Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки в России с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года цифровая платформа Max станет обязательной для установки на электронные устройства. Это решение одобрил председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что Max заменит VK Мессенджер, который входил в список с 2023 года.
Создание цифровой платформы Max идёт по плану Федерального закона «О многофункциональном сервисе обмена информацией». Этот закон, подписанный президентом в конце июня 2025 года, вносит изменения в другие законодательные акты России.
— Планируется, что на базе Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса, — говорится в сообщении правительства России.
С 1 сентября магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с iOS и HyperOS, как это уже происходит с Android и HarmonyOS.
Кроме того, правительство утвердило список программ, которые должны быть предустановлены на электронные устройства к 2026 году. Новый цифровой продукт, Лайм HD TV, появится на телевизорах с цифровым блоком управления с 1 января 2026 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подростки не хотят устанавливать новый мессенджер. Многие взрослые данное приложение уже установили, школьников это ждет в новом учебном году.
