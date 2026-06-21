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Авто Бизнес

Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

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Отечественные модели догоняют иномарки по темпам роста цен на обслуживание

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

На фоне стареющего парка меняется и нагрузка на автосервисы. Во втором квартале 2026 года заметно выросло число обращений по Lada Vesta (+11%), Lada Granta (+9%), Volkswagen Tiguan (+7%) и BMW 5-Series (+21%), хотя доля последней в общем потоке остается небольшой. В то же время владельцы Lada 2114 стали посещать сервис значительно реже – количество машинозаездов сократилось на 26%, что связано с постепенным выбыванием этих машин. У Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia Rio также отмечено снижение визитов примерно на 5%.

Несмотря на снижение частоты визитов у некоторых моделей, стоимость каждого обращения в сервис продолжает расти. Самый значительный скачок среднего чека за год зафиксирован у Toyota Camry – сразу на 30%, до 12 618 рублей. Существенно подорожали и отечественные модели: у Lada 2114 – на 25%, у Lada Granta – на 23%, а у Lada Vesta – на 12%. Среди иномарок особенно выделяется Kia Rio, обслуживание которой подорожало на 16%, до 10 460 рублей. Единственной моделью, где средний чек снизился, стала BMW 5-Series (–5%).

Директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова отметила, что владельцы машин с пробегом становятся прагматичнее. По её словам, стареющий парк требует всё более сложных и дорогих работ, но при этом многие водители уже не ждут серьёзных поломок и приезжают на обслуживание заранее, а также активно выбирают качественные аналоги вместо оригинальных запчастей.

— Для рынка это признак взросления, — пояснила она. — Люди всё лучше понимают, во что реально обходится владение машиной, и стараются управлять этим бюджетом, — говорит эксперт.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Авто Бизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : ремонт автомобилей автомобиль с пробегом

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