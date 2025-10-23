Кассация поддержала Арановского в споре за профилакторий новосибирского завода

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассации оставил без изменения постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от мая 2025 года по делу экс-собственника и директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского.

Кассационные жалобы о признании сделки по продаже ООО «Боровлянское» недействительной и применении последствий недействительности сделки в суд подали «Тяжстанкогидропресс», «БКС Банк», Ультима Ворлд ДМСС (THE ULTIMA WORLD DMCC) и Алексей Анненков, говорится в материалах суда.

— Виктор Арановский и ООО «Боровлянское» в отзывах на кассационные жалобы отклонили их доводы по существу и просили оставить постановление апелляционного суда без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения, — отмечается в документах суда.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда в течение двух месяцев со дня принятия.

Напомним, экс-руководителя и собственника завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского задержали по обвинению в мошенничестве в начале 2022 года. Тогда следствие ему вменяло ряд нарушений, допущенных при продаже акций предприятия. Сам Арановский свою вину полностью отрицал.

Один из эпизодов уголовного дела был связан с подсобным хозяйством завода «Тяжстанкогидропресс» в деревне Боровлянка. Позже этот имущественный комплекс был выделен в отдельное предприятие — ООО «Боровлянское». В августе 2019 года гендиректор предприятия согласовал продажу 100%-ной доли данного юрлица Виктору Арановскому.

Арановский возглавлял завод «Тяжстанкогидропресс» с 1983 года, с 2005 года стал владельцем 75% акций предприятия. В 2016 году он продал свою долю акций подконтрольным ГК БКС юрлицам. Ему, согласно договору, перешли профилакторий и хозяйство. Однако в 2022 году новый руководитель предприятия, подконтрольный группе БКС, подал в полицию заявление о том, что Виктор Арановский якобы совершил хищение имущества завода. Позже Арбитражный суд в первой инстанции признал недействительным договор купли продажи ООО «Боровлянское» и принял решение взыскать с Виктора Арановского 45 млн. рублей.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассации отменил решения Новосибирского арбитражного и Томского арбитражного апелляционного судов, признавшим недействительной сделку о продаже профилактория, который ранее принадлежал заводу «Тяжстанкогидропресс». Дело прошло третью инстанцию ранее и было возвращено на повторное рассмотрение.

В мае 2025 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отменил решение суда первой инстанции по делу экс-руководителя завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского по делу, связанному с подсобным хозяйством в Тогучинском районе.

Кроме того, суд принял решение о взыскании с «Тяжстанкогидропресса» в пользу Арановского 380 тысяч рублей по судебным расходам. Однако исполнение решения суда было приостановлено до окончания кассационного производства.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-руководителям «Тяжстанкогидропресса» вынесен приговор.