Ребенку с несовершенным остеогенезом требуется дорогостоящая операция

У Виталика Бондарева тяжелое врожденное заболевание – очень хрупкие кости. Первый перелом произошел в три месяца, с двух лет они стали следовать один за другим, случаясь порой даже от неловкого движения. Он много раз проходил курсы терапии для укрепления костей и комплексную реабилитацию.

— В московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) сыну сделали несколько операций с установкой специальных штифтов в кости предплечья, бедра и голеней. Виталик стал значительно активнее, начал сам ходить, хоть и прихрамывает. В школе у него много друзей, сын любит рисовать, играть в шахматы и шашки, изучает английский язык. Самая главная его мечта – ходить нормально. За последнее время Виталик сильно вырос, и штифт, установленный в левое бедро, перестал выполнять свою функцию – его нужно срочно заменить на новый, — рассказывает мама Виталика Елена Бондарева.

У мальчика несовершенный остеогенез – повышенная ломкость костей.

— В 2018 году ему в левое бедро установили телескопический стержень, который укрепляет кость изнутри и растет вместе с ребенком. При нагрузках этот штифт противостоит повреждению кости. Сейчас пришло время провести операцию по замене телескопического штифта на новый, большей длины и диаметра. Это позволит и в дальнейшем избежать переломов, — говорит Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 2 107 380 рублей. Семья Виталика не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Денег на оплату дорогой операции у нас нет: в семье четверо детей, живем на зарплату мужа. Пожалуйста, помогите! — просит Елена.

Помочь Максиму можно по ссылке.