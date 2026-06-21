Доктор Костюченко назвала главные ошибки грибников в лесу

В Новосибирской области скоро начнется сезон сбора дикоросов. Леса манят горожан обилием грибов и ягод, однако каждый год спасатели фиксируют десятки случаев, когда привычная прогулка превращается в чрезвычайное происшествие. По словам врача-эксперта, профессора кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марины Костюченко, главная беда в лесу — это не дикие звери и не отсутствие еды, а переоценка собственных сил и неправильно подобранный гардероб.

Экипировка как страховка

Многие новосибирцы, выезжая на природу, предпочитают одежду защитных и темных тонов, считая ее практичной. Однако с точки зрения безопасности это грубая ошибка. Спасателям крайне сложно заметить человека в камуфляже среди сухой травы или вечернего леса.

— Оптимальный комплект для похода — это плотные брюки, рубашка или куртка с длинным рукавом и капюшон, а также высокая обувь с нескользящей подошвой. И обязательно яркие цвета: красный, оранжевый, желтый, — комментирует Марина Костюченко.

Она добавляет, что вопреки распространенному мнению, шорты и легкие кроссовки увеличивают риски в разы. Открытые участки тела — это ворота для клещей, ядовитых растений и травм. Даже короткий заход в лес требует серьезного подхода к одежде, ведь переохлаждение под Новосибирском может наступить внезапно даже в теплый летний день.

Арсенал выживальщика

Опыт показывает, что в критической ситуации решающую роль играют не спички и нож, а средства связи и вода. Марина Костюченко акцентирует внимание на том, что большинство потерявшихся отправляются в лес с разряженным телефоном, что лишает их шанса на быструю эвакуацию.

Перед входом в лес необходимо проверить наличие:

Полностью заряженного телефона и внешнего аккумулятора (желательно с солнечной панелью);

Запаса питьевой воды;

Свистка (его слышно дальше крика, и он не требует сил);

Компаса и фонаря;

Индивидуальной аптечки с жгутом и спасательным покрывалом.

Даже если прогулка планируется длительностью в пару часов, эти вещи могут сыграть решающую роль. При этом базовые навыки пользования аптечкой, уверена эксперт, стоит освоить каждому жителю мегаполиса, выезжающему за город.

Поведение в лесу

Большинство случаев потери ориентировки случаются из-за того, что человек, увлекшись сбором урожая, уходит вглубь леса без предупреждения. Отойдя от компании на «пять минут», люди теряют тропу и начинают метаться, что еще больше усугубляет ситуацию.

— Поисковым группам гораздо проще найти неподвижного человека, чем того, кто продолжает перемещаться, — подчеркивает Марина Костюченко.

По её словам, паника — главный враг. Она заставляет тратить энергию и усиливает риск переохлаждения.

Перед походом стоит выработать привычку сообщать родственникам или в МЧС свой маршрут.

Миф о голоде

В фильмах про выживание герои активно ищут еду. Однако врач-эксперт развенчивает этот миф применительно к реальным лесным условиям. В первые сутки ожидания помощи опасность представляет обезвоживание и переохлаждение, а не чувство голода.

— Здоровый взрослый человек способен прожить без еды значительно дольше, чем без воды. В лесу в первую очередь нужно сохранять жидкость в организме и беречь тепло, а не искать съедобные корешки. Тем более, что употребление незнакомых грибов и растений чревато тяжелыми отравлениями, — объясняет профессор кафедры медицины катастроф.

Если у человека закончился запас питьевой воды, то в приоритете должна быть экономия энергии и поиск источника. Имеющиеся продукты следует растягивать на максимальное количество дней, употребляя их малыми порциями.

Ранее редакция сообщала, что до 3 млн штрафа могут получить новосибирцы за сбор грибов по новым правилам.