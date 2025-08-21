Рекламодателям

Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки в России с 1 сентября

  • 21/08/2025, 19:00
Автор: Артем Рязанов
Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки с 1 сентября
Max заменит VK Мессенджер в утвержденном на федеральном уровне списке программ для телефонов

С 1 сентября 2025 года цифровая платформа Max станет обязательной для установки на электронные устройства. Это решение одобрил председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что Max заменит VK Мессенджер, который входил в список с 2023 года.

Создание цифровой платформы Max идёт по плану Федерального закона «О многофункциональном сервисе обмена информацией». Этот закон, подписанный президентом в конце июня 2025 года, вносит изменения в другие законодательные акты России.

— Планируется, что на базе Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса, — говорится в сообщении правительства России.

С 1 сентября магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с iOS и HyperOS, как это уже происходит с Android и HarmonyOS.

Кроме того, правительство утвердило список программ, которые должны быть предустановлены на электронные устройства к 2026 году. Новый цифровой продукт, Лайм HD TV, появится на телевизорах с цифровым блоком управления с 1 января 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подростки не хотят устанавливать новый мессенджер. Многие взрослые данное приложение уже установили, школьников это ждет в новом учебном году.

Источник фото: Freepik, автор — rawpixel.com

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство мессенджер


Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
