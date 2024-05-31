Светозар Дарнев: Социальная ответственность должна быть совместной

— Светозар Павлович, сейчас много говорится о социальной ответственности бизнеса. Что включает в себя понятие «социально ответственный девелопер»?

— Знаете, мне не нравится слово «бизнес», хотя оно прочно укоренилось в нашем сознании. Мне нравится слово «предприниматель». Для меня бизнесмен ставит своей первоцелью получение прибыли, а предприниматель — созидает, создает новое и приносит пользу. Поэтому я буду говорить о социально ответственном или социально ориентированном предпринимателе.

Социально ответственный предприниматель, будь то девелопер или банкир, ставит перед собой цель не только получить прибыль, но и использовать собственные ресурсы для решения социальных проблем. Его задача не только строить дома, дороги, платить налоги, но и вкладываться в благополучие общества, своих работников, партнеров. Одним словом, улучшать среду вокруг себя. При этом социальная ответственность не зависит от сферы деятельности. Она либо есть, либо ее нет.

Я стараюсь придерживаться формулы счастья по Сергию Радонежскому, которую он дал еще в 13 веке: труд — польза — нестяжательство. Он призывал задуматься не о материальной, а духовной составляющей. Учил помогать другим, проявлять заботу и поддержку, воспитывать в себе такие качества, как терпение, милосердие и доброта, совершать только добрые дела.

— А ваша компания является социально ответственной?

— Да, мы социально ориентированная и социально ответственная компания. Мы не просто строим дома, а создаем жилую среду: обустраиваем общественные пространства, социально значимые объекты, создаем комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В кварталах Светлого нет разграничения между людьми, у нас проводятся общие праздники, субботники и различные мероприятия. Но мы не благодетели. Был период, когда многие проекты в Светлом и кварталах компания реализовывала полностью за свой счет. К сожалению, это дало обратный эффект, и у населения пропала инициатива.

На территории Светлого и его жилых районов действует программа, по которой учителя, и медицинские работники могут приобрести жилье по льготной цене. Кроме того, мы создали Фонд добрых дел. Средства из него мы направляем на помощь жителям наших кварталов: пенсионерам, малоимущим семьям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Еще один проект, которым мы гордимся, — Музей Солнца, аналогов которому нет нигде в мире.

— А где начинается социальная ответственность?

— Грань между социальной ответственностью и ее отсутствием у каждого человека и компании своя. Здесь невозможно ввести нормативы и обозначить четкие границы. Я считаю, что мы социально ориентированы, поскольку стремимся, чтобы общество развивалось гармонично. Но эффективность и благополучие общества напрямую зависят от ответственности и активной жизненной позиции каждого из его членов. Важно, чтобы люди не были равнодушными к тому, что происходит вокруг, и стремились делать мир лучше. Социальная ответственность должна быть совместной.

— Какую отдачу получает компания, реализуя проекты, ориентированные на повышение социальной ответственности?

— Социальная ответственность повышает доверие к компании как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников и партнеров. Это может стать конкурентным преимуществом для предпринимателя, поскольку он становится примером. Соответственно, к компании, которая заинтересована только в собственной прибыли, нет доверия. А отсутствие доверия в будущем может привести к серьезным финансовым потерям.

— Подразумевает ли социальная ответственность коллаборации с органами власти?

— Конечно. Предприниматель не может полностью взять на себя социальные функции государства. Нужно находить механизмы партнерства, выгодные обеим сторонам. Например, мы в жилом районе Светлый создаем всю инфраструктуру и все, что можем, за свой счет. Но по ряду направлений наши полномочия ограничены. Без участия государственных органов, государства многие вопросы по созданию и содержанию инфраструктуры не решить. Допустим, в Светлом решено организовать обучающий центр, где ученики архитектурно-строительного колледжа смогут проходить практику. Без участия органов власти решить этот вопрос не представляется возможным.

Еще один проект, над которым мы сегодня активно работаем совместно с властями — создание производственных кластеров «Деревня мастеров» и «Город мастеров». Они позволят реализовать формат «живу, где работаю — работаю там, где живу».

— На ваш взгляд, можно ли сегодня говорить о том, что для бизнеса социальная ответственность становится нормой?

— Нет. К сожалению, пока у нас больше бизнесменов, чем предпринимателей. До сих пор большинство компаний заинтересованы лишь в получении прибыли и редко задумываются об отдаче. Для них главное — деньги. Многие предприниматели оценивают счастье количеством денег, которые, на мой взгляд, являются лишь инструментом. Деньги могут принести как пользу, так и вред.

— Можете дать совет: как компании стать по-настоящему социально ответственной?

— Очень просто: бери и помогай, не жадничай. Главное — правильно распределить ресурсы и думать об окружающих.