Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирцам напомнили об опасности букетов для домашних птиц

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Популярные тюльпаны, лилии и хризантемы могут вызвать тяжелое отравление у пернатых

Ветеринары Новосибирска предупреждают владельцев домашних птиц о скрытой угрозе, которая может находиться в квартире круглый год. Обычные букеты цветов, которые дарят по любому поводу или просто ставят для уюта, способны убить пернатого питомца.

По словам ветеринарного врача-орнитолога Марии Боровской, опасность для птиц исходит от двух факторов. Во-первых, большинство цветов, попадающих на прилавки магазинов, обрабатываются инсектицидами для сохранения свежести. Эти химикаты токсичны для птиц. Во-вторых, многие популярные растения ядовиты сами по себе. В список опасных культур вошли тюльпаны, хризантемы, пионы, гортензии и лилии.

Домашние птицы, свободно летая по квартире, часто проявляют интерес к ярким букетам. Даже небольшой съеденный листок или лепесток способен вызвать тяжелое отравление. Мария Боровская отметила, что новосибирцы регулярно обращаются в клиники с подобными проблемами, и успех лечения напрямую зависит от скорости реакции владельца.

— Чем меньше птица успела съесть и чем быстрее хозяин обратился за помощью, тем выше шансы спасти питомца, — подчеркнула эксперт изданию Om1 Новосибирск.

Орнитолог советует не полагаться на слова продавцов о безопасности цветов. Даже розы, которые часто считаются безвредными, могут быть обработаны химией. Исключение составляют разве что растения, выращенные в местных теплицах и не подвергавшиеся интенсивной обработке, но проверить их происхождение в обычном магазине сложно. Абсолютно безопасными для пернатых считаются необработанные клевер или календула, однако в цветочных лавках они встречаются редко.

Ранее редакция сообщала, что Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : птицы домашние питомцы

15
0
0
Предыдущая статья
Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске начали продавать специальный корм для синиц

Автор: Мария Гарифуллина

В новосибирской рознице появился корм для синиц. Также его начали продавать в нескольких санаториях региона. Это часть экологического проекта. Infopro54 поговорил с его основателем и выяснил, как новосибирские покупатели относятся к предложению купить корм для птиц, живущих в городе и в лесу.

Во дворах и городских скверах можно увидеть довольно большое количество кормушек. Есть люди, которые регулярно покупают семечки, сало и другие продукты, чтобы раскладывать в эти кормушки. Жительница Новосибирска Инна Поздняк решила подойти к теме несколько с другой стороны.

Читать полностью

В новосибирских отелях разрешат размещать гостей с домашними питомцами

Автор: Оксана Мочалова

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, он направлен на адаптацию инфраструктуры средств размещения (гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов) для гостей с питомцами. В  его разработке приняли участие представители различных отраслевых компаний и ассоциаций.

Однако стоит отметить, что в постановлении правительства РФ № 1085 от 09.10.2015, которым регулируется работа отелей, животные не упоминаются вообще. Требований к размещению четвероногих гостей  нет и в классификации гостиниц. Решение о размещении постояльцев с животными администрация принимает самостоятельно.

Читать полностью

Ветеринары напомнили новосибирцам правила содержания домашних животных

Владельцы домашних животных должны придерживаться общих требований к их содержанию, которые установлены Федеральным законом № 498-ФЗ. Об этом напомнили в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

В обязанности хозяев пернатых и лохматых домашних питомцев входит соблюдение режима тишины. Домашние животные ни в коем случае не должны нарушать покой других людей. Их этих же соображений законодательство запрещает содержать питомцев в помещениях общего пользования многоквартирных домов, включая балконы, лоджии, подъезды, подвалы, чердаки и придомовые территории. А на загородных участках владельцы обязаны следить за тем, чтобы их собака или кот не забрели на чужую территорию. Помимо этого, на входной группе нужно установить предупреждающую надпись о наличии собаки.

Читать полностью

Японских снегирей в кустах заметили жители Новосибирска

Автор: Ольга Кирсанова

Жители Новосибирска заметили в городе необычных птиц, внешне похожих на яркие ёлочные игрушки. Необычайно яркие пернатые перепархивали в заснеженных кустах полыни. Оказалось, что это урагусы.

— Эти птахи кормятся мелкими семенами крапивы, полыни, лебеды и тому подобное. И клюв у них очень миниатюрный. Со снегирём у урагусов мало общего. Разве что те и другие заметны именно зимой. Урагус означает «двигающий хвостом» и входит в систематическую группу чечевиц. Хвост у этих птах действительно яркий признак, — рассказал VN.ru орнитолог Алексей Яновский.

Читать полностью

Прокуратура потребовала обезопасить провода для птиц в заказниках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура выявила нарушения законодательства в области охраны животного мира.

В частности, было обнаружено, что компания АО «РЭС» не в полной мере соблюдает меры безопасности при установке линий электропередач в заповедниках и заказниках региона. В результате этих нарушений гибнут птицы.

Читать полностью

Новосибирские работодатели разрешают сотрудникам приводить в офис питомцев

Кадровый голод вынуждает работодателей не просто улучшать условия труда, но и делать их по-домашнему уютными. Некоторые новосибирские компании стали разрешать своим сотрудникам приходить на работу со своими домашними питомцами.

Так, пушистые любимцы частенько заглядывают в офис производственно-торговой компании зоотоваров и кондитерских изделий «Марс». Администратор Марина рассказала Infopro54, что сотрудникам разрешается приводить домашних питомцев на работу.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Бизнес Власть

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Общество Право&Порядок

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Власть Город

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Власть Общество

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

Власть Общество

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Бизнес

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Бизнес Общество Туризм

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Общество

Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

Власть Общество

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Авто

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Культура Общество

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Общество

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Город

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Бизнес Общество

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности