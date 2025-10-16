«Ушедшее под воду продолжает всех волновать»: в Новосибирске рассказали, что люди ищут на месте затопленного старого Бердска

80 лет назад, в октябре 1945 года было определено место строительство Новосибирской ГЭС. Из возможных одиннадцати вариантов специалисты «Гидроэнергопроекта» выбрали створ в районе деревни Нижние Чемы. Это решение повлияло на огромное количество людей, потому что именно от него зависело определение зоны затопления. В итоге в этой зоне оказались более 50 населенных пунктов, в том числе город Бердск и районный центр Ордынское. Сейчас на их месте Новосибирское водохранилище. Подготовка ложа водохранилища стала грандиозной и драматичной историей переселения, которая до сих пор до конца не изучена, хотя и очень интересует людей. Infopro54 рассказывает о том, что сейчас скрыто под водой, и что там удается найти.

В маловодные периоды старый Бердск становится местом, куда устремляются любители истории. Весной 2025 года затопленный город частично и ненадолго открывался, массовых экскурсий там не было. А вот как выглядит дно водохранилища, когда воды мало.

Камни, кирпичи, черепки, остатки металлических изделий — следы жизни старого Бердска. Дома и сооружения при переезде города на новое место разбирали, но зачистки тотальной не было. Здесь хорошо видны линии улиц, очертания города сохранились. При желании можно даже поставить указатели, у историков есть карты старого города. На тех, кто впервые оказывается на дне Обского моря, сильнейшее впечатление оказывает запах, который чувствуется на месте туберкулезного санатория. Это запах карболки (карболовой кислоты), которой перед затоплением дезинфицировали некоторые участки.

Вода, песок и время меняют затопленный город, что-то скрывая от глаз людей навсегда, а что–то наоборот отдавая в дар любопытным.

— Кто-то считает, что в старом Бердске искать нечего. Но мы ежегодно видим толпы людей с металлоискателями, которые приходят искать. И мы знаем, что находят многое, как что-то, действительно не имеющее ценности, так и очень ценное. Например, в 2020 году на территории старого Бердска был найден серебряный крест времен Русско-японской войны. По номеру удалось установить, что он принадлежал некоему Луке Чеботарю, младшему унтер-офицеру 5-го эскадрона 52-го драгунского Нежинского полка. Этот пример, говорит о том, что территория имеет большой исторический потенциал, — рассказывает заведующая отделом кинохроники Бердского историко-художественного музея Татьяна Свиридова.

Эту историю сотрудники бердского музея напомнили во время презентации сборника документов о строительстве Новосибирской ГЭС. В данном издании нет воспоминаний переселенцев, интервью, фотосвидетельств. Но для историков это важнейшие документы.

— Интерес к теме затопленных территорий с каждым годом только нарастает. Ушедшее под воду продолжает всех волновать. За годы существования музея мы собрали немало предметов, обнаруженных на территории старого Бердска. Плюс воспоминания старожилов, очевидцев. Но мы поняли, что чем больше мы узнаем, тем большего мы не знаем. И нам очень нужны архивные документальные материалы, — говорит заведующая отделом учета фонда Бердского историко-художественного музея Ирина Келина.

Старый Бердск для многих людей это еще и личная, семейная история. Тем, кто когда-то здесь жил, маловодные годы дают возможность прийти к родным местам. Искатели рассказывают, что к месту, где было кладбище, иногда приходят люди, чьи предки там похоронены. Город хоть и переезжал вместе с погостом (о чем говорят официальные документы), но не все могилы были перенесены. Самая известная история, это подтверждающая, связана с купцом и филантропом Владимиром Гороховым. В 2008 году, когда уровень воды в Новосибирском водохранилище был очень низким, его могилу нашли. Останки с почестями перезахоронили.

