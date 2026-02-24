Житель Новосибирска построил 6-метровую снежную башню на Обском море

В Академгородке, на берегу Новосибирского водохранилища, появилась снежная башня. Высота сооружения примерно шесть метров. Ее в течение полутора месяцев строил один человек.

Башни из снежных блоков и их строитель за последние десять лет стали достопримечательностью Академгородка. Энтузиаст возводит их в одиночку. Обычно строительство завершается к концу февраля. Башни похожи друг на друга, но не идентичны — каждый год автор что-то меняет. Архитектура снежной башни этого года напоминает фрагменты древних крепостных стен или замков.

Башня 2026 года, по оценке наблюдателей, получилась одной из самых высоких. Можно предположить, что причиной стала снежная зима — со стройматериалом не было проблем. По фотографии, сделанной журналистом Infopro54, можно без труда оценить высоту постройки: на ее крыше стоит человек.

Строитель снежной башни живет в Академгородке и работает в одном из научных институтов. Он не стремится к известности и предпочитает вести строительство, когда на зимнем пляже никого нет.

