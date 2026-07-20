В НГПУ раскрыли секрет летнего отдыха без потери языковых знаний

Лето традиционно ассоциируется с отпусками, каникулами и желанием отвлечься от привычной рутины. Однако, как отмечают специалисты в области лингводидактики, даже непродолжительный перерыв в занятиях может иметь последствия.

— Лето – пора каникул и отпусков, когда хочется отдохнуть, выспаться, позагорать, искупаться, сходить в лес или, вообще, просто полениться. Однако при изучении иностранных языков даже небольшой перерыв приводит к тому, что забываются слова, сложнее построить грамматически правильное предложение, реакция становится медленнее, больше времени тратится на обдумывание и построение высказывания, — отмечает старший преподаватель кафедры английского языка НГПУ Екатерина Митюшова.

Тем не менее, по мнению преподавателя, летний зной — это не повод закрывать учебники насовсем, а отличная возможность сменить формат занятий с рутинного на развлекательный. Главный принцип продуктивного летнего обучения — получение удовольствия от процесса. Вместо скучных уроков эксперт рекомендует обратить внимание на альтернативные методы погружения в языковую среду.

— Для детей и подростков предлагаются летние языковые лагеря или пришкольные площадки (лагеря дневного пребывания), где изучение английского языка проходит в нестандартной форме: веселые отрядные мероприятия и драматические постановки на языке, изучение песен и просмотр фильмов или мультфильмов с последующим обсуждением на иностранном языке, различные квесты, активные игры (иногда традиционные для культуры изучаемого языка) на свежем воздухе, даже утренняя зарядка на иностранном языке, — перечислила Екатерина Митюшова.

Особое внимание эксперт уделила именно детскому формату. Она подчеркнула, что в таких лагерях иностранный язык перестает быть школьной обязанностью и становится живым инструментом общения.

— Многие языковые лагеря приглашают для работы вожатых-носителей языка, что дает возможность ребятам использовать иностранный язык как инструмент общения в реальной жизни и глубже познакомиться с другими культурами. Многие ребята, которые в школе не очень любят иностранный язык, после такого погружения проявляют повышенный интерес, что может отразиться на успеваемости по предмету, — отметила преподаватель.

Для взрослых, предпочитающих спокойный домашний досуг, эксперт советует читать литературу в оригинале. Тем, чей уровень знаний пока не позволяет осилить классику, стоит начать с адаптированных версий книг.

— Сегодня есть большой выбор как классической, так и современной литературы в бумажном (для ценителей) и цифровом формате. А, прочитав книгу, можно посмотреть фильм на языке оригинала (с субтитрами или без), снятый по книге, и сравнить свои впечатления с интерпретацией режиссера. На некоторые книги представлено несколько экранизаций разных лет, что позволяет сравнить не только восприятие текста разными режиссерами, но и отследить изменения в языке, особенно разговорные фразы, и взять их себе на заметку, — пояснила она.

Художественное кино и мультипликация, по мнению эксперта, также представляют собой ценный ресурс для изучения языка.

— Художественные фильмы, не связанные с экранизациями литературных произведений, также представляют ценный ресурс для изучения языка. А для ребят помладше можно предложить просмотр сюжетных мультфильмов, таких как классика Уолта Диснея, — добавила Екатерина Митюшова.

В итоге изучение иностранного языка в комфортном формате — будь то чтение, аудиокниги или даже компьютерные игры — помогает держать язык в тонусе и получать удовольствие от процесса.

— Изучение иностранных языков в интересном и любимом для вас формате (чтение книг, прослушивание аудиокниг, компьютерные игры) в свободное время позволяет «поддерживать язык в форме», расширить свои горизонты и увидеть «прикладную» пользу изучаемого языка в условиях, максимально приближенных к реальной жизни, — заключила эксперт.

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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