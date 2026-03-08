Новосибирцам напомнили об опасности букетов для домашних птиц

Ветеринары Новосибирска предупреждают владельцев домашних птиц о скрытой угрозе, которая может находиться в квартире круглый год. Обычные букеты цветов, которые дарят по любому поводу или просто ставят для уюта, способны убить пернатого питомца.

По словам ветеринарного врача-орнитолога Марии Боровской, опасность для птиц исходит от двух факторов. Во-первых, большинство цветов, попадающих на прилавки магазинов, обрабатываются инсектицидами для сохранения свежести. Эти химикаты токсичны для птиц. Во-вторых, многие популярные растения ядовиты сами по себе. В список опасных культур вошли тюльпаны, хризантемы, пионы, гортензии и лилии.

Домашние птицы, свободно летая по квартире, часто проявляют интерес к ярким букетам. Даже небольшой съеденный листок или лепесток способен вызвать тяжелое отравление. Мария Боровская отметила, что новосибирцы регулярно обращаются в клиники с подобными проблемами, и успех лечения напрямую зависит от скорости реакции владельца.

— Чем меньше птица успела съесть и чем быстрее хозяин обратился за помощью, тем выше шансы спасти питомца, — подчеркнула эксперт изданию Om1 Новосибирск.

Орнитолог советует не полагаться на слова продавцов о безопасности цветов. Даже розы, которые часто считаются безвредными, могут быть обработаны химией. Исключение составляют разве что растения, выращенные в местных теплицах и не подвергавшиеся интенсивной обработке, но проверить их происхождение в обычном магазине сложно. Абсолютно безопасными для пернатых считаются необработанные клевер или календула, однако в цветочных лавках они встречаются редко.

Ранее редакция сообщала, что Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах.