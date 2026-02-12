Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский метрополитен» впервые за последние годы завершило финансовый год с убытком. Согласно данным отчетности, размещенным в системе «Контур.Фокус», чистый убыток организации по итогам 2025 года составил 23 млн рублей. Годом ранее подземка отчиталась о чистой прибыли в 576,7 млн рублей. При этом выручка предприятия не только не упала, но и продемонстрировала рост на 8%, достигнув отметки в 3,28 млрд рублей.

Существенную финансовую поддержку метрополитену оказали внешние источники. В 2025 году объем добровольных имущественных взносов и пожертвований достиг 614 млн рублей. Все поступившие средства были закрыты целевыми расходами.

Активное участие в судьбе подземки приняла областная казна. Еще в апреле 2025 года региональные власти анонсировали выделение субсидии на обновление подвижного состава метрополитена. В прошлом году предприятие получило на эти цели более 600 млн рублей, а общий объем финансирования до 2027 года превысит 4 млрд рублей.

Несмотря на приток средств, операционные показатели демонстрируют падение. Пассажиропоток в 2025 году сократился по сравнению с предыдущим годом. Услугами метро воспользовались 81,65 млн человек, что почти на 3 млн меньше, чем годом ранее. Кадровые перестановки также не обошли предприятие стороной. В феврале 2026 года пост начальника метрополитена покинул Аркадий Чмыхайло, возглавлявший структуру с 2017-го.

Напомним, уставный капитал предприятия составляет 100 млн рублей, где контроль в равных долях принадлежит департаменту транспорта мэрии и департаменту земельных и имущественных отношений.

