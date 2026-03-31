Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля вступают в силу изменения в налогах, кредитах, маркировке и гостиничном сервисе

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

Ужесточение оценки доходов заемщиков

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. Специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант» проанализировали данные ЦБ и выяснили, что на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

Новый ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля хлебобулочные изделия начнут выпускать по обновленному стандарту. Буханки могут весить от 350 граммов (ранее нижняя планка была 500 граммов). Подовый хлеб разрешили делать овальным. Сроки реализации в магазинах теперь будут устанавливать продавцы на основе данных производителя. Состав остается классическим: мука, дрожжи, соль, вода, сахар. Для новосибирских пекарен и хлебозаводов это расширяет возможности ассортимента и упаковки, а покупатели увидят на полках больше разнообразия.

По данным Новосибирскстата, в конце января 2026 года цена хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки составляла 127,28 рубля за килограмм (в январе 2025 года — 120,14 рубля). Хлеб из пшеничной муки различных сортов в январе 2026 года стоил 104,33 рубля, годом ранее — 93,97 рубля.

Стандарт для площадок выгула собак

С апреля вводится национальный стандарт для мест выгула собак. Площадки теперь должны иметь ограждение, безопасное покрытие, урны, контейнеры для отходов и понятную навигацию. Несмотря на то, что стандарт пока носит рекомендательный характер, он может стать обязательным, если будет включен в местные правила благоустройства.

Заселение в гостиницу по госуслугам

С 1 апреля заселиться в гостиницу или аналогичное учреждение (санаторий, кемпинг, дом отдыха, турбазу) можно будет с помощью мобильного приложения госуслуг. Достаточно предъявить на экране смартфона сведения из документа, удостоверяющего личность. Бумажный паспорт предъявлять необязательно. Тот же порядок действует и для временной регистрации.

Ограничения на вывоз наличных и золота

 С 1 апреля физические лица смогут вывозить из России в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) наличные рубли на сумму, эквивалентную не более 100 тыс. долларов. До сих пор ограничений на вывоз наличных рублей из России не существовало. С марта 2022 года действовал запрет на вывоз наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 000 долларов. Российские рубли этим ограничением не регулировались.

Для физических лиц исключение сделано для аэропортов международных рейсов — там потребуется банковская выписка, подтверждающая, что деньги сняты со счета. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам вывозить рубли за пределы страны запрещено.

Цена в рассрочку не зависит от способа оплаты

С 1 апреля в России вступает в силу закон, регулирующий сервисы рассрочки (BNPL). Для бизнеса главное изменение — запрет на установление разной цены на один и тот же товар при оплате сразу или в рассрочку. Цена должна быть единой.

Для покупателей это означает, что им не придется больше переплачивать за возможность оплатить покупку частями. Операторы рассрочки обязаны войти в реестр Банка России и не могут брать с клиента комиссию. При сумме свыше 50 тысяч рублей данные о рассрочке передаются в бюро кредитных историй, а за просрочку начислят не более 20% годовых.

Новосибирским ритейлерам необходимо пересмотреть ценовую политику и обновить информацию на сайтах и в торговых залах.

Маркировка чая и автомасел

В России продолжается поэтапное внедрение обязательной цифровой маркировки «Честный знак». Она началась в 2019 году и сегодня охватывает все отрасли промышленности.

С 1 апреля предприниматели обязаны наносить коды на чай и чайные напитки. Для смазочных материалов и автомобильных жидкостей вводится обязательная передача данных о розничных продажах через кассу (ККТ) и поэкземплярный учет при передаче между организациями.

Также с 1 апреля начинает действовать новый порядок продажи маркированных товаров. Касса автоматически заблокирует продажу продукции с недействительными документами. Нововведение коснется духов, туалетной воды, пива, обуви, упакованной воды и шин, введенных в оборот после 1 сентября 2025 года.

Временные послабления для общепита

С 1 апреля кафе, рестораны и столовые на УСН и патенте временно освобождены от уплаты НДС — льгота действует до конца года. Ранее для освобождения от налога требовалось, чтобы средняя зарплата сотрудников была не ниже регионального уровня и доля выручки от общепита не менее 70% от всех доходов.

Льгота распространяется на тех, кто стал плательщиком НДС в 2026 году. Им также упростили возврат налога за ранее купленные товары и разрешили уменьшать доходы на сумму НДС с предоплат.

