Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Доктор Костюченко назвала главные ошибки грибников в лесу

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Переоценка сил и неправильная экипировка увеличивают риски для жизни

В Новосибирской области скоро начнется сезон сбора дикоросов. Леса манят горожан обилием грибов и ягод, однако каждый год спасатели фиксируют десятки случаев, когда привычная прогулка превращается в чрезвычайное происшествие. По словам врача-эксперта, профессора кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марины Костюченко, главная беда в лесу — это не дикие звери и не отсутствие еды, а переоценка собственных сил и неправильно подобранный гардероб.

Экипировка как страховка

Многие новосибирцы, выезжая на природу, предпочитают одежду защитных и темных тонов, считая ее практичной. Однако с точки зрения безопасности это грубая ошибка. Спасателям крайне сложно заметить человека в камуфляже среди сухой травы или вечернего леса.

— Оптимальный комплект для похода — это плотные брюки, рубашка или куртка с длинным рукавом и капюшон, а также высокая обувь с нескользящей подошвой. И обязательно яркие цвета: красный, оранжевый, желтый, — комментирует Марина Костюченко.

Она добавляет, что вопреки распространенному мнению, шорты и легкие кроссовки увеличивают риски в разы. Открытые участки тела — это ворота для клещей, ядовитых растений и травм. Даже короткий заход в лес требует серьезного подхода к одежде, ведь переохлаждение под Новосибирском может наступить внезапно даже в теплый летний день.

Арсенал выживальщика

Опыт показывает, что в критической ситуации решающую роль играют не спички и нож, а средства связи и вода. Марина Костюченко акцентирует внимание на том, что большинство потерявшихся отправляются в лес с разряженным телефоном, что лишает их шанса на быструю эвакуацию.

Перед входом в лес необходимо проверить наличие:

  • Полностью заряженного телефона и внешнего аккумулятора (желательно с солнечной панелью);
  • Запаса питьевой воды;
  • Свистка (его слышно дальше крика, и он не требует сил);
  • Компаса и фонаря;
  • Индивидуальной аптечки с жгутом и спасательным покрывалом.

Даже если прогулка планируется длительностью в пару часов, эти вещи могут сыграть решающую роль. При этом базовые навыки пользования аптечкой, уверена эксперт, стоит освоить каждому жителю мегаполиса, выезжающему за город.

Поведение в лесу

Большинство случаев потери ориентировки случаются из-за того, что человек, увлекшись сбором урожая, уходит вглубь леса без предупреждения. Отойдя от компании на «пять минут», люди теряют тропу и начинают метаться, что еще больше усугубляет ситуацию.

— Поисковым группам гораздо проще найти неподвижного человека, чем того, кто продолжает перемещаться, — подчеркивает Марина Костюченко.

По её словам, паника — главный враг. Она заставляет тратить энергию и усиливает риск переохлаждения.

Перед походом стоит выработать привычку сообщать родственникам или в МЧС свой маршрут.

Миф о голоде

В фильмах про выживание герои активно ищут еду. Однако врач-эксперт развенчивает этот миф применительно к реальным лесным условиям. В первые сутки ожидания помощи опасность представляет обезвоживание и переохлаждение, а не чувство голода.

— Здоровый взрослый человек способен прожить без еды значительно дольше, чем без воды. В лесу в первую очередь нужно сохранять жидкость в организме и беречь тепло, а не искать съедобные корешки. Тем более, что употребление незнакомых грибов и растений чревато тяжелыми отравлениями, — объясняет профессор кафедры медицины катастроф.

Если у человека закончился запас питьевой воды, то в приоритете должна быть экономия энергии и поиск источника. Имеющиеся продукты следует растягивать на максимальное количество дней, употребляя их малыми порциями.

Ранее редакция сообщала, что до 3 млн штрафа могут получить новосибирцы за сбор грибов по новым правилам.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : туризм сбор грибов выживание в лесу

134
0
0
Предыдущая статья
В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

Автор: Оксана Мочалова

В России продолжается масштабное обновление системы высшего образования. К пилотному проекту по изменению уровней профессионального образования присоединяются новые участники. Правительство утвердило правила проведения эксперимента на 2026/2027–2029/2030 учебные годы, и теперь в нем примут участие 17 вузов по всей стране. Среди них как те, кто уже тестирует новую модель с 2023 года, так и 11 новых университетов.

