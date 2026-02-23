Новосибирские мужчины предпочитают в подарок торты с пельменями

23 февраля новосибирцы, как и все жители России, отмечают самый мужской праздник — День защитников Отечества. В этот день принято поздравлять и одаривать сильную половину человечества. Традиционно в канун этого праздника фиксируется активное расширение ассортимента для поздравления мужчин. Об этом Infopro54 рассказали в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Продавцы предоставляют широкий выбор: от съедобных букетов с колбасой, сыром и морепродуктами до сладостей с праздничными надписями и тематическими рисунками, — перечислили в пресс-службе.

По данным компании, новосибирцы стали чаще интересоваться гастрономическими презентами. Аналитики зафиксировали увеличение спроса на кондитерские изделия на 37% год к году. В категории сладких подарков уверенно лидируют бенто-торты, украшенные трогательными пожеланиями, их востребованность выросла на 24% год к году.

— Средний чек на бенто-торты в Новосибирске достиг 1 700 рублей, что на 6% превышает прошлогодние показатели. Съедобные букеты обойдутся покупателям в среднем 3 100 рублей — цена осталась на уровне февраля 2025 года. Более дорогостоящие варианты (например, из морепродуктов) в среднем будут стоить 4 200 рублей (+5% год к году), — рассказали в Flowwow.

В прошлом году самым дорогим праздничным сюрпризом стал букет, собранный из сыров, колбасных изделий и фисташек за 8 000 рублей. Также в число фаворитов вошли десерты с оригинальным оформлением, такие, как торты с пельменями.

В этом году специалисты платформы фиксируют интерес к бенто-тортам с добрыми надписями: «Самому лучшему папе», «В любой день ты лучший» и так далее.

Ранее редакция сообщала о том, что на подарки мужчинам-коллегам жительницы Новосибирска тратят небольшие суммы — не более 400–500 рублей — особенно если это подарок, на который скидываются условным отделом. Собранная сумма часто тратится на организацию праздничного стола, покупку подарков из категории «с юмором» — кружки, футболки с ироничными надписями.