Истории других населенных пунктов, затопленных во время строительства ГЭС, не так известны широкой публике как история старого Бердска. Память о них хранят потомки переселенцев, районные и школьные музеи. Экскурсии туда водят реже, но и там, когда вода отступает, делают находки, рассказывающие о старой жизни. Чаще других в публикациях краеведов и СМИ фигурирует старая деревня Милованово в Ордынском районе. В 1957 году вода скрыла ее, но не целиком. На оставшемся куске суши (остров Чингис) расположено кладбище 18 века. Оно находится прямо на берегу, и когда береговая линия размывается, на поверхности оказываются гробы и кости. Об этом пишут практически ежегодно. В поселке Ордынское есть Аллея незабытых деревень. Это камни с названиями затопленных населенных пунктов.

Согласно постановлению Совета министров РСФСР от 30 июля 1952 года, все население, проживавшее в зоне затопления водохранилищем Новосибирской ГЭС, подлежало обязательному переселению в 1953-1955 годах. На деле сроки корректировались, были отставания, и всё шло не очень гладко. Об этом свидетельствует фрагмент стенограммы заседания сессии Искитимского районного совета 28 сентября 1955 года.

— Депутат от Тальменского избирательного округа № 1 товарищ Фетисов в своем выступлении отметил, что село Тальменка, попадающее в зону затопления, в основном, перенесено на новое место, за исключением нескольких домов. В поселке Танк дело обстоит хуже. Сначала переселились люди, которые живут материально хорошо, а остались еще не перелившиеся, которые живут плохо, и у которых нет трудоспособных. Райпотребсоюз плохо обеспечивает строительным материалом: кровлей, скобяными изделиями, печными изделиями, известью и другими стройматериалами. Из-за такого плохого обеспечения колхозникам приходится разъезжать по другим городом и районам в поисках этих стройматериалов, тем самым задерживается строительство, — говорится в документе.

Нерадивых исполнителей наказывали, деньги и материалы находили, и в итоге всё было сделано. В современных условиях представить себе столь массовое переселение довольно сложно. Вот еще цифры из документов, которые показывают размах стройки.

— В течение 1953–1955 гг. предстоит переселить из зоны затопления 52 населенных пункта, в том числе город Бердск, райцентр Ордынское и 25 колхозов, 7896 хозяйств колхозников, рабочих и служащих. В этих населенных пунктах должно быть перенесено более 32000 строений и сооружений, — указано в отчете Новосибирского облисполкома от 3 августа 1953 года.

Кроме того подготовка ложа водохранилища требовала переустройства железнодорожного моста через реку Бердь и подходов к нему протяженностью 4,2 километра, строительства нового моста, переустройства шести километров Бердского шоссе и 20,4 километра тракта Новосибирск–Камень, строительства 127 километров проселочных дорог взамен затапливаемых.

Следы старых дорог, исчезнувших в ходе эпохальной стройки, можно найти и сейчас. На острове Тайвань в Новосибирском водохранилище, точнее, рядом с ним есть бетонные блоки. Это остатки укрепления старого Бердского шоссе, говорят историки. Не всем нравится такое объяснение. У туристов и рыбаков популярны истории о секретных бункерах на этом необитаемом острове, и испытаниях, которые тут проводили то ли учёные, то ли военные.

Вообще, как с любой «Атлантидой», с городом и десятками деревень, затопленными Обским морем, связано немало мифов. В случае с Новосибирским водохранилищем есть легенда о церкви, которую снести не смогли и потому затопили почти нетронутой, и легенда о заключенных, затопленных вместе с тюрьмой. Такие истории будут существовать, даже если исследователи будут их сотни раз опровергать. Тем более, когда речь идет о том, что скрыто под водой. Но в целом, подчеркивают историки, верить нужно именно документам. Они однозначно говорят о том, что все здания и сооружения перед затоплением предписывали разобрать или снести. То, что сейчас видно на дне – это, в основном, фундаменты и остатки разрушенных печей.

Даже деревья, скорее всего, под воду не уходили. На затапливаемой территории были лесные участки общей площадью более 40 тысяч гектаров. Деревья и кустарники рубили несколько лет. Для этого был создан специализированный лесозаготовительный трест «Новосибспецлесзаг» и два леспромхоза. Древесина шла, в том числе и на строительство домов для переселенцев.

