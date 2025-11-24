Рыбаки эвакуированы с льдины на Новосибирском водохранилище

На Новосибирском водохранилище спасателям пришлось эвакуировать 13 человек с отколовшейся льдины. Инцидент произошёл во время рыбалки. Любители экстремального отдыха вышли на лед, несмотря на запрет и плохую погоду.

По данным МЧС России, в спасательной операции участвовали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Спасатели пришли на помощь людям, оказавшимся отрезанными от берега на расстояние до двух километров.

— Всех рыбаков благополучно сняли с дрейфующей льдины спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. К счастью, никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.

Спасатели напомнили о запрете выхода на лёд и подчеркнули, как важно соблюдать правила безопасности при нестабильной погоде.

Ранее редакция сообщала о том, что учёный из Новосибирска спас раненого журавля.