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Общество

Учёные выяснили: детское рисование — главный тренажёр для мозга

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Пальчиковые краски развивают речь, моторику и эмоциональный интеллект

Лето — пора, когда мир раскрашивается в самые яркие краски. Солнце, зелень, цветы и бесконечное небо — всё это будто создано для того, чтобы ребёнок взял в руки кисть или просто опустил ладошку в баночку с краской. Но с чего же начинается путь в мир искусства и как сделать первое прикосновение к цвету не только радостным, но и безопасным?

— Самое главное в раннем вовлечении в искусство — не бояться. Не бояться испачкать руки, не бояться «неправильных» цветов, не бояться, что рисунок не получится «как в книжке». Рисование в детстве напрямую связано с развитием личности ребёнка. Через рисунок дети выражают свои чувства, переживания и представления о том, кто они есть, — убеждён директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов.

Когда малыш впервые тянется к краскам, он не знает, что такое «токсичность» или «аллергены» — он хочет попробовать мир на вкус в прямом смысле. Поэтому выбор материалов для первого творчества — дело ответственное.

— Пальчиковые краски для детей до трёх лет должны быть только на водной основе — они гипоаллергенны и безопасны при случайном попадании в рот. В их составе используются те же красители, что и в пищевой и косметической продукции. Более того, в такие краски часто добавляют пищевую горечь, чтобы у малыша не возникло желания съесть их снова, — объясняет директор Института.

При выборе красок Вячеслав Еськов советует обращать внимание на маркировку. Качественные детские краски должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). На упаковке должны быть указаны производитель, состав, срок годности на русском языке. Краска должна быть однородной, без комков, а резкий химический запах — верный признак того, что такой продукт покупать не стоит. Для детей постарше, от трёх до шести лет, подойдут акварель и гуашь с пометкой «для детей» — они легко смываются и имеют яркие, чистые цвета.

— Искусство начинается не с идеального рисунка — оно начинается с ощущения. Пальчиковое рисование — идеальный старт для малыша, который ещё не умеет держать кисточку. Опустив ладошку в краску и оставив на бумаге свой первый отпечаток, ребёнок совершает маленькое открытие: «Я могу оставить след! Я могу создать что-то своё!» Это мощнейший момент для формирования здоровой самооценки и творческой смелости, — подчёркивает Вячеслав Еськов.

Рисование пальчиками и ладошками — это не просто забава. Оно развивает мелкую моторику, а значит, напрямую влияет на развитие речи. Оно формирует сенсорные навыки, учит различать цвета и текстуры, тренирует координацию движений. И, что не менее важно, оно помогает ребёнку выражать эмоции, снимать напряжение и чувствовать себя увереннее.

— Исследования показывают: детям нравятся собственные рисунки больше, чем образцы, с которых они рисовали. И это прекрасно! Это значит, что в каждом ребёнке живёт художник, который видит мир по-своему. Наша задача — не научить его «правильно» рисовать, а дать ему возможность рисовать свободно, — говорит Вячеслав Еськов.

А когда наступает лето, пространство для творчества расширяется до бесконечности. Можно рисовать не только на бумаге, но и на асфальте цветными мелками, палочкой на песке или земле, создавать картины из природных материалов. Летнее рисование на улице развивает художественные навыки и дарит ощущение свободы, тепла и радости.

Специалисты напоминают: даже с самыми безопасными красками ребёнок не должен оставаться без присмотра взрослых. Но главное — не мешать творчеству.

— Не ждите идеального момента. Идеальный момент — сейчас, когда солнце светит, когда руки тянутся к цвету, когда мир кажется таким ярким и новым. Возьмите безопасные краски, постелите бумагу или выйдите во двор — и позвольте вашему ребёнку оставить свой первый след в мире искусства. Потому что искусство начинается не в музее и не в академии. Оно начинается там, где детская ладошка впервые встречается с краской. И это первое прикосновение к цвету — самое важное, — резюмирует Вячеслав Еськов.

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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : совет эксперта НГПУ детское творчество дети

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