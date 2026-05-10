Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

— Достаточно распространённой ситуацией является продолжение обучения по программе магистратуры, которая совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разработчики поясняют, что за два года обучения в магистратуре студент без фундаментальной базы не успевает получить полноценные профессиональные компетенции.

По данным авторов инициативы, в 2025 году на программу «Химическая технология» поступило около 20% граждан с высшим образованием другого профиля — «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» или «Лингвистика». Примерно четверть (24%) зачисленных в магистратуру по юриспруденции ранее получили дипломы по прикладной математике, химии или экологии.

— В отсутствие фундаментальных знаний таких дисциплин, как неорганическая, органическая, физическая, аналитическая химия и др., не обеспечивается качество подготовки высококвалифицированного специалиста, — подчёркивают инициаторы поправок.

Законопроект предлагает внести изменение в статью 69 федерального закона «Об образовании». В случае его принятия федеральные государственные образовательные стандарты смогут устанавливать «требования к соответствию направленности (профиля) программ магистратуры и ранее полученного высшего образования, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение». Иными словами, вузам дадут право официально отсеивать абитуриентов, чей бакалаврский диплом далёк от выбранной магистерской программы. Исключение сделают для тех, кто успел поработать по нужному профилю — их опыт сможет компенсировать «не тот» диплом.

В комитете Госдумы по науке и высшему образованию уже признали законопроект соответствующим Конституции и Регламенту. Ответственным по документу назначен тот же комитет. Предполагается, что отзывы от регионов, включая законодательные собрания и высших должностных лиц субъектов, должны поступить до конца мая 2026 года. Первое чтение запланировано на июнь.

Для Новосибирска, где расположены крупные вузы, изменения могут стать существенными. Особенно для абитуриентов, которые пытаются «перепрыгнуть» с гуманитарных или экономических специальностей на IT или инженерные направления. Если закон примут, резко сменить профессию через двухгодичную магистратуру без профильной «базы» или опыта работы станет практически невозможно. Авторы документа уверены, что это единственный способ обеспечить «системную связь и профессиональную преемственность уровней высшего образования» и выполнить указ президента о создании эффективной системы подготовки кадров для экономики к 2030 году.

