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Общество

В Новосибирской области распространяется опасное растение — борщевик Сосновского

Автор: Мария Гарифуллина

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В Искитимском районе он появился в нескольких местах

Жители Новосибирской области стали чаще замечать борщевик Сосновского — растение, которое ещё несколько лет назад было для региона достаточно редким. В частности, о случаях его обнаружения сообщают жители Искитимского района.

В этом году борщевик появился вдоль дороги 50К-29 (Сузун – Битки – Преображенка). Журналист Infopro54 убедился в этом лично, проезжая по указанной дороге. Было зафиксировано точечное произрастание борщевика — порядка 15 растений на определённом расстоянии друг от друга. Некоторые растения находились прямо у обочины, другие — неподалёку от дороги, в полях.

Редакция Infopro54 направила запрос в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора с вопросом о выявлении борщевика Сосновского в районах Новосибирской области и о том, на каких землях его чаще всего выявляют. Ведомство предоставило ответ, в котором подробно описало свои полномочия, ссылаясь на законы. Суть ответа сводится к следующему: управление занимается землями сельхозназначения.

 

— Таким образом, Управление не владеет информацией по вопросам, изложенным в письме. В рамках осуществления федерального государственного земельного надзора в 2026 году должностными лицами Управления не установлено фактов произрастания борщевика Сосновского на территории земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, — говорится в официальном ответе, подписанном заместителем руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андреем Стукановым.

В дополнение в ведомстве сообщили, что последние эпизоды регистрации опасного растения были зафиксированы в 2023 году: тогда управление выявило два случая произрастания борщевика Сосновского на общей площади 1 гектар на территории Искитимского и Колыванского районов. Впоследствии нарушения были устранены.

По свидетельству жителей Искитимского района, борщевик Сосновского они этим летом видят и в полях, и на территории деревень. В пределах населённых пунктов люди пытаются бороться с ним собственноручно. Для этого используются токсичные пестициды и химические вещества, а также горелки — растения сжигают.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение семейства зонтичных, родом с Кавказа. В середине XX века его начали культивировать в средней полосе России как силосную культуру, однако позже от выращивания отказались из-за низкого качества корма и агрессивного распространения. Сегодня это инвазивное растение широко расселилось во многих регионах страны, включая Сибирь, и представляет серьёзную угрозу для местных экосистем. Сок борщевика содержит фотосенсибилизирующие вещества — фуранокумарины, которые при попадании на кожу и последующем воздействии солнечного света вызывают сильное поражение кожи и слизистых, которое похоже на химические ожоги 1–3 степени. Особенно опасен контакт с растением в жаркую, солнечную погоду. Кроме того, борщевик быстро разрастается, образует плотные заросли и подавляет рост местных растений, что приводит к обеднению видового состава лугов и полей. Борьба с ним требует системного подхода: механическое скашивание эффективно только при многократном повторении, а использование гербицидов требует соблюдения строгих мер безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области летом 2026 года зарегистрировано два случая массовой гибели пчёл.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : инвазивные растения борщевик Сосновского

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