На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Находка будет передана музею

Ежегодный спуск воды в Новосибирском водохранилище, которое местные жители привычно называют Обским морем, вновь обнажил следы ушедшего под воду Старого Бердска. Город, затопленный при строительстве ГЭС, перед этим готовили к переселению: сносили дома, вывозили имущество, разбирали сооружения. Казалось бы, территория была зачищена. Однако каждый раз, когда уровень воды падает, песчаное дно открывает что-то новое. В этот раз находка оказалась особенно интересной — кусок асфальтовой плиты с клеймом Общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности.

О находке Infopro54 рассказал член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов. Историки и краеведы будут искать, уточнять информацию, но уже сейчас можно выдвинуть некоторые предположения.

В конце 19 века в сибирских газетах размещались объявления о работе представителя указанного общества. Известно, что такими плитами из прессованного асфальта дороги в России начали мостить в конце 1860-х годов. Из-за достаточно высокой цены технология не получила повсеместного распространения, но добралась до многих городов, в том числе в Сибири.

 

— Вполне реально представить себе, что в Старом Бердске какие-то улицы до революции были вымощены именно такими асфальтовыми плитами. Тогда это был прогрессивный материал. В Томске находилось представительство завода, которое работало по всей Сибири. Его представитель в своих объявлениях сообщал, что мостил дороги в Барнауле, в Иркутске, в Томске. Так что логистика была налажена. Находка очень интересная. Фрагмент асфальтовой плиты лежал надписью вниз, заметили мы его случайно, — рассказал Infopro54 Игорь Степанов.

Толщина этой плиты — 13 см. Журналист Infopro54 показал фотографию находки специалистам по дорожному строительству. Те подтвердили: современный асфальт на проезжей части по толщине примерно сопоставим — 10–13 см. Разница только в том, что сегодня асфальт льют целиком, а тогда дороги собирали из отдельных блоков размером примерно 38 на 35 см.

Артефакт в ближайшее время будет передан в музей города Бердска. Возможно, уже в ближайшее время он станет экспонатом выставки, посвященной весенним находкам, сделанным на дне Новосибирского водохранилища.

Ранее редакция рассказывала, что в Искитимском районе Новосибирской области на территории угольного разреза «Богатырь» будут проведены спасательные археологические работы.

Фотографии Игоря Степанова, предоставлены редакции Infopro54 автором

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на новую ежегодную поддержку для семей. Эта выплата предназначена для работающих родителей, имеющих двух и более детей, если их доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. В СФР уточнили, что подать заявление можно будет до 1 октября года, следующего за отчётным. Это означает, что в 2026 году семьи смогут подать заявление на выплату за 2025 год.

Право на получение выплаты предоставляется обоим работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Основное требование — наличие детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Ключевым условием является уровень дохода семьи: среднедушевой доход должен быть ниже определённого порога, установленного в регионе. При этом учитываются такие источники дохода, как зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Автор: Артем Рязанов

12 мая в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. О надвигающемся ухудшении погоды жителей региона предупредили через рассылку от РСЧС.

По данным метеорологов, ожидается переменная облачность и небольшие осадки ночью, преимущественно в виде снега. Днем возможны небольшие и местами умеренные осадки, которые могут быть как мокрым снегом, так и дождем. Ветер будет дуть с юго-запада: ночью его скорость составит 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с; днем ветер усилится до 9-14 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °С, в некоторых районах опустится до -5 °С. Днем температура поднимется до +4...+9 °С, в отдельных местах до +14 °С.

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее развитой шеринговой культурой (аренда вещей или услуг) — 5 место. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Как отметила автор исследования, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС Анна Веретенникова, регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы.

«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Автор: Мария Гарифуллина

Редакция Infopro54 изучила ценники в новосибирских магазинах, опросила участников рынка и выяснила, как изменилась стоимость велосипедов к началу сезона 2026 года. Годовой рост цен в рознице составил в среднем 10%. Официальная статистика при этом демонстрирует более скромную динамику.

Согласно данным Новосибирскстата, в марте прошлого года средняя цена велосипеда составляла 16 801 рубль, а в марте 2026 года — 18 139 рублей. Таким образом, по версии статистического ведомства, годовой прирост уложился в 7,9%. Однако фактические цены, по оценкам опытных велосипедистов, значительно выше.

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство сельского хозяйства России продолжает масштабную кампанию по профилактике ящура в регионах. С начала 2026 года федеральное ведомство провело уже три процедуры закупки вакцины для Новосибирской области, а совокупный объем поставок в регион превысил миллион доз. Это следует из документации, проанализированной Infopro54.

Последний аукцион, объявленный в апреле, добавил к этой цифре еще 400 тысяч доз. Все три закупки касаются одного и того же препарата — трехвалентной вакцины против ящура типов О, А и Азия-1. Это культуральная инактивированная вакцина отечественного производства, предназначенная для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз. Иммунитет у животных формируется не позднее чем через 21 день после прививки.

