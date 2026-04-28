Графолог из Новосибирска объяснил, как почерк помогает в раскрытии преступлений

Сергей Батаев, подполковник милиции из Новосибирска, занимается графологией с 1983 года и успешно применяет её для раскрытия экономических преступлений. Он определяет психотип и скрытые мотивы по почерку, изучая служебные документы и подписи.

Почерк может многое рассказать о человеке. Специалисты анализируют наклон, связность букв и размер письма. За годы работы Сергей Батаев изучил тысячи документов и подписей самых разных людей — от мошенников до высокопоставленных чиновников, включая прокуроров.

Раньше вся документация велась вручную, поэтому материала для сравнения было много. Если показания подозреваемого менялись, это часто отражалось в его почерке.

— Например, человек пишет автобиографию, где ему нечего скрывать, — почерк ровный и спокойный. Но когда он переходит к описанию преступных действий, почерк меняется, — отметил специалист изданию Горсайт.

Графология не является точной наукой и не используется в суде как прямое доказательство вины. Почерковедческая экспертиза, проводимая криминалистами, имеет юридический статус. За рубежом графология активно применяется в расследованиях.

Сергей Батаев считает, что искусственный интеллект не заменит живого специалиста. Он использовал программы для компьютерного сравнения текста, но признает, что человеческая интуиция и мышление незаменимы.

Ошибки возможны, если проверяемый искажает почерк. В таких случаях эксперты изучают архивные записи для получения образцов в обычном состоянии.

Почерк может стать неразборчивым из-за профессиональной деформации. Это особенно заметно у медиков.

— Врачи ежедневно выписывают десятки рецептов, что формирует специфический быстрый почерк. В быту же они могут писать совершенно иначе. Сравнение этих двух стилей позволяет понять отношение специалиста к работе, — уточнил Сергей Батаев.

В обычном письме скрытность может проявляться через закрытые овалы, но в профессиональных записях они часто исчезают из-за скорости. Доброжелательность выражается в округлости букв и наклоне около 70 градусов, а агрессия и амбициозность — в угловатости и резких штрихах. Разборчивый почерк указывает на ответственность и уверенность, тогда как неразборчивый может свидетельствовать о стремлении скрыть информацию. Волнообразная строка говорит о дипломатичности, а идеально ровная — о высоком самоконтроле. Почерк не отражает внешность, а лишь черты характера и особенности поведения.

Ранее редакция сообщала о том, чем опасна онлайн-покупка приманок для рыбы, рассказал эксперт.