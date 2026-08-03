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Банк Уралсиб стал партнером Всероссийской конференции «Инженерная биология и биофармацевтика»

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С 28 по 31 июля в Новосибирске, в Технопарке Академгородка прошла Всероссийская конференция «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная 100-летию со дня рождения академика Д.Г.Кнорре

Банк УралсибОрганизатором форума выступил Институт химической биологии и фундаментальной медицины имени Д.Г.Кнорре, партнером стал Банк Уралсиб. Конференция собрала ведущих российских и зарубежных ученых – исследователей в области инженерной биологии и биофармацевтики.

На форуме рассматривались научно-практические вопросы в области инженерной биологии и биофармацевтики, участники конференции представляли свою продукцию, а также новейшие разработки, обсуждали перспективы сотрудничества.

«Банк Уралсиб не первый раз выступает партнером научных конференций, мы считаем эту поддержку важной составляющей нашей работы. Такие мероприятия дают возможность ученым представить свои научные исследования и разработки, принять участие в научных дискуссиях, познакомиться с коллегами из других регионов и стран, обсудить перспективы сотрудничества», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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Автор: Артем Рязанов

С 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут все действующие пластиковые и цифровые карты, выпущенные российскими банками. Это касается даже старых карт международных платежных систем Visa и Mastercard, а также тех карт, у которых официально истек срок, но банк все еще позволяет ими пользоваться.

Новую систему создают для борьбы с мошенниками и «дропперами» — людьми, которые за деньги передают свои карты злоумышленникам для обналичивания похищенных средств. В финансовой сфере отмечают, что хотя мера и полезная, у клиентов возникает много вопросов по поводу ее работы. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

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Больше 10 тысяч семей в Сибири решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера

Более 10 тысяч семей в Сибири сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Сбера. Общий объем урегулированной задолженности составил почти 7,5 млрд рублей, что примерно на 250 млн рублей больше, чем в первом квартале.

Всего по стране по итогам квартала 85 тысяч семей урегулировали свою задолженность на общую сумму свыше 70 млрд рублей.

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ПСБ повысил ставки по популярным вкладам для физических лиц

ПСБ пересмотрел условия по наиболее популярным среди физических лиц депозитам, сделав их еще привлекательнее.

По продукту «Народный вклад» новые клиенты смогут рассчитывать на максимальную ставку в 30% годовых при сроке размещения средств в 32 дня. При более длительном размещении, на 91 день, доходность составит 22%, а на 150 дней — 20%. Минимальная сумма для открытия такого вклада — 10 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей. Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для новых вкладчиков, оформляющих перевод пенсии в ПСБ: при открытии депозита на 91 день ставка составит 27%, а на 150 дней — 25%.

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Прибыль ВТБ в 1 полугодии составила 225,2 млрд рублей

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что главная задача в первой половине года заключалась в грамотном управлении капиталом. Целенаправленное кредитование, подкрепленное восстановлением чистой процентной маржи и увеличением основных доходов, а также секьюритизация клиентских займов и избавление от непрофильных активов способствовали существенному повышению достаточности капитала. Это, в свою очередь, позволило обеспечить акционерам щедрые дивиденды. Исходя из текущих тенденций развития бизнеса и прогнозов на второе полугодие, ожидания по ключевым финансовым показателям Группы не изменились.

На конец отчетного периода, 30 июня 2026 года, общий объем кредитного портфеля (до вычета резервов) составил 25,6 триллионов рублей, что на 4,5% больше по сравнению с началом года. Группа продолжила перераспределять структуру кредитного портфеля, отдавая приоритет корпоративному сегменту и снижая темпы роста розничного кредитования, что способствует более эффективному использованию капитала.

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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с длинным льготным периодом

В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 23.07.2026 г.

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Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председатель правления ВТБ, считает, что значимым прорывом в коммуникационной политике Центрального банка РФ стало изменение подхода к прогнозированию дефицита бюджета. Вместо прежней оценки нулевого структурного первичного дефицита в процентном отношении к ВВП регулятор теперь использует более реалистичный метод динамического прогнозирования этого показателя по годам.

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