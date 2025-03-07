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«Секрет женского успеха кроется в способности видеть целое и нюансы одновременно»

  • 07/03/2025, 16:20

Юлия Шевченко, директор по развитию компании «Новый Мир»:

«Секрет женского успеха кроется в способности видеть целое и нюансы одновременно»— Женщины все успешнее проявляют себя в бизнесе и политике. Современные условия дают хорошую возможность ставить компетенции, свойственные женской природе, на службу достижения целей государственной степени важности.

Люди, достойные глубокого уважения и восхищения, часто находятся среди нас. Я в этом смысле очень счастливый человек: в моем близком и деловом окружении есть женщины, уникальные качества и достижения которых достойны наград. В преддверии светлого весеннего праздника от души желаю им благополучия и поистине счастливых дней!

Очень часто, спрашивая о секретах успеха, люди надеются услышать универсальный рецепт, который поможет получить быстрый результат. А ведь бизнес — это постоянная кропотливая работа, в первую очередь над самим собой.

На мой взгляд, секрет женского успеха состоит из многих факторов, в том числе из способности объединять рациональную и иррациональную части любого процесса для достижения высокого результата. А также от способности видеть одновременно великое целое и значимые нюансы.

Женщина от природы наделена невероятной силой — одновременно нежной и величественной. Эта мощь, которой можно наслаждаться, расцветает в гармонии, а не в соперничестве с мужской энергией. В уникальности каждого — своя подлинная красота, и именно в их союзе рождается истинный успех.

Фото предоставлено из личного архива Ю. Шевченко

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Юлия Шевченко женщины в бизнесе 8 марта


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