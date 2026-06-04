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Недвижимость Общество Право&Порядок

Организаторов многомиллионной аферы с деньгами дольщиков осудили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Они обманывали покупателей квартир в течение пяти лет

Ленинский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение громкого дела о хищении средств участников долевого строительства. Под суд попали руководитель компаний Геннадий Демидов и его соучастница Алла Клименко. Они обвиняются в серии мошеннических действий.

Как выяснили следователи, период аферы охватил почти пять лет — с 2013 по 2018 год. Злоумышленники, используя своё служебное положение в нескольких коммерческих организациях, организовали масштабную схему хищения денежных средств.

Механизм преступления строился на злоупотреблении доверием граждан и обмане. Руководители компаний, действуя согласованно и по предварительному сговору, присваивали деньги участников долевого строительства под различными предлогами.

Следствием установлено три эпизода преступной деятельности:

  • Первое преступление: 140 миллионов рублей (период: с 20 февраля 2013 года по 2 ноября 2018 года).
  • Второе преступление: 9,2 миллиона рублей (период: с 12 сентября 2017 года по 17 февраля 2018 года).
  • Третье преступление: 85,5 миллиона рублей (период: с 26 апреля 2013 года по 20 июля 2018 года).

— Судом установлено, что подсудимые, будучи руководителями ООО «Стройинвестпроект», в период с 2013 по 2018 год приняли денежные средства от 262 граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов в Бердске и р.п. Краснообск. Денежные средства подсудимые потратили по своему усмотрению. В последующем дома достроены не были, строительство одного из них домов было «заморожено» на этапе котлована, — сообщили в областной прокуратуре.

Общий ущерб от действий мошенников составил более 234,8 млн рублей.

Суд приговорил Геннадия Демидова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей и запретом на ведение строительной деятельности в течение 2 лет.

Алле Клименко назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей, запрет на ведение строительной деятельности в течение 2 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Судом сохранен арест на имущество осужденных до исполнения приговора в части штрафов и гражданских исков.

Ранее редакция сообщала о том, что более 500 новосибирцев незаконно исключили из числа пайщиков сельхозкооператива.

Источник фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

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Рубрики : Недвижимость Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : хищение дольщики

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