходы, вижу четкую конечную цель, постоянно учусь.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске. Фотограф: Алексей Цилер

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Наталья Голубева женщины в бизнесе 8 марта


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