Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Русфонд собирает средства для двухлетнего ребенка с диагнозом ДЦП

Дата:

Необходимо собрать — 227 167 рублей

Никита Тимкин родился в срок, но у него развилась желтуха новорожденных, которая затянулась на два месяца. Возможно, это повлияло на физическое развитие Никиты: до восьми месяцев он не сидел и не пытался ползать.

— Мы начали ходить по врачам, активно занимались восстановительным лечением, сын проходил курсы массажа, плавал в бассейне. Читатели Русфонда помогли оплатить один из курсов реабилитации – спасибо всем! Комплексное лечение дало хорошие результаты: Никита научился сидеть, ползать, вставать на четвереньки, стоять. Сейчас он самостоятельно ходит, но на короткие расстояния, быстро устает. У него деформированы стопы, не сгибаются колени, по лестнице сын поднимается только с опорой, прыгать и бегать не может. Никита очень любит музыку: с увлечением слушает, как папа играет на разных музыкальных инструментах, сам перебирает струны гитары, нажимает кнопки баяна, танцует. Мы водим сына на детские концерты и в кукольный театр. Но в речевом развитии он пока отстает – говорит лишь отдельные слова, — рассказывает мама Никиты Анастасия Тимкина.

Врачи настаивают на продолжении реабилитации.

— У Никиты детский церебральный паралич, спастическая диплегия (двигательные нарушения), задержка речевого развития. Мальчику необходимо реабилитационное лечение. Основные задачи – улучшение мышечного тонуса, равновесия и координации, укрепление мышц спины, увеличение объема активных движений в суставах рук и ног, отработка навыка самостоятельной ходьбы, развитие речи, — говорит Ольга Назарова, невролог Медицинского центра «Сакура» (Челябинск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 227 167 рублей. Семья Никиты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить лечение мы не можем: доходы скромные, работает только муж – он педагог в музыкальной школе. Помогите нам, пожалуйста! — просит Анастасия.

Помочь Никите можно по ссылке.

Фото из архива семьи

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибиркая область

Теги : Русфонд нужна помощь

92
0
0
Предыдущая статья
Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский депутат регионального парламента Роман Яковлев официально обратился к Минэкономразвития региона и Минпромторгу с предложением оценить НПЗ в Коченево. Это обращение в своем телеграм-канале опубликовал лидер новосибирских коммунистов, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Регион нуждается в собственном, полноценном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который обеспечит новосибирцев качественным продуктом, позволит сдерживать рост цен и внесет существенный вклад в экономику, в том числе за счет новых рабочих мест и развития инфраструктуры. При этом НПЗ должен отвечать энергетической стратегии страны, а значит, находиться в государственной собственности, — заявил Роман Яковлев.

Читать полностью

В аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов

Автор: Артем Рязанов

Утром 7 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво были внесены изменения в расписание.

Согласно информации с онлайн-табло, самолеты из Читы, Сианя (Китай), Нерюнгри, Благовещенска, Норильска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Ташкента, Краснодара и Владивостока задерживаются. Пассажирам из Владивостока придется ждать около часа. Самый значительный перенос рейса — у самолета из Краснодара, который прибудет с двухчасовым опозданием, в 20:45 (16:45 по московскому времени).

Читать полностью

В России отменят домашние задания для первоклассников

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения приняло решение об отмене домашних заданий для учащихся первого класса. Информация об этом опубликована в официальном письме ведомства, которое цитирует ТАСС.

Основные изменения:

Читать полностью

Режим повышенной готовности из-за топливного кризиса: в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Объявление об этом решении региональных властей было сделано поздним вечером 6 июля.

Губернатор Новосибирской области провёл заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. После этого заседания объявили о введении особого режима.

Читать полностью

В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 6 июля впервые была объявлена беспилотная опасность. Жителям Новосибирска поздним вечером начали приходить соответствующие сообщения от регионального главка МЧС.

— Беспилотная опасность! На территории Новосибирской области в 21:45 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — таким был текст сообщения.

Читать полностью

Беспилотники сбили над Омской областью

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в 16.40 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своих каналах в соцсетях о беспилотной опасности в регионе.  В 18.15 глава региона заявил, что силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА.

— Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, —  предупредил Хоценко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Русфонд собирает средства для двухлетнего ребенка с диагнозом ДЦП

Власть Общество

Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Бизнес

Сибирские аграрии планируют собрать более миллиона тонн сои

Общество

В аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов

Общество

В России отменят домашние задания для первоклассников

Власть Отставки и назначения

У новосибирских приставов новое назначение

Бизнес Власть Право&Порядок

В схемах «бумажного» НДС в Новосибирске отличились компании трех отраслей

Общество

Режим повышенной готовности из-за топливного кризиса: в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина

Общество

В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Общество Право&Порядок

Беспилотники сбили над Омской областью

Бизнес Общество Туризм

Выдачу виз на Кипр возобновили в Новосибирске

Бизнес Власть

Более 700 незаконных киосков планируют демонтировать в Новосибирске

Общество

Самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС

Бизнес Власть

Под Новосибирском создадут новый центр селекции растений

Бизнес Общество

Новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц

Бизнес

На Альфа-Саммите в Новосибирске обсудили инструменты роста для бизнеса

Общество Туризм

Прямой рейс на Мальдивы стартует из Новосибирска

Бизнес Общество Право&Порядок

Более двух тысяч новосибирцев вывели заработки «из тени» в 2026 году

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности