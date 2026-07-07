Русфонд собирает средства для двухлетнего ребенка с диагнозом ДЦП

Никита Тимкин родился в срок, но у него развилась желтуха новорожденных, которая затянулась на два месяца. Возможно, это повлияло на физическое развитие Никиты: до восьми месяцев он не сидел и не пытался ползать.

— Мы начали ходить по врачам, активно занимались восстановительным лечением, сын проходил курсы массажа, плавал в бассейне. Читатели Русфонда помогли оплатить один из курсов реабилитации – спасибо всем! Комплексное лечение дало хорошие результаты: Никита научился сидеть, ползать, вставать на четвереньки, стоять. Сейчас он самостоятельно ходит, но на короткие расстояния, быстро устает. У него деформированы стопы, не сгибаются колени, по лестнице сын поднимается только с опорой, прыгать и бегать не может. Никита очень любит музыку: с увлечением слушает, как папа играет на разных музыкальных инструментах, сам перебирает струны гитары, нажимает кнопки баяна, танцует. Мы водим сына на детские концерты и в кукольный театр. Но в речевом развитии он пока отстает – говорит лишь отдельные слова, — рассказывает мама Никиты Анастасия Тимкина.

Врачи настаивают на продолжении реабилитации.

— У Никиты детский церебральный паралич, спастическая диплегия (двигательные нарушения), задержка речевого развития. Мальчику необходимо реабилитационное лечение. Основные задачи – улучшение мышечного тонуса, равновесия и координации, укрепление мышц спины, увеличение объема активных движений в суставах рук и ног, отработка навыка самостоятельной ходьбы, развитие речи, — говорит Ольга Назарова, невролог Медицинского центра «Сакура» (Челябинск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 227 167 рублей. Семья Никиты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить лечение мы не можем: доходы скромные, работает только муж – он педагог в музыкальной школе. Помогите нам, пожалуйста! — просит Анастасия.

Помочь Никите можно по ссылке.