Новосибирцы стали получать отказ в вычете по НДС: причины и следствия

Новосибирские предприниматели все чаще сталкиваются с отказами в возмещении НДС. Это влечет за собой серьезные проблемы: блокировку счетов и доначисление налогов по требованию ФНС. Чтобы минимизировать риски, бизнесу необходимо избегать типичных ошибок при подаче документов. Эксперты выделяют пять основных причин для отказа.

Неполный пакет документов по сделке

Главный документ для вычета — счет-фактура, но он не единственный. Инспекторы могут запросить товарные накладные (ТОРГ-12), акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные (ТН) и договор с контрагентом. Особое внимание — к сделкам, требующим госрегистрации: до момента регистрации они считаются незаключенными. Также важно, чтобы акты и накладные содержали максимально подробное описание услуг (вплоть до ФИО исполнителей), иначе факт оказания услуг будет поставлен под сомнение.

Ошибки в заполнении реквизитов

Налоговики проверяют счет-фактуру буквально по буквам согласно Приложению № 1 к Постановлению Правительства № 1137. Самые частые нарушения:

Указание фактического адреса вместо юридического (грубая ошибка).

Несовпадение суммы товара и налога с цифрами в договоре.

Неверное наименование или ИНН контрагента.

Пропуски в графах (единицы измерения, количество и т.д.).

Нарушение сроков выставления счета-фактуры

По закону поставщик обязан выставить документ в течение пяти календарных дней с момента отгрузки, передачи прав или получения предоплаты. Просрочка — законное основание для отказа в вычете.

Подпись не уполномоченным лицом или факсимиле

Счет-фактуру имеют право подписывать только руководитель или главный бухгалтер. Если документ визирует иное лицо, нужна доверенность или приказ. Использование факсимильной подписи гарантированно приведет к отказу.

Недобросовестность контрагента

Законодательство РФ перекладывает налоговые риски с контрагента на самого налогоплательщика. Если сделка проведена с «фирмой-однодневкой» или носит фиктивный характер, вычет будет аннулирован, а доначисления лягут на плечи добросовестной стороны сделки.

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