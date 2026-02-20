Социальная ниша не бывает пустой: новосибирцы редко говорят с детьми о спецоперации и 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники института детства НГПУ провели опрос среди родителей: говорят ли они в семье о значении 23 февраля и обсуждают ли с детьми тему специальной военной операции. Результаты показали: с дошкольниками и младшими школьниками такие разговоры ведутся редко. Многие взрослые объясняют это желанием «сохранить психику ребёнка», оградить его от сложных и тревожных тем. В опросе приняли участие более 200 родителей.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Галина Чеснокова считает это стремление понятным и во многом оправданным.

— Я принимаю и поддерживаю желание родителей сохранить у ребёнка чувство безопасности. Это естественная потребность — защитить. Но при этом важно понимать: социальная ниша ребёнка не бывает пустой. Если эту сложную работу — объяснять, формировать отношение, давать опору — не сделают родители, её сделают другие. И не факт, что бережно, — отмечает эксперт.

По словам Галины Чесноковой, разговор с ребёнком не должен быть пугающим или назидательным. Главное — доверительная атмосфера и возрастная адекватность.

Первое, с чего стоит начать, — это ощущение близости. Сесть рядом, обнять ребёнка, говорить спокойно. Важно не с актуальной повестки, а с семейной истории.

— Армия нашей страны существует давно. Сегодня 23 февраля — День защитника Отечества. Это праздник нашего народа. Это праздник твоего прадедушки. Он воевал, защищал нашу страну. А прабабушка работала в тылу, поддерживала фронт. Мы можем посмотреть семейные фотографии, съездить на памятное место, — приводит пример эксперт.

Так ребёнок воспринимает событие не как абстрактный конфликт, а как часть семейной памяти и истории своей страны.

Галина Чеснокова подчёркивает: формируя у ребёнка картину мира, важно избегать образа врага:

— Люди иногда ссорятся. Но важно уметь договариваться. Взрослые сейчас стараются сделать так, чтобы всё закончилось и люди жили мирно. Такой подход помогает сохранить позитивный образ мира и одновременно не уходить от сложных тем.

Отдельно Галина Чеснокова поднимает вопрос о необходимости развития эмпатии. Ребёнку важно не только понимать, но и чувствовать сопричастность.

— Я вяжу носки для солдат. Мы можем вместе отнести их в пункт сбора. Ты можешь нарисовать рисунок, вложить его в посылку. Это наша поддержка. Думаю, солдату будет приятно, — предлагает вариант эксперт НГПУ.

Через конкретное действие ребёнок учится сопереживать и ощущать себя частью большого сообщества.

По мнению эксперта, «быть защитником» — это не только про военную службу, но и про заботу, ответственность, готовность поддержать. Именно в этом контексте и стоит говорить с детьми о 23 февраля — как о празднике людей, которые защищают и помогают.

Галина Чеснокова — кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ. Она — жена офицера, мама и бабушка пяти внуков, и убеждена: искренний, спокойный разговор в семье — лучшая защита детской психики и основа формирования устойчивой личности.

Ранее эксперты новосибирского вуза поясняли редакции, кто может угощать ребенка конфеткой. В современной городской среде подобные действия всё чаще приводят к конфликтам.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.