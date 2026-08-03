Банк Уралсиб стал партнером Всероссийской конференции «Инженерная биология и биофармацевтика»

С 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут все действующие пластиковые и цифровые карты, выпущенные российскими банками. Это касается даже старых карт международных платежных систем Visa и Mastercard, а также тех карт, у которых официально истек срок, но банк все еще позволяет ими пользоваться.

Новую систему создают для борьбы с мошенниками и «дропперами» — людьми, которые за деньги передают свои карты злоумышленникам для обналичивания похищенных средств. В финансовой сфере отмечают, что хотя мера и полезная, у клиентов возникает много вопросов по поводу ее работы. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.