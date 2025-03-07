— Никогда не считала, сколько женщин в политике, власти и бизнесе. Но я убеждена, что наш мир держится на женских плечах. Женщины дают свою энергию, чтобы обустроить жизнь во всех ее проявлениях. При этом я не умаляю роль мужчин, которые, по сути, являются первооткрывателями, делающими первые шаги в разных направлениях, инициаторами, воителями. Но когда нужно сделать так, чтобы это работало, тогда на первый план выходят женщины. Так уж устроено.

Всю жизнь я жила без кумиров, поучиться у многих можно. Но кто меня больше всего поразил из женщин, так это недавно ушедшая королева Великобритании Елизавета II. Удивительная женщина!

Секретов успеха у меня нет. Это на 50% — генетика, на 30% — работоспособность и нацеленность на результат, 10% — удача, 10% — чисто женские качества. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки.

Фото предоставлено из личного архива И. Травиной. Фотограф: Герман Иорданский