Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Генеральный директор компании «Динал» Андрей Попов в интервью Infopro54 рассказал об основных итогах 2025 года и ситуации на рынке.

— Андрей Николаевич, компания «Динал» работает с 1998 года. За 27 лет на рынке произошли существенные изменения. Как за это время изменилась философия вашей компании: от чего пришлось отказаться и какие принципы остались неизменными?

— Все наши решения всегда были направлены на создание хорошего продукта и качественных услуг. Заработать деньги любой ценой — такой подход не для нас и не про нас. Мы остаемся верны своим принципам. Это основа, фундамент, на котором все строится. И наше преимущество.

— Каким для компании стал 2025 год?

— 2025 год мы завершили с неплохими показателями. Хотя рынок России в целом просел на 20%, мы выросли на 15%. Особенностью стало то, что решения клиентов сдвинулись на вторую половину года. Заказчики ждали, находились в неопределенности. И поэтому в первой половине года заказов было меньше плана, а с июля начался взрывной рост. Еще одна особенность 2025-го — санкции ограничили завоз немецкой фурнитуры, что вызвало сложности и дефицит. Но мы решили проблему, нашли возможность использовать привычную фурнитуру и продолжаем делать окна по своим высоким стандартам. Также стоит отметить, что рынок частного домостроения в текущем году сильно просел. И мы перефокусировались на многоквартирные дома, а также расширили географию. Эти и другие решения позволили нам вырасти и достичь новых результатов.

— Какие события текущего года можете назвать ключевыми?

— Их было достаточно много: как в части организации производственных процессов, так и в реализации конкретных проектов и нашей социально направленной деятельности. Например, в этом году «Динал» внедрил бережливые технологии в цехе ПВХ. Результатом стало повышение производительности на 43%. Другой пример — закупка нового оборудования, в том числе экзоскелетов. А самое главное — коллектив в этом году сплотился как никогда.

— Почему вы решили заняться внедрением бережливых технологий? Легко ли было вовлечь в это коллектив?

— Стремление улучшать можно назвать нашим кредо. Мы многое сами делали и делаем в этом направлении. Когда я впервые узнал, какую компетенцию в рамках проекта можно получить, понял — это то, что нам нужно! Мы, производственники, никогда не имели этих знаний. Бережливое производство — это научный подход, которого нам не хватало. Огромная благодарность нашей команде, включившейся в процесс и увидевшей в нем ценное.

С февраля по август наши сотрудники обучались и вносили изменения в производственном цехе ПВХ-конструкций. Менялось мышление сотрудников, менялось пространство цеха: убрали лишнее, систематизировали рабочие места, частично обновили оборудование. Все это позволило увеличить нашу производительности и сократить время протекания процессов на 27%, а на некоторых участках — на 34%. Это очень хороший результат. «Динал», по признанию руководителей РЦК (регионального центра компетенций), стал эталонным предприятием по реализации проекта. Поэтому в декабре нас посетила делегация участников V ежегодного форума «Дни производительности в Новосибирской области» — мы делились своим опытом с компаниями, которые еще только планируют встать на этот путь.

Сейчас проект по внедрению бережливых технологий у нас реализуется в складском хозяйстве, на очереди — цех алюминия и офис. Многое еще предстоит сделать. Я надеюсь, такой подход станет частью нашего культурного кода.

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

— Начало использования вашей компанией экзоскелетов вызвало большой интерес у многих предприятий. Как родилась эта идея и какой эффект от нее вы уже видите?

— Идея родилась внутри программы бережливого производства. Мы смотрели, как облегчить труд и повысить эффективность. Важно было решить и вопрос заботы о людях. Носить тяжелые стеклопакеты — это большая нагрузка на спину, что может приводить к определенным проблемам. Мы хотим, чтобы наши сотрудники были здоровы. Так и было принято решение об экзоскелетах. Сейчас они внедрены на участке ПВХ-изделий и на строительных площадках наших корпоративных объектов, где ведется работа с габаритными стеклопакетами. На рынке это вызвало огромный интерес. Коллеги нам звонили, приезжали, смотрели. Мы подняли эту тему и способствовали тому, чтобы больше работодателей задумались о заботе о людях, в том числе с помощью таких технологических решений.

— В этом году «Динал» стал рекордсменом России по производству штульповых окон. Почему вы решили занять эту нишу? Насколько востребована такая продукция на рынке?

— Штульповое окно — это окно, у которого нет вертикальной перемычки, при открытии обеих створок взору человека отрывается панорамный вид. Такие решения используются нечасто. Для нас все началось с желания клиента. Нам нравится, когда заказчик спрашивает не «как дешевле», а «как лучше». Это наш тип клиента и на частном, и на корпоративном рынке. Окна влияют на статусность здания. И застройщики, понимающие это, уделяют большое внимание остеклению. Один из проектов, в котором установлены наши штульповые окна, — ЖК Land Lord. В 2025 году мы произвели штульповых окон больше, чем вся отрасль за несколько лет. Мы включили это в портфолио, показываем другим клиентам как красивое, эффектное решение.

— Дома с вашими окнами стали лучшими на выставке Open Village. Насколько важны для вас такие результаты?

— Open Village — это выставка загородной недвижимости. Мы вместе с партнерами-застройщиками представили там три дома. Объекты были сделаны с большой любовью, тщательной проработкой, вниманием к деталям. В итоге дома заняли первые места на основании оценки и посетителей, и других экспонентов. Конечно, такое признание ценно для нас.

