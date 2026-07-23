В Новосибирске тестируют дрон-детектор колорадского жука

Исследовательский центр искусственного интеллекта НГУ совместно с агрокомпанией «Дары Ордынска» проводит испытания инновационной системы «Колорад-детектор». Беспилотник с четырьмя камерами и нейросетями обнаруживает колорадских жуков на картофельных полях.

Система позволяет отказаться от сплошной химической обработки полей, заменяя её точечным контролем вредителей. Дрон летает на высоте 3–4 метров над кустами, анализируя изображения с помощью алгоритмов машинного зрения.

Особенность системы в том, что она не ориентируется на повреждённые листья, а ищет непосредственно самих насекомых. На ранних стадиях жуки уже присутствуют на растениях, но заметных следов питания пока нет: по словам разработчика, если ориентироваться на дефолиацию, будет упущено время.

— Личинки с воздуха увидеть сложнее, поскольку они часто находятся под листьями, и текущая версия алгоритма на них не обучена. Зато взрослые жуки, сидящие на верхней части растений, могут быть обнаружены поштучно, — уточнил Максим Магеров, инженер Центра ИИ НГУ.

Обработанные на борту дрона изображения передаются на наземную станцию. Агроном видит карту поля с точками обнаружения жуков через веб-приложение. Это позволяет локально обрабатывать участки, снижая расход инсектицидов и нагрузку на окружающую среду. Система соответствует тренду точного земледелия, где дроны и нейросети мониторят вредителей и состояние посевов.

Сейчас система проходит полевые испытания, где корректируются параметры съёмки и тестируются алгоритмы. Ключевая задача — увеличить обучающую выборку, так как нейросеть ранее обучалась в основном на синтетических изображениях.

В этом сезоне команда будет отлаживать аппаратный комплекс, собирать данные и повышать точность моделей. Осенью и зимой планируется доработка технологии, юридическое оформление прав и подготовка к масштабированию.

Разработанную систему планируют использовать в аграрных предприятиях: дрон поможет снизить затраты на химическую защиту и перейти к точечному контролю вредителей.

Ранее редакция сообщала о тмо, что новосибирские генетики вывели сорт фиолетовой пшеницы.