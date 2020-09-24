6-23 октября в Новосибирске пройдет бесплатная обучающая программа «Школа гастрономического бизнеса».

Стабильный рост числа ресторанов, баров, закусочных и предприятий по производству готовой еды способствует развитию в регионе здоровой конкуренции и повышению качества услуг на рынке.

Цель проекта: помочь опытным игрокам рынка наладить управление рестораном и увеличить прибыль, а начинающим — правильно подойти к запуску и развитию своего дела.

По завершении занятий участники будут иметь готовый проект развития своего заведения, массу полезных знакомств и сертификат о прохождении обучения.

Экспертами проекта выступают:

Максим Останин — заместитель министра, начальник управления по урегулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Анжелика и Владимир Бурковские — совладельцы заведений «Креп де кофе» и «PuppenHause»;

Валентина Воронцова — управляющий ТЦ «Мега»;

Андрей Гробовой — генеральный директор сети «Чашка кофе»;

Анастасия Буравцова (Москва) — генеральный директор «OPEN SERVICE»;

Елена Победоносцева (Санкт-Петербург) — бизнес-тренер, консультант по управлению персоналом, совладелец консалтинговой компании «UNODOSTRE».

Они осветят темы экономики ресторана, продвижения услуг, государственной и региональной поддержки бизнеса, партнерства с торговыми центрами и инвесторами.

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия Вы можете на странице регистрации.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Федерации рестораторов и отельеров Сибири.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия