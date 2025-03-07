«Мудрость женщины — в умении совмещать работу с личной жизнью»

— Женщины всегда были активными, но очень часто их останавливали домашние заботы, которые отнимали много времени. Появление разнообразной современной техники привело к увеличению свободного времени, и теперь женщина может позволить себе заниматься более активной работой вне дома.

Уверена, что не нужно бояться начинать новое дело. Нужно пробовать, чтобы потом не жалеть, что не попытался этого сделать. А успех начинаний зависит от человека. Я считаю, что в этом и есть мудрость настоящей женщины — в умении совмещать успешную карьеру, работу, общественную деятельность с ролью жены, заботливой мамы и дочери.

Не могу сказать, что у меня есть кумир, стараюсь жить по библейскому принципу «Не сотвори себе кумира». Но в разные периоды моей жизни были женщины, которые восхищали. В детстве я, как и многие мои сверстницы, хотела быть похожей на мою однофамилицу Валентину Терешкову. Я мечтала полететь в космос, совершить что-то невероятное, удивительное и уникальное. Этот задор у меня остался до сих пор: всегда хочется сделать что-то первой, что-то новое и непременно самое лучшее.

Сегодня я восхищаюсь больше ситуативно какими-то поступками отдельных людей. В отдельные моменты это может быть молодая и красивая женщина-крановщица, работающая в сложных условиях, или врач, спасший жизнь человека.

В чем секрет моего успеха? Во-первых, хочу сказать спасибо моим родителям, которые передали прекрасные гены. Я все-таки считаю себя казачкой, и у меня хватает энергии и задора в жизни, чтобы совмещать все, что у меня есть: пятерых детей, дружбу, хобби. Я благодарю мою семью и моего мужа, который относится с пониманием и поддерживает мои начинания, моих детей, гордящихся мамой. Кроме того, секрет успеха — в мудрости, которая приходит с возрастом.

Фото из телеграм-канала Анны Терешковой