Новыми участниками проекта стали Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

Читать полностью

Новосибирские литераторы получили официальный статус

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

Читать полностью

Жаркая и переменчивая неделя ожидает новосибирцев с 22 июня

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году июнь в Новосибирске выдался по-настоящему жарким, и многие горожане уже успели устать от палящего солнца. Предстоящая неделя внесет долгожданное разнообразие: солнце будет сменяться дождями, а зной — кратковременной прохладой. Согласно данным метеосервисов, с 22 по 28 июня новосибирцам стоит быть готовыми к локальным ливням и грозам, особенно во второй половине недели.

В первые дни, с понедельника по среду, погода будет радовать обилием солнца и стабильным теплом. Дневные температуры в тени будут колебаться в диапазоне от +25 до +29 градусов, а по ощущениям воздух может прогреваться до +30…+32°C. Ночные показатели останутся комфортными — около +16…+20°C. Ветер ожидается слабый, однако отдельные порывы могут достигать 7 метров в секунду.

Читать полностью

Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года условия выдачи семейной ипотеки изменятся. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновлённой программы пока не раскрываются, но как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, речь идет не просто о повышении ставок, а о введении дифференцированных условий в зависимости от количества детей в семье и региона проживания.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит кредита сохранят на уровне 12 млн рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В остальных регионах, включая Новосибирскую область, лимит для таких семей останется прежним — 6 млн рублей, а ставка поднимется до 10% годовых.

Читать полностью

Новосибирцы купили 430 тонн высокобелковой продукции

Автор: Оксана Мочалова

Спрос на продукты с высоким содержанием белка в Новосибирске продолжает расти. По данным компании «Логика молока», за январь–март 2026 года жители города приобрели более 430 тонн творога и греческого йогурта. Лидерами рейтинга по объему потребления стали Москва (1 292 тонны) и Санкт-Петербург (856 тонн), Новосибирск занял третье место.

Одним из лидеров по темпам роста стал мягкий творог в баночке. За первый квартал спрос на этот продукт в Новосибирске увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 60%. Также в городе вырос спрос на прессованный творог (+18%) и греческий йогурт (+31%). Общероссийские показатели по этим категориям — 16% и 38% соответственно.

Читать полностью

Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов

Автор: Оксана Мочалова

С 22 июня 2026 года Вьетнам вводит предварительное заполнение электронной карты прибытия для всех иностранных туристов. Нововведение касается пассажиров, прилетающих через любые международные аэропорты страны, включая популярный у новосибирцев Нячанг. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее электронная декларация Pre-Arrival Information (PAI) требовалась только для прибывающих через аэропорты Хошимина и Фукуока. Теперь же правило распространяется на все воздушные гавани Вьетнама.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Доктор Костюченко назвала главные ошибки грибников в лесу

Власть Общество

В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

Авто Бизнес

Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Власть Общество

Новосибирские литераторы получили официальный статус

Бизнес Недвижимость Общество

Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Право&Порядок Происшествия

Бастрыкин потребовал отчета по делу о стрельбе в школьника под Новосибирском

Бизнес Общество Туризм

Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов

Общество

Новосибирцы увидят шоу «Свет Победы» на Монументе Славы

Общество

В школах Новосибирской области начнут учить арабскому языку

Культура Общество

«Соловей» принес НОВАТу «Золотую маску»

Город Культура Общество

«Город как открытый холст»: главные «места силы» для жителей Новосибирска назвали в Институте искусств

Недвижимость Общество

Более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью

Власть Общество

Новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях

Власть Мировые и федеральные новости Общество

Депутаты Госдумы готовят обращение к Мишустину по трудовым мигрантам

Общество

Более семи тысяч отцов Новосибирской области получают пособия на детей

Общество

3,3 тысячи бюджетных мест открыто в ТПУ для абитуриентов Новосибирска

Бизнес Власть Недвижимость Общество

Застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ

Общество Туризм

Почти 70% прогулок по Обскому морю совершается на яхтах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности