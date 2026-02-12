Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Выручка предприятия при этом превысила 3,2 млрд рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский метрополитен» впервые за последние годы завершило финансовый год с убытком. Согласно данным отчетности, размещенным в системе «Контур.Фокус», чистый убыток организации по итогам 2025 года составил 23 млн рублей. Годом ранее подземка отчиталась о чистой прибыли в 576,7 млн рублей. При этом выручка предприятия не только не упала, но и продемонстрировала рост на 8%, достигнув отметки в 3,28 млрд рублей.

Существенную финансовую поддержку метрополитену оказали внешние источники. В 2025 году объем добровольных имущественных взносов и пожертвований достиг 614 млн рублей. Все поступившие средства были закрыты целевыми расходами.

Активное участие в судьбе подземки приняла областная казна. Еще в апреле 2025 года региональные власти анонсировали выделение субсидии на обновление подвижного состава метрополитена. В прошлом году предприятие получило на эти цели более 600 млн рублей, а общий объем финансирования до 2027 года превысит 4 млрд рублей.

Несмотря на приток средств, операционные показатели демонстрируют падение. Пассажиропоток в 2025 году сократился по сравнению с предыдущим годом. Услугами метро воспользовались 81,65 млн человек, что почти на 3 млн меньше, чем годом ранее. Кадровые перестановки также не обошли предприятие стороной. В феврале 2026 года пост начальника метрополитена покинул Аркадий Чмыхайло, возглавлявший структуру с 2017-го.

Напомним, уставный капитал предприятия составляет 100 млн рублей, где контроль в равных долях принадлежит департаменту транспорта мэрии и департаменту земельных и имущественных отношений.

Ранее редакция сообщала, что новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : убытки метрополитен

1 043
0
0
Предыдущая статья
Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю
Следующая статья
Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70% Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

— Мы ставим перед собой задачу ещё подрасти. У нас нет цели захватить весь рынок на 100%, но увеличивать эту долю мы будем, чтобы у нас профильный департамент был более в устойчивом финансовом положении. Будем стараться ориентироваться на потребности горожан, — добавил мэр.

Читать полностью

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Автор: Оксана Мочалова

Объем производства мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в Новосибирской области достиг 81 тысячи тонн, что на 7,5% (5,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее (73 тысяч тонн).

Регион по-прежнему занимает второе место в Сибирском федеральном округе, удерживая долю в 19,7% от всего объема произведенной в округе продукции. Выше показатели только у Алтайского края, сообщили в Новосибирскстате.

Читать полностью

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

При поддержке Сбера в Сибири ежегодно вводится в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. Новосибирская область традиционно – крупнейший строительный рынок Сибири. По данным на начало 2026 года, в Новосибирской области при финансировании банка строится 1,8 млн кв. м.

Перспективы развития рынка обсудили участники бизнес-завтрака, организованного Сбером для девелоперов региона в рамках Сибирской строительной недели.

Читать полностью

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Автор: Мария Гарифуллина

Стали известны подробности капитального ремонта фасадов новосибирских домов в 2026 году. Работы запланированы на 114 объектах. На каждом пятом нужно будет убирать фрагментированный фасад. Это то, чем обрастает дом из-за магазинов, аптек, банков.

Тема новосибирских фасадов была вынесена 10 февраля на оперативное совещание в мэрии Новосибирска. Также ее обсуждают на тематических сессиях Сибирской строительной недели.

Читать полностью

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

В Минстрое России прокомментировали ситуацию с запросом группы «Самолет» на господдержку. Как говорится в документе, полученном по запросу РИА Новости, ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли.

— Обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности, — заявили в Минстрое изданию.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Власть

Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Бизнес Власть

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Недвижимость

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

Право&Порядок

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Бизнес Город Недвижимость Общество

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Город Общество

100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

Власть Общество

Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Бизнес

«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Общество

«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска

Власть Общество

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Власть Общество

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Власть Общество

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности