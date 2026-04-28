Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Графолог из Новосибирска объяснил, как почерк помогает в раскрытии преступлений

Автор: Артем Рязанов

Дата:

За годы работы специалист изучил тысячи документов и подписей самых разных людей — от мошенников до высокопоставленных чиновников, включая прокуроров

Сергей Батаев, подполковник милиции из Новосибирска, занимается графологией с 1983 года и успешно применяет её для раскрытия экономических преступлений. Он определяет психотип и скрытые мотивы по почерку, изучая служебные документы и подписи.

Почерк может многое рассказать о человеке. Специалисты анализируют наклон, связность букв и размер письма. За годы работы Сергей Батаев изучил тысячи документов и подписей самых разных людей — от мошенников до высокопоставленных чиновников, включая прокуроров.

Раньше вся документация велась вручную, поэтому материала для сравнения было много. Если показания подозреваемого менялись, это часто отражалось в его почерке.

— Например, человек пишет автобиографию, где ему нечего скрывать, — почерк ровный и спокойный. Но когда он переходит к описанию преступных действий, почерк меняется, — отметил специалист изданию Горсайт.

Графология не является точной наукой и не используется в суде как прямое доказательство вины. Почерковедческая экспертиза, проводимая криминалистами, имеет юридический статус. За рубежом графология активно применяется в расследованиях.

Сергей Батаев считает, что искусственный интеллект не заменит живого специалиста. Он использовал программы для компьютерного сравнения текста, но признает, что человеческая интуиция и мышление незаменимы.

Ошибки возможны, если проверяемый искажает почерк. В таких случаях эксперты изучают архивные записи для получения образцов в обычном состоянии.

Почерк может стать неразборчивым из-за профессиональной деформации. Это особенно заметно у медиков.

— Врачи ежедневно выписывают десятки рецептов, что формирует специфический быстрый почерк. В быту же они могут писать совершенно иначе. Сравнение этих двух стилей позволяет понять отношение специалиста к работе, — уточнил Сергей Батаев.

В обычном письме скрытность может проявляться через закрытые овалы, но в профессиональных записях они часто исчезают из-за скорости. Доброжелательность выражается в округлости букв и наклоне около 70 градусов, а агрессия и амбициозность — в угловатости и резких штрихах. Разборчивый почерк указывает на ответственность и уверенность, тогда как неразборчивый может свидетельствовать о стремлении скрыть информацию. Волнообразная строка говорит о дипломатичности, а идеально ровная — о высоком самоконтроле. Почерк не отражает внешность, а лишь черты характера и особенности поведения.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : экспертиза графолога почерк

29
0
0
Предыдущая статья
Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Подписи новосибирского кандидата от оппозиции проверит графолог

Автор: Юлия Данилова

Кандидата на довыборы в горсовет Новосибирска Екатерину Терещенко вызвали в облизбирком. По ее словам, члены комиссии выразили сомнения в достоверности собранных кандидатом подписей.

— Избирком решил направить все 100% подписей на проверку графологу. Ждём результатов, — сообщила Терещенко.

Читать полностью
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности