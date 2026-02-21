От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

День защитника Отечества многими давно воспринимается не как профессиональный праздник военнослужащих, а как «мужской» день. Однако испокон веков этот стереотип ломали многие женщины, добровольно становившиеся защитницами своей Родины.

Конечно, некоторым женщинам во все века хотелось надеть военную форму и сражаться наравне с мужчинами. Хрестоматийной стала история «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, отличившейся в Отечественную войну 1812 года, чуть меньше помним имена героинь Первой мировой войны Антонины Паньшиной-Придатко (она же Антон Паньшин), Киры Башкировой (она же Николай Попов) и других. Но все они, чтобы попасть в армию, были вынуждены «притвориться» мужчинами. Когда же защитницам Отечества стало возможно служить Родине, не скрывая свой пол?

— Стоит отметить, что еще в воинском уставе Петра I указано, что женщины могут нести службу при полевом лазарете. Устав 1874 года (правление Александра II) запрещает женщинам служить ни по призыву, ни добровольно, — рассказал старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Александрович Ларочкин.

Ситуация изменилась при Временном правительстве. В 1917 году появилось Положение о «формировании воинских частей из женщин-добровольцев». Изначально формирование таких частей делалось для обеспечения связи и охраны железных дорог. Также создавались и боевые части — «женские батальоны смерти», одной из создательниц которых стала Мария Леонтьевна Бочкарева.

— Возможно, она и была одной из первых таких женщин, которые служили, не скрывая своего пола. В армию она, жительница Томска, захотела пойти с самого начала Первой мировой войны. Мария Леонтьевна собиралась попасть в резервный батальон, но ей отказали. Тогда она сразу написала телеграмму императору Николаю II и по его высочайшему разрешению ее всё же зачислили в армию. С 1914 года Мария Бочкарева участвовала в сражениях, была отмечена многими наградами — имела Георгиевский крест, три Георгиевские медали. Она же стала одной из первых женщин-офицеров (произведена в поручики в мае 1917 года), — сообщил Артем Александрович Ларочкин.

После Октябрьской революции и Гражданской войны в 1925 году был принят закон СССР «Об обязательной военной службе», в котором указывался добровольный характер прохождения женщинами военной службы в РККА. В 1939 году закон «О всеобщей воинской обязанности» исключал добровольный характер службы для женщин, а в тексте указывалось, что принять на военную службу могут только тех женщин, у которых есть медицинская, ветеринарная либо специальная техническая подготовка.

Всё изменилось, когда началась Великая Отечественная война: ограничения частично были сняты и женщин-добровольцев при прохождении подготовки на курсах ОСОАВИАХИМА, а также мобилизованных женщин зачисляли на службу медсестрами, санитарками, снайперами, радистками, зенитчицами и летчицами.

Особую известность получил 46-й гвардейский ночной авиационный женский полк легких бомбардировщиков: именно его бойцы получили прозвище «ночные ведьмы». Одна из летчиц этого полка — Марина Михайловна Раскова — была одной из первых женщин, ставшей Героем Советского Союза (еще до войны).

В 1967 году новая редакция закона о воинской обязанности указывала, что женщины от 19 до 40 лет, имеющие медицинскую и другую специальную подготовку могут быть приняты на действующую службу в добровольном порядке в мирное время.

Сейчас количество женщин в Вооруженных Силах России исчисляется тысячами, среди них есть и обладательницы генеральских званий, включая первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Все они в «мужской праздник» тоже получат свои заслуженные поздравления. Присоединяемся к ним и мы!

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.