Импорт из ЕАЭС: новая система «СПОТ»

Для предпринимателей, ввозящих товары из стран Евразийского экономического союза на автомобилях, меняется порядок контроля. С 1 апреля стартует тестовый режим работы национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). За два дня до пересечения границы необходимо подать в ФНС документ о предстоящей поставке (ДОПП) и получить QR-код. С 1 июля система перейдет в рабочий режим, и потребуется вносить обеспечительный платеж по налогам до ввоза товара.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Пенсия маркировка законы

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

В Новосибирске 19 апреля с 11:30 до 18:00 в Экоцентре «Пчела» (ул. Некрасова, 55, вход со двора) состоится экофестиваль, организованный ГК Lime Credit Group, благотворительным фондом «Больше хорошего!» и общественной организацией «Пчела».

Мероприятие направлено на популяризацию экоповестки в Новосибирске, раздельного сбора отходов, экологическое просвещение и развитие сообщества ответственных жителей города.

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

При рождении отклонений у Абубакира Мамашарипова не обнаружили, а в четыре месяца родные заметили, что ребенок отстает в развитии: не переворачивается, не пытается сесть, не интересуется игрушками.

— В полгода мы начали ходить по врачам и на обследования. В полтора года сын с высокой температурой попал в больницу, после выписки его состояние усугубилось: он перестал смотреть в глаза, не отзывался на имя, пропал лепет. Я стала искать способы лечения, возила его на курсы реабилитации, к специалистам в центр развития и коррекции речи. Абубакир проходил занятия по сенсорной интеграции, с ним работали психолог и логопед-дефектолог. Стали появляться результаты: сын начал садиться за стол, уверенно держит карандаш, выучил цвета и формы, научился сам держать ложку, любит листать книги, — рассказывает мама Абубакира Азиза Мамашарипова.

Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Автор: Оксана Мочалова

Когда в доме тепло, мало кто задумывается об инженерной инфраструктуре. Между тем за привычным комфортом стоит сложнейшая система, которая в Новосибирске формировалась десятилетиями. Отсчёт её современной истории ведётся с 3 апреля 1946 года — в этот день в городе появилось Управление тепловых сетей. Сегодня его правопреемник — Новосибирская теплосетевая компания (входит в СГК) — обеспечивает теплом почти полтора миллиона горожан.

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что за десять лет до создания профильной структуры в Новосибирске уже проложили первую теплотрассу. В 1936 году от ТЭЦ-1 протянули двухкилометровую ветку, которая дала тепло фабрике имени ЦК Союза швейников, Стоквартирному дому и ещё нескольким зданиям. К 1946-му сеть разрослась до 58 километров, а число потребителей достигло 450. Однако управлять этим хозяйством было некому: только 4 километра труб находились в ведении профильных специалистов, остальные эксплуатировали организации, далёкие от энергетики.

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году река Обь в районе Барнаула начнёт освобождаться ото льда уже 8 апреля. Это на 5–7 суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил первый заместитель руководителя Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

В 2026 году зима выдалась снежной, и запасы воды в снежном покрове оказались выше нормы. Специалисты Росгидромета подготовили предварительные прогнозы. Согласно этим данным, вскрытие рек в Обь-Иртышском бассейне будет происходить поэтапно, начиная с конца апреля.

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Новосибирск должен получить как минимум три новых парка и набережную, сообщила на оперативном совещании мэрии 31 марта заместитель мэра, глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова. Все проекты уже начали реализовывать, и в этом году они должны быть завершены.

Согласно данным Антоновой, среди проектов, которые планируется завершить в 2026 году, значатся сквер на улице Демакова в Академгородке, завершение работ в парке Бугакова и открытие набережной на «Чемском берегу».

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Бизнес Общество

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Бизнес

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

Бизнес Общество

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Власть

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

Общество

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Бизнес

Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Бизнес

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Власть

Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

Общество

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Бизнес Власть

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Общество

В новосибирском Промышленно-логистическом парке снова сменился руководитель

Бизнес Рынки Финансы

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

Бизнес

Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Власть Общество

В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Бизнес Недвижимость

Светлый: территория, где жилье становится частью большого замысла

Общество Спорт

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Авто Общество

В Новосибирске начали устанавливать знаки платной парковки с символом рубля

Бизнес Власть Город

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Все материалы
