Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Бывшие руководители новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» снова попытаются обжаловать свои приговоры. Новосибирский областной суд назначил на 15 апреля рассмотрение апелляции Николая Степакина и Виктора Арановского.

Их осудили в августе 2025 года. Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Арановскому дали 4,5 года условно и штраф 1,2 миллиона рублей. Суд также частично удовлетворил иск завода и взыскал с бывших топ-менеджеров в сумме около 158 миллионов рублей.

Обоих признали виновными по трём статьям: мошенничество, легализация денег и растрата. При этом Степакина оправдали по обвинению в преднамеренном банкротстве другой компании, признав за ним право на реабилитацию. В срок наказания ему зачли время под стражей и домашним арестом.

По версии следствия, в 2016–2020 годах руководители без ведома акционеров и совета директоров заключали сделки по продаже заводского имущества по заниженным ценам. Ущерб предприятию оценили более чем в 200 миллионов рублей. Сами экс-руководители своей вины не признали. Гособвинение изначально требовало для них более строгого наказания: 10 лет колонии для Арановского и 13 лет для Степакина.