Такой выставочный формат малоэтажного строительства показался нам очень интересным, и в 2026 году мы приняли решение построить свой дом. Этот проект называется «Дом ради жизни». Его главная особенность в том, что он будет спроектирован «от окон». Ведь мы, производители окон, всегда вынуждены подстраиваться под существующие проекты, и далеко не всегда в них в полной мере удается реализовать все возможности современного остекления. Поэтому мы создадим прецедент на рынке индивидуальной застройки и сделаем то, что до этого в Сибири никто не делал. Сейчас проект находится в разработке, но мы видим в нем большой потенциал и уже планируем масштабировать — создавать целые поселки. Это будет рынок частного домостроения высокого класса по доступным ценам, который увеличит привлекательность Сибири как места для постоянного проживания счастливых людей планеты. В данный момент мы организуем некую артель из сильных брендов строительной отрасли — вместе с нами они будут создавать этот новый формат. Набор партнеров открыт, и еще можно присоединиться.

— Один из ваших примечательных проектов — остекление самого высокого жилого здания в Томске. И там тоже есть очень престижная награда…

— Томский ЖК «Ломоносов» был признан лучшим строящимся региональным жилым комплексом комфорт-класса в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по версии премии URBAN Awards 2025. Мы работаем на этом объекте, и он, безусловно, войдет в историю нашей компании. Это очень интересная работа. Заказчик стремился создать шедевр. Ключевым вопросом была не цена, а архитектура. Окна для этого объекта созданы по технологии бесшовной сварки. Это новый формат цветного окна ПВХ — более эстетичный и прочный. На первых этажах — панорамные арочные окна. Застройщик в данном случае позаботился не только об эстетике. Все окна высокотехнологичны в плане своего функционала: реализована защита от шума, защита от перегрева, защита от взлома и более десяти других интересных решений. Этот объект произвел эффект и в Новосибирске — многие застройщики захотели создать нечто подобное.

— В этом году «Динал» активно расширял свою географию на рынке. Какие города вошли в сферу ваших интересов, кроме Томска?

— Мы вышли на рынок Алтая (работали над гостиничным комплексом на Бирюзовой Катуни), Комсомольска-на-Амуре и других городов. Мы пошли в другие регионы, чтобы компенсировать спад в нашем. Потребовались определенные усилия для организации такой работы: что-то делаем своими силами, отправляя бригады в командировки, также находим монтажные ресурсы на местах. В 2025 году найти надежных людей в других регионах оказалось даже легче, чем в прошлом году, что говорит о ситуации на рынке.

— «Динал» внедрил новый эталон окна. Расскажите подробнее об этом.

— Правильнее всего будет назвать это естественным этапом развития компании или накопительным эффектом. Стремясь делать свою продукцию как можно лучше, мы с течением времени добавляли детали. Сначала — оборудование для бесшовной сварки (мы были первыми в стране), что дало новый эстетический и функциональный уровень.

Затем мы стали наносить лазером QR-код и логотип на изделие как знак качества и прямую ссылку на сервис. Потом, видя тренд на большие створки, мы усилили петлевую группу во всех окнах. Добавили в фурнитуру защиту от сквозняка и четырехступенчатое микропроветривание для комфорта. Внедрили противовзломные планки, сделав взлом стандартного окна невозможным. И начали защищать стекла пленкой на время ремонта у клиента.

Так постепенно сложился новый стандарт окна. Ему соответствует каждое наше изделие.

— Как вы считаете, насколько современное остекление влияет на выбор жилья покупателем?

— Оконные проемы украшают и здание, и городскую среду. Большие окна создают совершенно другое пространство, атмосферу. Мы видим, что отношение заказчиков к качеству, размерам, функциональности окон наполняются все большим смыслом. И поэтому, конечно, этот фактор влияет на выбор жилья.

— Ваша компания на постоянной основе реализует социальные проекты. Одним из них в этом году стало озеленение территории возле амбулатории в поселке Каменка. Почему для промышленного предприятия важны такие проекты?

— Да, в Каменке наш коллектив высадил сосновую аллею. Мне кажется правильной идея, что успешные люди и компания обязаны делать мир вокруг себя лучше. Если каждый предприниматель станет улучшать пространство вокруг — сажать деревья, убирать мусор — города, поселки превратятся в среду, где приятно жить. Создавать что-то хорошее для людей, чтобы они видели красоту и чуть больше радовались жизни — от этого мир становится лучше.

— Основываясь на итогах этого насыщенного года, какие цели вы ставите перед компанией на следующий год?

— Несмотря на прогнозируемое дальнейшее падение рынка (а я ожидаю спад еще на 20%), мы ставим целевые показатели выше, чем в 2025-м. Уверены, что наши продукты и услуги будут востребованы. Мы продолжим работать над усилением важной для нас стороны — человекоцентричности. Нам важно в деталях знать, что нужно клиенту, чем он живет, каким хочет сделать свой дом или рабочее место. И мы продолжим фокусироваться на внутренних улучшениях. Мы не можем контролировать внешнюю очень изменчивую среду, но точно понимаем, что хотим дать рынку и над чем хотим работать. Думаю, цели будут достигнуты.

«Динал» — сибирский производитель светопрозрачных конструкций. Специализируется на производстве и установке окон и дверей из ПВХ и алюминия для частных и коммерческих объектов. Компания произвела и установила более 1,5 млн кв.м остекления для более чем 75 тысяч клиентов и завершила свыше 170 значимых объектов в Новосибирской области.