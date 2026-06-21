В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

В России продолжается масштабное обновление системы высшего образования. К пилотному проекту по изменению уровней профессионального образования присоединяются новые участники. Правительство утвердило правила проведения эксперимента на 2026/2027–2029/2030 учебные годы, и теперь в нем примут участие 17 вузов по всей стране. Среди них как те, кто уже тестирует новую модель с 2023 года, так и 11 новых университетов.

Новыми участниками проекта стали Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

Суть реформы в том, чтобы вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов. Вместо бакалавриата и магистратуры появятся новые уровни: базовое высшее образование, специализированное (магистратура и ординатура) и профессиональное (аспирантура). Сроки обучения станут более гибкими: от 4 до 6 лет для базового уровня и от 1 до 3 лет для специализированного.

Нововведения коснутся только тех, кто будет поступать с 2026 года. Для нынешних студентов ничего не поменяется — они продолжат учиться по старым правилам. Для будущих абитуриентов главные перемены — в сроках и возможностях. Базовое образование будет длиться от 4 до 6 лет в зависимости от специальности, а магистратура (теперь она называется специализированным образованием) — от 1 до 3 лет.

Теперь выпускники базового высшего образования могут претендовать на бюджетные места в магистратуре — раньше у выпускников специалитета такого права не было.

Обучение по новой модели коснется более чем 100 специальностей. Это не только технические и медицинские направления, но и гуманитарные науки, такие как лингвистика, реклама и связи с общественностью. Вузы-участники должны будут разработать собственные образовательные стандарты и определить точные сроки учебы для каждой программы.

Стоит отметить, что изначально планировалось, что 2026 год станет последним переходным, а с 2027 года на новую систему перейдут все вузы. Однако теперь эксперимент продлен, и сроки массового перехода сдвинулись.

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