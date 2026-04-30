Законы, вступающие в силу в мае, затронут каждого новосибирца

Автор: Оксана Мочалова

Перемены ожидаются в самых разных сферах — от списания долгов до рейтинга автошкол

Социальные выплаты и пособия

Двойная выплата пенсионерам 

С 1 мая жители Новосибирска старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию. Если день рождения пришёлся на апрель, то фиксированная выплата к страховой пенсии автоматически удвоится и составит 19 169,38 рубля. Аналогичная прибавка положена тем, кому в апреле присвоили первую группу инвалидности.

Также с 1 мая пересчитают надбавки бывшим лётчикам и шахтёрам. Специальные доплаты этим специалистам корректируются четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Конкретный размер доплаты индивидуальный и зависит от стажа и среднемесячного заработка человека.

Многодетные семьи Новосибирска сохранят пособия 

С 22 мая вступают в силу поправки, касающиеся единого пособия на детей. Раньше, если среднедушевой доход семьи хоть на рубль превышал прожиточный минимум, выплату прекращали. Теперь многодетные семьи (с тремя и более детьми) сохранят право на поддержку. Условие — превышение не должно составлять более 10%.

В Новосибирской области прожиточный минимум на душу населения на 2026 год установлен на уровне 16 748 рублей. Таким образом, семья сможет получать пособие, даже если её доход на каждого члена составит до 18 422 рублей. В таком случае размер выплаты зафиксируют на минимальной планке — 50% от детского прожиточного минимума (около 8 тысяч рублей).

Налоги и долги

ФНС спишет мелкие долги 

С 1 мая налоговая служба начнёт применять новый порядок признания задолженностей безнадёжными. Списание затронет физических лиц, у которых накопились мелкие долги, взыскать которые уже невозможно из-за истекшего срока давности или проблем с установлением должника.

Налоговики спишут задолженности по транспортному и земельному налогам, а также по госпошлине в совокупности до 500 рублей автоматически. Если речь идёт о суммах до 10 тысяч рублей, решение будет приниматься индивидуально, но тоже без участия должника.

По данным УФНС по Новосибирской области, около 15% налоговых уведомлений уходят в разряд «невозвратных» именно из-за малых сумм, которые дороже взыскивать, чем простить. В 2025 году недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области снова перевалила за 7 млрд рублей и составила 1,88% от общего объема доходов бюджета. Например, по транспортному налогу, который был в очередной раз повышен осенью 2025 года, новосибирцы задолжали в бюджет 1,1 млрд рублей, по налогу на имущество физлиц — 351 млн, по земельному налогу — 339 млн.

Защита прав и судебная система

Защита инвалидов и ветеранов от приставов 

С 6 мая вступает в силу закон, который запрещает судебным приставам списывать со счетов компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации (ТСР). Под защиту попадают расходы на протезы, слуховые аппараты, кресла-коляски, собак-проводников и проезд к месту их получения.

В Новосибирской области проживает более 200 тысяч инвалидов. Ранее приставы могли арестовать эти средства по старым долгам. Теперь такие суммы станут неприкосновенными.

Упрощение обжалования судебных решений 

С 10 мая у новосибирцев появится дополнительная инстанция для обжалования решений мировых судей и районных судов. Сейчас эти судебные решения пересматривают кассационные суды общей юрисдикции. Теперь жалобу можно будет направить в Новосибирский областной суд и его президиум. При этом сохраняется право дойти до Верховного суда РФ. Нововведение призвано разгрузить федеральный центр и сделать правосудие более доступным для жителей регионов.

Упрощённая выписка из квартир 

С 1 мая собственники жилья в Новосибирске смогут снять с регистрационного учёта давно отсутствующих жильцов быстрее. Правила касаются ситуаций, когда человек не живёт по месту прописки, не платит за коммуналку и не появляется. В качестве доказательств подойдут акты управляющей компании, показания соседей или квитанции об оплате. После решения суда выписать человека можно будет через МФЦ или районное отделение МВД. Новая процедура не распространяется на несовершеннолетних детей и граждан, имеющих законное право на жильё.

Бизнес и торговля

Маркировка новых товаров 

С 1 мая расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке «Честный знак». Под маркировку попали:

  • Смартфоны, ноутбуки и светотехника (лампы, розетки, выключатели).
  • Кондитерские изделия длительного хранения (торты, пирожные, рулеты, круассаны).
  • Строительные смеси, шпатлёвки, герметики, монтажная пена и другие стройматериалы в индивидуальной упаковке.

Товары, выпущенные до 1 мая, можно продавать без маркировки до истечения срока годности, но новые партии должны вводиться в оборот уже по правилам.

Запрет на вывоз золота 

С 1 мая вводится запрет на вывоз из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. Исключение сделано для вывоза через аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Владивостока (Кневичи). Новосибирский аэропорт Толмачёво в этот список не вошёл. Перевезти через границу слиток тяжелее 100 г через Новосибирск не получится — потребуется лететь через столичные аэропорты с отдельным разрешением Федеральной пробирной палаты.

Стоит отметить, что с 1 апреля для физлиц установлено ограничение на вывоз из России в страны ЕАЭС наличных рублей на сумму, эквивалентную не более 100 тыс. долларов.

Комиссии за переводы по СБП 

С 1 мая в Системе быстрых платежей вводятся новые тарифы. Для новосибирцев переводы между разными физическими лицами остаются бесплатными при условии, что сумма не превышает 100 тысяч рублей в месяц. Переводы между собственными счетами в разных банках — без ограничений. Комиссию начнут брать с операций с участием бизнеса: от человека к компании, от компании к человеку и между организациями. Размер комиссии — от 5 копеек до 3 рублей за перевод. Отдельно вводится фиксированный тариф 6 рублей за трансграничные переводы между физическими лицами.

Транспорт и образование

Автошколы оценят по аварийности выпускников

С 28 мая МВД России начнёт публиковать рейтинг эффективности автошкол. Критерии оценки утверждены в начале апреля. Учитывается доля выпускников, сдавших экзамен в ГИБДД с первой попытки, и количество ДТП с пострадавшими по вине водителей, чей стаж менее двух лет.

В Новосибирске вопрос качества подготовки водителей стоит остро. По данным региональной Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2025 года произошло 105 ДТП, участниками которых стали водители со стажем до двух лет. В таких авариях погибли 16 человек и ещё 149 получили травмы.

Путешествия и туризм

Безвизовый режим с Саудовской Аравией

С 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Новосибирцы смогут находиться в королевстве до 90 дней в течение календарного года без оформления разрешительных документов. Для сибиряков это особенно актуально, так как визовый ландшафт для жителей города остаётся сложным, а Шенген стал практически недоступен для чистого туризма. Саудовская Аравия становится новой реальной альтернативой для тех, кто планирует зарубежные поездки без долгой и дорогой бюрократии.

Дачники и садоводы

Борщевик и освоение участков 

С 1 мая в России вступают в силу новые правила использования загородных участков. Борщевик Сосновского официально признали опасным растением, и собственники обязаны уничтожать его на своей земле. Однако в Новосибирской области перечень инвазивных растений пока не утверждён. Также нет определённости, кто будет следить за их уничтожением. Без федеральных подзаконных актов и регионального решения применять санкции к дачникам пока не могут.

Кроме того, ужесточились требования по освоению земли. Если участок приобретён для садоводства, использовать его нужно в течение трёх лет: построить дом, посадить деревья или регулярно обрабатывать почву. За бездействие грозит штраф от 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении землю могут изъять через суд.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. 

Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

Автор: Юлия Данилова

У директоров МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (два директора за год) среднемесячная зарплата в 2025 году составляла 267-268 тысяч, у главбуха — почти 167. Учреждение создано в 2024 году для замены МП «Метро МиР», которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Директора МКУ «Гормост» (за год сменились двое) в 2025 году получали в среднем от 246 до 259 тысяч рублей, главбух (двое) — 138-140 тысяч.

Новосибирцам вручили заслуженные государственные и региональные награды

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив отметили выдающиеся заслуги жителей региона, вручив им государственные награды, почетные грамоты Президента РФ и ведомственные отличия Новосибирской области.

В своем выступлении Андрей Травников подчеркнул значимость того, что свыше семидесяти человек были удостоены столь высоких знаков отличия. Он выразил признательность коллективам за активное выдвижение своих сотрудников, что позволяет отметить заслуженных людей на государственном и региональном уровнях. Глава региона отметил, что это событие отражает возвращение к традиционным ценностям и исконным жизненным ориентирам. Андрей Травников особо выделил тех, кто ежедневно, зачастую незаметно, самоотверженно трудится, вкладывая свои знания, силы и здоровье в выбранное дело, тем самым достигая успеха и признания.

В Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек

Автор: Мария Гарифуллина

Ветеринарные врачи Новосибирска отмечают рост числа домашних кошек с диагнозом «астматический синдром». С жалобами на кашель и затрудненное дыхание питомцев владельцы обращаются в клиники ежедневно.

Астма кошек, или аллергический бронхит, — это реакция гиперчувствительности на вдыхаемые аллергены, проявляющаяся воспалением слизистой оболочки бронхов. Заболевание известно давно, однако в последнее время диагностируется чаще. Причиной тому — обилие в воздухе жилых помещений химических соединений, которые называют ирритантами.

Главой новосибирского НГТУ НЭТИ назначен Игорь Марчук

Автор: Юлия Данилова

В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов представил коллективу НГТУ НЭТИ исполняющего обязанности ректора Игоря Марчука. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

— НГТУ НЭТИ сегодня — один из ведущих инженерных центров Сибири и нашей страны. Университет показывает устойчивый рост и сохраняет то, что всегда было его отличительной чертой: крепкую связь с промышленностью и ставку на молодых преподавателей. Уверен, что сочетание фундаментальной академической культуры, глубокого погружения в науку и управленческого опыта позволит Игорю Владимировичу вывести университет на новый уровень, — отметил Айрат Гатиятов.

Жителей Новосибирской области приглашают на Первомай-2026

1 мая 2026 года Новосибирск станет площадкой для празднования Дня Весны и Труда, кульминацией которого станет масштабный митинг-концерт в Парке культуры и отдыха «Центральный». Нынешние торжества обретают особую значимость, будучи приуроченными к Году единства народов России, объявленному Президентом страны. Основной акцент будет сделан на укреплении межнационального согласия и социальной солидарности.

На мероприятии соберутся представители органов власти, профсоюзных и общественных организаций, трудовых коллективов, а также жители и гости города. Ожидается участие около тысячи человек, что создаст атмосферу взаимного уважения и общего праздника. В программе запланированы как концертные выступления, так и интерактивные зоны, представляющие различные отрасли профсоюзов и общественных объединений, а также спортивные мероприятия.

Мэрия Новосибирска предложила увеличить штрафы за нарушение благоустройства

По инициативе мэра Новосибирска Максима Кудрявцева подготовлены предложения по изменению регионального законодательства. Они касаются ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил проведения земляных работ, установленных городскими нормативными актами, а также существенного повышения размеров штрафов за нарушение порядка благоустройства.

Глава города подчеркнул, что в этом году изменен регламент выдачи разрешений на земляные работы, а в соглашениях с ресурсоснабжающими организациями прописаны новые условия штрафных санкций. Так, за срыв сроков восстановления благоустройства предусмотрен штраф в размере тысячи рублей за каждый день просрочки. Кроме того, разработаны предложения для повышения эффективности мер по привлечению к ответственности за нарушение порядка земляных работ в городе.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

