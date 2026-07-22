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Бизнес Общество

На лося и косулю в Новосибирской области выделили более 1300 лицензий

Автор: Оксана Мочалова

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Для получения документа охотникам необходимо пройти процедуру случайной выборки

В Новосибирской области стартует кампания по распределению разрешений на добычу лося и косули на предстоящий сезон охоты 2026–2027 годов. Соответствующую информацию опубликовало региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Процедура получения заветной путевки в этом году будет проходить в несколько этапов и затронет как охотников, помогавших в сохранении и учете диких животных, так и всех остальных желающих через систему случайной жеребьевки.

Первая волна приема заявлений стартует уже 3 августа и продлится до 27 августа. В этот период преимущественное право на получение разрешения имеют те, кто в течение года до 1 августа принимал непосредственное участие в биотехнических мероприятиях: помогал подсчитывать численность зверей, регулировал их популяцию или занимался обустройством охотничьих угодий.

Основной механизм распределения оставшихся разрешений среди широкого круга охотников начнет работать с 17 по 30 августа. В этот период все желающие жители региона смогут подать заявки на участие в случайной выборке. Сделать это можно двумя способами: дистанционно через портал «Госуслуги» или при личном визите в министерство. Важным условием является то, что один человек может претендовать только на одно разрешение для добычи лося и одно для косули, выбрав при этом конкретное общедоступное охотничье угодье.

Сама жеребьевка, которая определит обладателей разрешений, пройдет 1 сентября. Список участников, допущенных к розыгрышу, будет опубликован на официальном сайте ведомства 31 августа. В Минприроды рассказали, что процедура будет максимально прозрачной: специальная подсистема «Охота» при помощи генератора случайных чисел отберет номера заявок ровно в том количестве, сколько разрешений выделено на каждый район.

Всего в общедоступных угодьях региона на сезон охоты планируется распределить 157 разрешений на лося (73 взрослых и 84 молодых) и 1155 разрешений на косулю (349 взрослых и 806 молодых). Наибольшее количество лосей разрешено добыть в Северном (47 особей), Колыванском (23) и Убинском (22) районах. Лидерами по квотам на косулю стали Куйбышевский (150 особей), Доволенский (133) и Убинский (103) районы.

В случае, если победители по каким-то причинам не успеют получить документы в течение первых 10 дней сезона, ведомство проведет повторную жеребьевку среди оставшихся претендентов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области стартовал приём заявлений на добычу диких животных.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : охотничий билет Охота добыча лося

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Автор: Оксана Мочалова

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