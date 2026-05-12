На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Ежегодный спуск воды в Новосибирском водохранилище, которое местные жители привычно называют Обским морем, вновь обнажил следы ушедшего под воду Старого Бердска. Город, затопленный при строительстве ГЭС, перед этим готовили к переселению: сносили дома, вывозили имущество, разбирали сооружения. Казалось бы, территория была зачищена. Однако каждый раз, когда уровень воды падает, песчаное дно открывает что-то новое. В этот раз находка оказалась особенно интересной — кусок асфальтовой плиты с клеймом Общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности.

О находке Infopro54 рассказал член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов. Историки и краеведы будут искать, уточнять информацию, но уже сейчас можно выдвинуть некоторые предположения.

В конце 19 века в сибирских газетах размещались объявления о работе представителя указанного общества. Известно, что такими плитами из прессованного асфальта дороги в России начали мостить в конце 1860-х годов. Из-за достаточно высокой цены технология не получила повсеместного распространения, но добралась до многих городов, в том числе в Сибири.

— Вполне реально представить себе, что в Старом Бердске какие-то улицы до революции были вымощены именно такими асфальтовыми плитами. Тогда это был прогрессивный материал. В Томске находилось представительство завода, которое работало по всей Сибири. Его представитель в своих объявлениях сообщал, что мостил дороги в Барнауле, в Иркутске, в Томске. Так что логистика была налажена. Находка очень интересная. Фрагмент асфальтовой плиты лежал надписью вниз, заметили мы его случайно, — рассказал Infopro54 Игорь Степанов.

Толщина этой плиты — 13 см. Журналист Infopro54 показал фотографию находки специалистам по дорожному строительству. Те подтвердили: современный асфальт на проезжей части по толщине примерно сопоставим — 10–13 см. Разница только в том, что сегодня асфальт льют целиком, а тогда дороги собирали из отдельных блоков размером примерно 38 на 35 см.

Артефакт в ближайшее время будет передан в музей города Бердска. Возможно, уже в ближайшее время он станет экспонатом выставки, посвященной весенним находкам, сделанным на дне Новосибирского водохранилища.

