«В бизнесе на одной харизме результата не получишь»

— Женщин-предпринимателей становится больше, и, по моим ощущениям, они чаще создают социальный бизнес. Скорее всего, это связано с большим количеством образовательных проектов. Они помогают создавать частные детские сады, учебные классы или школы. А в целом наблюдается тенденция, что многие девушки регистрируются как самозанятые и реализуют свои мечты и хобби.

Я убеждена, что бизнес для женщин является способом самореализации и самодостаточности. Они хотят обрести финансовую независимость, почувствовали, что готовы объединить семью и бизнес.

Среди женщин, которые мне близки, восхищает Наталья Николаевна Зубарева (Собственник семейной стоматологической клиники. — Ред.). Этот человек обладает огромной энергией и харизмой, для меня она является образцом профессионализма. На протяжении всей жизни эта женщина посвящает себя другим и отдает больше, чем берет.

Также у меня вызывает восхищение Эльвира Набиуллина, на которой лежит огромный груз ответственности за экономику всей страны.

Женщину испокон веков считали хранительницей домашнего очага, поэтому ей приходится доказывать, что она не хуже мужчин разбирается в политике и бизнесе. Да и требований к представительницам слабого пола предъявляется больше.

Секретов моего успеха нет: просто я очень сильно люблю дело, которым занимаюсь. А это очень важно! Кроме того, любой женщине-предпринимателю необходимо быть экспертом в своем бизнесе, потому что на одной харизме результата не получишь.

Фото предоставлено из личного архива М.Куликовой. Фотограф: Егор Тиммерман